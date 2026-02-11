"Tọa độ" check-in siêu hot Tết 2026: Chợ Bến Thành và Hồ Con Rùa "thay áo mới"

Chợ Bến Thành (phường Bến Thành) sau quá trình cải tạo, chỉnh trang đã trở nên sôi động và rực rỡ hơn bao giờ hết. Sắc vàng của ngôi chợ cùng với màu đỏ mới của dãy mái và khung cảnh xanh mướt đã khiến khu vực thêm năng động và sắc màu. Cùng với đó, có đa dạng các tiểu cảnh để mọi người cùng check-in áo dài hay du Xuân đón năm mới Bính Ngọ.
Dẫu là buổi nào trong ngày, khu vực xung quanh chợ vẫn luôn nô nức sắc màu của những tà áo dài, tiếng cười và sự thích thú của mọi người trước khung cảnh ngôi chợ quen thuộc được "khoác lên" màu áo mới.
Khu vực Hồ Con Rùa (phường Xuân Hòa) cũng là một trong những công trình được cải tạo đáng quan tâm. Là một điểm check-in lâu đời của thành phố, Hồ Con Rùa năm nay đã được sơn lại với sắc màu tươi sáng, bắt mắt hơn.
Trong ánh nắng chiều, Hồ Con Rùa dần nhộn nhịp với những hình ảnh áo dài thướt tha check-in, hội “chị em bạn dì” hay những cặp đôi trẻ đến chụp cho mình những bộ ảnh “nàng thơ, chàng thơ”.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng hai địa điểm này nằm gần các trục đường lớn (Công trường Quách Thị Trang và Công trường Quốc tế), có lượng phương tiện qua lại khá cao. Mọi người khi ra đường đón Xuân, check-in cũng nên cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến bản thân và mọi người tham gia giao thông nhé!