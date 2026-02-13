Netizen mê mẩn "săn" ảnh Tết Bính Ngọ: Công viên Chợ Quán tốn phí "0 đồng"

HHTO - Giới trẻ Sài thành vừa phát hiện một "tọa độ sống ảo" mới toanh ngay tại phường Chợ Quán, TP.HCM. Với điểm nhấn là linh vật ngựa Bính Ngọ khổng lồ được chế tác từ mây tre đan tinh xảo, Gen Z sẽ tha hồ sở hữu những bộ ảnh Tết "xịn đét" mà không tốn bất kỳ chi phí vào cổng nào.

Những ngày này, khu vực phường Chợ Quán (Quận 5 cũ) trở nên nhộn nhịp khi một tọa độ "sống ảo" vừa mới lộ diện đã ngay lập tức chiếm trọn spotlight trên các nền tảng mạng xã hội. Đó chính là khu Công viên hoa Xuân 152 Trần Phú vừa được cải tạo tại nút giao đường Trần Phú và Trần Nhân Tôn, nơi đang khiến hội netizen phải "xuyến xao" bởi những tiểu cảnh trang trí Tết vô cùng lung linh và bắt mắt.

Cận cảnh chú ngựa linh vật và không gian ngập tràn sắc xuân rực rỡ tại công viên Chợ Quán. (Ảnh: chupchoetsaigon)

Giao diện mới toanh của Công viên Chợ Quán. (Nguồn: @changtraiyeusaigon)

Không chỉ là điểm đến để thưởng ngoạn không khí Xuân, không gian này còn mang đến vô vàn góc chụp ảnh "thần thánh", giúp các netizen dễ dàng sở hữu những bộ hình khai Xuân “chất lượng” cho mùa Tết Bính Ngọ 2026.

Điểm nhấn chiếm trọn visual của toàn bộ công viên chính là chú ngựa khổng lồ - linh vật của năm 2026. Đặc biệt, thay vì sử dụng những chất liệu công nghiệp, linh vật tại công viên Chợ Quán được chế tác tỉ mỉ từ các chất liệu tự nhiên như mây, tre và gỗ. Từng đường nét chú ngựa được tạo hình vô cùng sống động.

Xúng xính áo dài dạo bước vườn hoa. (Ảnh: chupchoetsaigon)

(Nguồn: @zaitri.com)

Bên cạnh đó, những lối đi trong công viên được phân tách rõ ràng bởi những thảm hoa rực rỡ sắc màu, từ sắc đỏ nồng cháy của hoa mào gà, hoa giấy cho đến sắc vàng đặc trưng của cúc vạn thọ và cúc mâm xôi. Điểm đặc biệt khiến giới trẻ thích thú chính là hệ thống ghế ngồi và bồn hoa được đóng hoàn toàn bằng tre nứa, tạo nên những đường cong mềm mại uốn lượn khắp khuôn viên. Những chi tiết này không chỉ mang lại sự tiện lợi cho khách tham quan dừng chân nghỉ ngơi mà còn là những góc background cực xịn cho những bộ ảnh đẹp.

Đối với các "thợ săn ảnh" Gen Z, mỗi mét vuông tại đây đều có thể cho ra đời những khung hình "nghìn like". Dù là đứng cạnh những tiểu cảnh đèn lồng đa sắc màu hay thả dáng bên “thảm hoa” được chăm chút tỉ mỉ, đều dễ dàng bắt trọn được không khí Tết.

(Ảnh: chupchoetsaigon)

Một mét vuông, mười góc sống ảo. (Ảnh: chupchoetsaigon)

Ngoài ra, khi ánh hoàng hôn buông xuống và nhường chỗ cho ánh đèn phố thị, công viên Chợ Quán lại khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác biệt, lung linh và huyền ảo hơn. Hệ thống đèn LED được bố trí dưới các bồn hoa và chạy dọc theo thân hình chú ngựa linh vật, khiến toàn bộ khuôn viên rực sáng. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để các cặp đôi hay gia đình dạo bước, tận hưởng không khí Xuân mát mẻ và ghi lại những khoảnh khắc sum vầy trong ánh đèn màu rực rỡ.

Khoảnh khắc người dân xúng xính áo dài check-in rộn ràng trong nắng xuân Sài Gòn. (Nguồn: @mr.kendu)

Dù nằm ngay nút giao thông nhộn nhịp, nhưng khi bước vào công viên, các netizen sẽ cảm nhận được một sự tách biệt nhất định, đủ để thong thả ngắm hoa và chụp ảnh. Khu vực này hoàn toàn miễn phí vé vào cổng, kèm theo đó là bãi giữ xe ngay sát bên cạnh giúp việc di chuyển trở nên thuận tiện hơn.

Nơi đây được dự đoán sẽ là một trong những tọa độ thu hút đông đảo người dân ghé đến tham quan, chụp ảnh trong dịp Tết Bính Ngọ. Đồng thời đóng vai trò như một không gian mở phục vụ đời sống đô thị trong thời gian tới.