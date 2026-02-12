Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Ăn-Đi-Chill

Google News

TP.HCM: Sắm đồ Tết tại 2 khu tổ hợp thời trang đang khiến giới trẻ mê mẩn

Quỳnh Duyên (Tổng hợp)
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Mùa Tết 2026 đang gõ cửa và câu chuyện "mặc gì cho năm mới" lại trở thành chủ đề nóng hổi với Gen Z. Tạm biệt những trung tâm thương mại hay những cung đường quen thuộc, giới trẻ Sài thành đang “đổi gió” tìm đến những khu tổ hợp thời trang để tìm mua những “bộ cánh” lung linh cho dịp Tết năm nay.

Với phương châm sắm đồ Tết vừa nhanh, gọn nhưng vẫn phải đúng gu, Gen Z bắt đầu ưu tiên những địa điểm tập trung nhiều thương hiệu trong cùng một không gian để tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo được chất lượng của từng thiết kế. Trong đó, 2 khu tổ hợp tại phường Cầu Kiệu và phường Tân Định đang “được lòng” nhiều bạn trẻ tại TP.HCM nhờ cách bày trí đặc trưng, thu hút và sự đa dạng về mẫu mã.

11 Garmentory

Tọa lạc trên con đường Nguyễn Đình Chính thuộc phường Cầu Kiệu, khu tổ hợp đầu tiên mang tên 11 Garmentory nổi bật với một diện mạo hiện đại. Điểm thu hút nhất ở đây chính là lối kiến trúc mang đậm hơi thở của những công xưởng sản xuất với trần bê tông thô và các đường ống cùng những giá treo quần áo bằng kim loại. Không gian này tạo ra một cảm giác vừa mạnh mẽ, vừa tinh tế, giúp tôn lên tối đa chất liệu và form dáng của trang phục.

Không gian mua sắm đang được giới trẻ tích cực xin "in-tư". (Nguồn: @dazymood)

Khi đến tham quan mua sắm, bạn sẽ cảm nhận được sự chỉn chu trong từng sào đồ. Thay vì trưng bày hàng loạt, mỗi thương hiệu nội địa góp mặt tại khu tổ hợp này đều sẽ lựa chọn trưng bày những thiết kế nổi bật nhất. Bên cạnh đó, 11 Garmentory vừa có thể đáp ứng nhu cầu mua sắm của team yêu thích sự cá tính và phá cách đến team ưa chuộng sự tối giản hay cả trang phục truyền thống được cách tân lại với các thương hiệu tiêu biểu: Fnos, Whenever, Ngaos, Moná...

z7519641833257-4e1fbf7fae461bc1ee464e964ca729af.jpg
(Ảnh: cafehoppersg)
z7519641835192-b90e34f384eaa19ba54eb478ea0e5dbb.jpg
Không gian tối giản giúp tôn vinh từng thiết kế. (Ảnh: cafehoppersg)
(Nguồn: @jacksonnguyen.317)

Sau một vòng dạo chơi, khách hàng có thể nghỉ chân tại quầy cà phê The Muse nằm ngay bên trong khu tổ hợp thời trang để thưởng thức một ly nước mát và check-in thành quả mua sắm. Không chỉ thu hút giới trẻ trong nước, nơi đây còn trở thành “tọa độ” mua sắm yêu thích của đông đảo du khách nước ngoài khi ghé thăm TP.HCM.

Góc check-in "vạn người mê" tại 11 Garmentory. (Nguồn: @ngoc.vuong39)

Daspace Saigon

Đến với khu vực trung tâm thành phố, khu tổ hợp Daspaces trên đường Trần Quý Khoách lại mang đến một luồng năng lượng hoàn toàn trái ngược. Với không gian 4 tầng lầu rực rỡ, nơi đây là địa điểm lý tưởng để hội chị em có thể tha hồ lựa chọn trang phục linh hoạt, từ dịu dàng, nữ tính đến phá cách. Chính sự đa dạng này đã giúp Daspaces chinh phục cả hội bạn trẻ sành mặc lẫn khách quốc tế.

Đột nhập "mê cung" mua sắm 4 tầng lầu tại Daspaces. (Nguồn: @daspacesaigon)
z7519641852856-77504762d55bdf5d17c062e646ea0001.jpg
Điểm hẹn mua sắm năng động, thu hút giới trẻ ngay trung tâm Quận 1. (Ảnh: daspacesaigon)

Điểm mạnh khiến nơi đây trở thành "thánh địa" mua sắm được Gen Z yêu thích chính là khả năng đáp ứng “trọn gói” từ nhu cầu trang phục đa phong cách đến các loại phụ kiện đi kèm từ trang sức đến cả túi xách, giày dép, giúp bạn hoàn thiện diện mạo mà không cần di chuyển quá nhiều địa điểm. Daspaces “hội tụ” nhiều thương hiệu như SaigonMade, Drobe, CHUH, Dmers... chiều lòng mọi phong cách.

Điểm cộng lớn là vô vàn mẫu túi xách và trang sức giúp hoàn thiện outfit. (Nguồn: @daspacesaigon)
thanh-co-bac-ninh-1.jpg
(Ảnh: daspacesaigon)

Bên cạnh chi nhánh chính tại đường Trần Quý Khoách, Daspaces còn sở hữu một chi nhánh khác nằm tại tầng 2 chung cư Tôn Thất Hiệp. Dù có diện tích khiêm tốn hơn, nơi đây vẫn giữ trọn vẹn trải nghiệm mua sắm với danh mục sản phẩm đa dạng, đảm bảo hội bạn trẻ vẫn có thể tìm thấy mọi mảnh ghép thời trang yêu thích từ quần áo cho đến phụ kiện.

Không gian nhỏ xinh nhưng vẫn giữ trọn trải nghiệm mua sắm đa dạng sản phẩm. (Nguồn: @daspacesaigon)
image-1.jpg
Quỳnh Duyên (Tổng hợp)
#thời trang #TP.HCM #mua sắm #khu tổ hợp #giới trẻ

Xem thêm

Cùng chuyên mục