Du Xuân Bính Ngọ: Ghé những vườn hoa mới mở tại TP.HCM cùng gia đình, bạn bè

HHTO - Hân hoan chào đón Tết Bính Ngọ 2026, nhiều nơi tại TP.HCM đã mở ra những không gian vườn hoa, đường hoa đầy sắc màu, hứa hẹn sẽ là những điểm check-in nhộn nhịp trong mùa Xuân năm nay.

Vườn hoa tại Menas Mall Saigon Airport

Menas Mall Saigon Airport (phường Tân Sơn Hòa) tiếp tục mở cửa không gian văn hóa Xuân tại khuôn viên ngoài trời của tòa nhà trung tâm thương mại. Tọa lạc tại vị trí các khu văn phòng và đặc biệt là rất gần Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, không gian Xuân này thu hút người dân xung quanh và cả khách du lịch đến để trải nghiệm.

Đặc biệt, vườn hoa xuân tại Menas Mall sẽ mở cửa đến ngày 23/2/2026 để người dân có thể thoải mái ghé chơi, check-in cho mùa Xuân mới. Người dân có thể di chuyển bằng các phương tiện cá nhân đến đây hoặc sử dụng các tuyến xe buýt kết nối với Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất như 103, 109 và 152 có điểm dừng ở Parkson Trường Sơn (đường Trường Sơn).

Linh vật con ngựa cùng dòng trang trí Xuân Bính Ngọ 2026 được đặt tại cổng chào.

Khu vực cổng chào được trang trí đậm chất truyền thống.

Điểm nổi bật của vườn hoa năm nay chính là tượng Phù Đổng Thiên Vương (Thánh Gióng).

Tượng được đặt ở vị trí trung tâm khu vườn hoa.

Một số tiểu cảnh check-in trong khu vực đậm chất Xuân.

Vườn hoa Ga Ba Son

Phát triển trên dự án vườn hoa đã có từ dịp Tết Dương lịch, vườn hoa Ga Ba Son (phường Sài Gòn) đã được trang trí với nhiều sắc hoa mới vô cùng rực rỡ, phù hợp cho những ngày Xuân đầu năm tràn đầy năng lượng. Trong khuôn viên vườn hoa, có thể thấy được sắc vàng của hướng dương, cúc mâm xôi; sắc đỏ của hoa mào gà và rất nhiều màu rực rỡ khác của vô vàn loài hoa đang khoe sắc chào xuân. Đặc biệt, linh vật ngựa phi vàng óng và dũng mãnh chính là điểm nhấn trung tâm của vườn hoa năm nay.

Vườn hoa xuân Ga Ba Son sẽ chính thức mở cửa đón khách từ ngày 5/2/2025 và phục vụ xuyên Tết. Người dân có thể di chuyển đến vườn hoa bằng MRT1 cũng như các tuyến xe buýt 56, 53, 88 dừng ở trạm Ba Son (đường Tôn Đức Thắng) và 30, 44 ở trạm Mầm Non Hoa Lư (đường Nguyễn Hữu Cảnh).

Điểm nhấn của vườn hoa chính là linh vật ngựa vàng đặt ở trung tâm.

Toàn thể bức tượng ở góc xéo bên trái về mặt chính diện.

Nhiều loài hoa được trưng bày và sẵn sàng phục vụ cho mùa Tết năm nay.

Không gian linh vật ngựa được cách điệu thành hình số 2 trong năm 2026.

Sắc vàng của hoa cúc mâm xôi khiến khu công viên trở nên rực rỡ.

Hàng hoa hướng dương đang "khoe sắc" chào đón khách tham quan đến check-in.

Vườn hoa khu vực nút giao Trần Phú - Trần Nhân Tôn

Một vườn hoa đang trong quá trình xây dựng và chuẩn bị được ra mắt chính là vườn hoa khu vực nút giao Trần Phú - Trần Nhân Tôn (phường An Đông). Vườn hoa này được cải tạo từ khu đất trống số 152 đường Trần Phú. Năm nay, rất nhiều sắc hoa rực rỡ dần bao phủ khoảng đất trống cùng với linh vật ngựa ở trung tâm càng khiến khu vực ngã tư này thêm sôi động, sẵn sàng chào đón không khí Xuân Bính Ngọ.

Vườn hoa dự kiến sẽ được bàn giao và đi vào hoạt động vào ngày 8/2/2026. Ngoài phương tiện cá nhân, người dân cũng có thể ghé đến vườn hoa tham quan bằng các tuyến xe buýt như 56, 53, 45, 06, 38, 139 ở trạm Huỳnh Mẫn Đạt (đường An Dương Vương), tuyến số 53 ở bến xe Lê Hồng Phong (đường Lê Hồng Phong) và tuyến số 91 ở trạm Ngã tư Trần Nhân Tông (đường Hùng Vương).

Toàn cảnh công viên nhìn từ nút giao Trần Phú - Trần Nhân Tôn, phía đường Trần Phú.

Vườn hoa rộng rãi và đầy sắc màu.

Linh vật ngựa và các hạng mục cuối cùng trong vườn hoa đang được gấp rút hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao phục vụ Tết.