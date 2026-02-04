Lạc vào chốn “tuyệt đối điện ảnh” tại Đồng Tháp: Đồng cỏ xanh mướt đẹp ngỡ ngàng

HHTO - "Bản đồ sống ảo" của Gen Z lại xuất hiện một tọa độ xanh, lung linh như những thước phim hoạt hình Nhật Bản. Nằm ngay dưới chân cầu Vàm Cống (Đồng Tháp), những hàng cột bê tông khổng lồ vươn mình giữa thảm cỏ xanh mướt tạo nên một khung cảnh đầy chất thơ, thu hút đông đảo các bạn trẻ đến check-in.

Nối liền đôi bờ phường Thốt Nốt (Cần Thơ) và xã Lấp Vò (Đồng Tháp), cầu Vàm Cống không chỉ là một công trình giao thông hùng vĩ mà còn "ẩn giấu" một studio xinh lung linh ngay dưới dạ cầu. Thay vì check-in trên mặt cầu lộng gió, Gen Z lại mê mẩn không gian phía dưới dạ cầu bờ Lấp Vò nhờ kiến trúc đầy ấn tượng. Những hàng trụ bê tông khổng lồ xếp thẳng tắp, chạy dài hun hút tạo nên hiệu ứng chiều sâu thị giác, khiến mọi góc chụp tại đây đều mang vẻ đẹp điện ảnh đầy cuốn hút.

Khung cảnh thơ mộng tựa như những thước phim anime của Studio Ghibli. (Ảnh: Tuyên Parafu)

(Ảnh: Tuyên Parafu)

Nhiều Gen Z sau khi đặt chân đến đây đã nhận xét khung cảnh này mang vibe của những bộ phim hoạt hình Studio Ghibli. Không gian ngập tràn sắc xanh, vừa bình dị nhưng không kém phần thơ mộng, mang lại cảm giác bình yên và vitamin “chữa lành”.

Để bắt được những khoảnh khắc "thần sầu" nhất, các "thợ săn ảnh" nên có mặt tại đây vào thời điểm hoàng hôn. Khi mặt trời dần khuất bóng, ánh sáng vàng cam nhuộm lên những trụ bê tông, tạo nên background đẹp "hết nước chấm", phù hợp với những bộ ảnh mang phong cách hoài niệm hoặc lãng mạn.

Hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng những khối bê tông, biến nơi đây thành một "studio ngoài trời" xinh lung linh. (Ảnh: quoc.su)

Những vệt nắng 'xẻ dọc' không gian, tạo nên chiếc view huyền ảo. (Ảnh: quoc.su)

(Ảnh: quoc.su)

Công thức phối đồ được nhiều Gen Z áp dụng thành công khi check-in tại đây chính là phong cách tối giản hoặc phong cách nàng thơ. Những bộ váy trắng tinh khôi, hay những set đồ màu be, nâu đất sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất, giúp bạn nổi bật trên nền cỏ xanh và trụ xám, tạo nên sự thanh thoát, nhẹ nhàng. Ngoài ra, đây cũng là bối cảnh được nhiều bạn trẻ "chọn mặt gửi vàng" cho những bộ ảnh đôi hoặc kỷ yếu.

Diện một chiếc váy xinh, hóa nàng thơ giữa miền cỏ dại. (Ảnh: midoriiiii)

Những thước phim tình yêu mang màu sắc Ghibli được thực hiện ngay tại miền Tây (Ảnh: nguyenphuc)

Những hàng cột trụ khổng lồ tạo nên hiệu ứng chiều sâu hun hút, khiến bức ảnh mang đậm tính điện ảnh. (Nguồn: @toann._cinema)

Vì đây là khu vực dạ cầu, thuộc hành lang an toàn giao thông, nên du khách cần chú ý quan sát phương tiện khi đến chụp ảnh. Bên cạnh ý thức giữ gìn vệ sinh chung, du khách cũng nên cân nhắc lịch trình vào những ngày có mưa, tránh tình trạng nền đất tự nhiên trở nên lầy lội, trơn trượt gây khó khăn khi di chuyển.