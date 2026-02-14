Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khéo tay dịp Tết: Thử làm cà phê kem dẻo Buôn Mê đang khuấy đảo giới trẻ

Như Quỳnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sự kết hợp giữa cà phê và kem dẻo Buôn Mê đã tạo nên một thức uống đậm đà, lạ miệng. Món mới này hiện đang "làm mưa làm gió" trong cộng đồng của các tín đồ cà phê, và Tết này bạn có thể thử làm ngay tại nhà!

Món thức uống mang tên cà phê kem dẻo Buôn Mê đang khiến giới trẻ mê tít, "săn lùng" tại nhiều quán cà phê ở TP.HCM. Về lý do khiến ly cà phê mang đậm "hơi thở" của "thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột" hút khách, nhiều ý kiến cho rằng bởi nó có hình thức bắt mắt và sự kết hợp hương vị mới lạ.

cover-35.jpg

Về cảm nhận vị giác, cà phê kem dẻo Buôn Mê có mùi thơm đặc trưng của caramel/ cacao, mang vị béo ngậy mềm mại của chất kem béo, bông xốp như khi ăn Marshmallow. Lớp kem dẻo sánh mịn khi hòa quyện vào cà phê phin nguyên chất kèm đá (ngon hơn khi kết hợp với đá đập nhuyễn) sẽ tạo độ đặc sệt, đậm đà. Hoặc một cách thưởng thức khác cũng được nhiều bạn trẻ tiếp cận là vừa uống cà phê vừa nhâm nhi lớp kem dẻo mà không cần khuấy đều.

Nguồn clip: Hoa Học Trò Online

Độ "hot trend" của cà phê kem dẻo Buôn Mê hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, được bạn trẻ thêm vào danh sách món ngon sẽ thưởng thức cùng hội bạn thân hay làm tại nhà cho gia đình thưởng thức vào dịp Tết năm nay. Trên mạng xã hội, những bài chia sẻ công thức, hướng dẫn cách làm một mẻ kem dẻo được netizen thích thú hưởng ứng.

hht-6abf99dc-939e-449f-926e-094b9cdd4bca.jpg
hht-ca-phe-kem-deo-1-hht.jpg

Theo chia sẻ từ tài khoản TikTok @xiubancaphe, nguyên liệu và định lượng để làm kem dẻo gồm có: 200ml kem tươi Topping Base, 100ml kem béo Rich's, 100ml sữa đặc, 40gr bột Frape, 10gr bột cacao, 30ml Caramel, 50 - 60ml cốt cà phê đen, 2,5gr muối hồng. Sau đó trộn đều hỗn hợp, dùng máy đánh ở tốc độ thấp nhất trong khoảng 20 giây, rồi chuyển qua tốc độ tăng dần đến khi đạt kết cấu mong muốn (khoảng 1 - 1,5 phút). Phần kem này khi sơ chế xong có thể bảo quản kín trong ngăn mát tủ lạnh/ thùng đá, dùng trong 3 ngày.

Trong khi đó, phần cà phê có thể sử dụng loại cà phê phin pha cùng sữa đặc - điều chỉnh tùy khẩu vị thiên về đắng hay ngọt. Ngoài cà phê, sự kết hợp giữa sữa tươi và kem dẻo Buôn Mê cũng là thực đơn được nhiều bạn nhỏ yêu thích.

Công thức làm kem dẻo cà phê Buôn Mê. Nguồn clip: @xiubancaphe
1475.jpg
Như Quỳnh
#cà phê kem dẻo Buôn Mê #công thức làm kem dẻo #cà phê #thức uống ngon

