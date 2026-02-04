Cheesecake phiên bản "lười": Ngon lành chỉ với hai nguyên liệu, không cần lò nướng

HHTO - Trào lưu biến tấu sữa chua và bánh quy thành cheesecake đang "phủ sóng" khắp các trang mạng xã hội. Không cần lò nướng, không cần cân đo đong đếm phức tạp, món tráng miệng này đang trở thành "chân ái" cho team ghiền đồ ngọt.

Nếu lướt mạng xã hội những ngày gần đây, các netizen sẽ bắt gặp không ít hình ảnh những hũ sữa chua với đầy bánh quy bên trong. Xuất phát từ những video viral tại Nhật Bản và trào lưu này nhanh chóng lan rộng ra quốc tế, chỉ với hai nguyên liệu đơn giản đã có thể hoàn thành món cheesecake thơm ngon.

Quy trình thực hiện món ăn này vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần nguyên liệu gồm một hộp sữa chua và vài chiếc bánh quy yêu thích. Sau khi bạn nhúng ngập bánh quy vào sữa chua và để qua đêm hoặc ít nhất từ 6 - 8 tiếng trong tủ lạnh, bánh quy sẽ mềm ra, tạo thành kết cấu ẩm mượt như cốt bánh bông lan, trong khi phần sữa chua sẽ trở nên đặc quánh, dẻo mịn, kết cấu giống với kem phô mai trong món cheesecake truyền thống.

Kết cấu thành phẩm khiến nhiều người ngỡ ngàng vì độ tương đồng với cheesecake lạnh truyền thống. (Nguồn: @vanskitchen)

(Nguồn: @conbobeou_)

Đa số các công thức đều khuyến khích sử dụng sữa chua Hy Lạp vì loại sữa chua này đã được lọc bớt nước, có kết cấu đặc sẵn và hàm lượng protein cao, giúp thành phẩm có độ đứng form và béo ngậy hơn. Tuy nhiên, các netizen cũng có thể chọn sử dụng sữa chua ăn thông thường nếu sữa chua Hy Lạp quá chua so với khẩu vị cá nhân. Việc sử dụng sữa chua có đường thông thường mang lại cảm giác dễ ăn hơn.

Về phần cốt bánh, loại bánh quy được "chọn mặt gửi vàng" cũng đa dạng không kém. Đây chính là lúc các tín đồ ẩm thực có thể thỏa sức biến tấu với các loại bánh quy khác nhau để tìm ra "chân ái" đúng gu nhất. Đặc biệt, khi chọn bánh quy, các netizen cần lưu ý chọn những loại có kết cấu xốp; tránh những loại quá giòn, cứng để cho ra thành phẩm hoàn hảo nhất.

Nhiều netizen hào hứng thử nghiệm công thức cheesecake đang "làm mưa làm gió" chỉ với 2 nguyên liệu đơn giản. (Nguồn: @thegreenagate)

(Nguồn: @hy.banhquy)

Được biết, các netizen “bắt trend” đã xác nhận rằng thành phẩm bánh cheesecake phiên bản “lười” khi thưởng thức vẫn mang lại cảm giác mướt mịn của sữa chua quyện vào lớp bánh khá giống với phiên bản cheesecake “gốc”.

Món bánh giữ được độ béo ngậy cần thiết, chua nhẹ thanh mát. Ngoài ra, điểm cộng lớn nhất của món bánh “bắt trend” này là ít calo hơn, phù hợp cho cả những ai đang trong chế độ ăn kiêng nhưng vẫn thèm đồ ngọt.

Chân ái cho team hảo ngọt mà sợ béo đây rồi! (Nguồn: @thisiskyanh)

(Nguồn: @alorsqueenie)

Không dừng lại ở hương vị nguyên bản, cộng đồng mạng đã nhanh chóng "sáng tạo”, nâng tầm món bánh này khi kết hợp cùng matcha hay các loại topping khác như hoa quả tươi, sốt caramel. Với cách chế biến không quá phức tạp nhưng thành quả nhận lại vô cùng mỹ mãn khiến trào lưu này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chỉ cần thêm một chút bột trà xanh, cheesecake "lười" đã được update thành phiên bản "bánh cuốn hơn" cho hội mê matcha. (Nguồn: matchaunion)

(Nguồn: @sevilayskitchen)