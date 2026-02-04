Lạc vào chốn “tuyệt đối điện ảnh” tại Đồng Tháp: Đồng cỏ xanh mướt đẹp ngỡ ngàng

Nối liền đôi bờ phường Thốt Nốt (Cần Thơ) và xã Lấp Vò (Đồng Tháp), cầu Vàm Cống không chỉ là một công trình giao thông hùng vĩ mà còn "ẩn giấu" một studio xinh lung linh ngay dưới dạ cầu. Thay vì check-in trên mặt cầu lộng gió, Gen Z lại mê mẩn không gian phía dưới dạ cầu bờ Lấp Vò nhờ kiến trúc đầy ấn tượng. Những hàng trụ bê tông khổng lồ xếp thẳng tắp, chạy dài hun hút tạo nên hiệu ứng chiều sâu thị giác, khiến mọi góc chụp tại đây đều mang vẻ đẹp điện ảnh đầy cuốn hút.
Nhiều Gen Z sau khi đặt chân đến đây đã nhận xét khung cảnh này mang vibe của những bộ phim hoạt hình Studio Ghibli. Không gian ngập tràn sắc xanh, vừa bình dị nhưng không kém phần thơ mộng, mang lại cảm giác bình yên và vitamin “chữa lành”.
Để bắt được những khoảnh khắc "thần sầu" nhất, các "thợ săn ảnh" nên có mặt tại đây vào thời điểm hoàng hôn. Khi mặt trời dần khuất bóng, ánh sáng vàng cam nhuộm lên những trụ bê tông, tạo nên background đẹp "hết nước chấm", phù hợp với những bộ ảnh mang phong cách hoài niệm hoặc lãng mạn.
Công thức phối đồ được nhiều Gen Z áp dụng thành công khi check-in tại đây chính là phong cách tối giản hoặc phong cách nàng thơ. Những bộ váy trắng tinh khôi, hay những set đồ màu be, nâu đất sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất, giúp bạn nổi bật trên nền cỏ xanh và trụ xám, tạo nên sự thanh thoát, nhẹ nhàng. Ngoài ra, đây cũng là bối cảnh được nhiều bạn trẻ "chọn mặt gửi vàng" cho những bộ ảnh đôi hoặc kỷ yếu.
Vì đây là khu vực dạ cầu, thuộc hành lang an toàn giao thông, nên du khách cần chú ý quan sát phương tiện khi đến chụp ảnh. Bên cạnh ý thức giữ gìn vệ sinh chung, du khách cũng nên cân nhắc lịch trình vào những ngày có mưa, tránh tình trạng nền đất tự nhiên trở nên lầy lội, trơn trượt gây khó khăn khi di chuyển.