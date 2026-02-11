"Tọa độ" check-in siêu hot Tết 2026: Chợ Bến Thành và Hồ Con Rùa "thay áo mới"

HHTO - Tâm điểm mùa Tết 2026 không thể không nhắc đến phối cảnh sau khi chỉnh trang của hai “tọa độ” check-in Tết thường niên tại TP.HCM là Chợ Bến Thành và Hồ Con Rùa. Cùng xem hai địa điểm này sau khi “thay áo mới” trông như thế nào nhé!

Chợ Bến Thành (phường Bến Thành) sau quá trình cải tạo, chỉnh trang đã trở nên sôi động và rực rỡ hơn bao giờ hết. Sắc vàng của ngôi chợ cùng với màu đỏ mới của dãy mái và khung cảnh xanh mướt đã khiến khu vực thêm năng động và sắc màu. Cùng với đó, có đa dạng các tiểu cảnh để mọi người cùng check-in áo dài hay du Xuân đón năm mới Bính Ngọ.

Dẫu là buổi nào trong ngày, khu vực xung quanh chợ vẫn luôn nô nức sắc màu của những tà áo dài, tiếng cười và sự thích thú của mọi người trước khung cảnh ngôi chợ quen thuộc được "khoác lên" màu áo mới.

Chợ Bến Thành khoác lên mình "màu áo" vàng rực rỡ, cùng với những câu đối đỏ đậm sắc Xuân.

Hoa và các tiểu cảnh được thiết kế với rất nhiều màu sắc đa dạng, đủ sức khiến tấm ảnh check-in của bạn trông rực rỡ hơn bao giờ hết.

Mọi người hân hoan, vui vẻ check-in, quay TikTok… lưu giữ khoảnh khắc năm mới đầy hớn hở, vui tươi tại chợ.

Điểm đặc sắc của khu vực mới này là có một số khu vực ngồi chờ, để mọi người có thể nghỉ ngơi sau những buổi chụp hay tham quan chợ.

Khu vực Hồ Con Rùa (phường Xuân Hòa) cũng là một trong những công trình được cải tạo đáng quan tâm. Là một điểm check-in lâu đời của thành phố, Hồ Con Rùa năm nay đã được sơn lại với sắc màu tươi sáng, bắt mắt hơn.

Trong ánh nắng chiều, Hồ Con Rùa dần nhộn nhịp với những hình ảnh áo dài thướt tha check-in, hội “chị em bạn dì” hay những cặp đôi trẻ đến chụp cho mình những bộ ảnh “nàng thơ, chàng thơ”.

Tháp cao của hồ được sơn màu vàng rực rỡ.

Hai bên Hồ Con Rùa đậm mảng xanh tươi.

Các tiểu cảnh hoa xuân ở chân tháp.

Đường lên đỉnh của tháp hồ cũng được trang trí một cách trang hoàng, rực rỡ.

Nhìn từ trên cao, toàn cảnh Hồ Con Rùa thật xanh mướt, thích hợp với những bộ ảnh áo dài nhẹ nhàng chào Xuân.

"Người người nhà nhà" cùng xúng xính áo dài màu sắc đón mùa Xuân mới đang về.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng hai địa điểm này nằm gần các trục đường lớn (Công trường Quách Thị Trang và Công trường Quốc tế), có lượng phương tiện qua lại khá cao. Mọi người khi ra đường đón Xuân, check-in cũng nên cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến bản thân và mọi người tham gia giao thông nhé!