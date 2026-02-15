Hai ngôi trường ở Đà Lạt phủ hồng trong sắc mai anh đào khiến netizen thổn thức

Trường Đại học Đà Lạt
Những ngày đầu Xuân, khách du lịch khi đến Đà Lạt sẽ được chứng kiến khoảnh khắc hoa mai anh đào đồng loạt nở rộ khắp các ngõ ngách thành phố, từ trung tâm ra đến ngoại ô. Trong số đó, các teen thường hay nhắc đến trường Đại học Đà Lạt bởi khung cảnh thơ mộng không khác gì những thước phim điện ảnh.
Ngôi trường với lối kiến trúc cổ điển, kết hợp với những hàng mai anh đào phủ hồng khắp các lối đi, tạo nên cảnh tượng đẹp mắt khiến các bạn trẻ xao xuyến. Ngay từ sáng sớm, khuôn viên nhà trường đã xuất hiện nhiều teen và thầy cô đến để chụp hình, lưu lại những khoảnh khắc xinh tươi đón Tết. Một số du khách cũng tranh thủ sắp xếp vào check-in tại trường.
Trường THPT chuyên Thăng Long - Đà Lạt
Ngôi trường THPT chuyên Thăng Long - Đà Lạt cũng góp mặt trong danh sách tạo nên "cơn sốt" mai anh đào ấy. Hàng loạt các clip viral của teen chụp cùng hàng hoa làm netizen muốn ngay lập tức lên kế hoạch đến Đà Lạt.
Đối với teen THPT chuyên Thăng Long, hàng mai anh đào còn có ý nghĩa lưu giữ biết bao ký ức của biết bao thế hệ học sinh. Cứ mỗi độ xuân về là các bạn thường hay tụ tập cả lớp để cùng nhau ghi lại kỷ niệm dưới hàng hoa như một hoạt động truyền thống. Chính điều này đã làm nên dấu ấn đặc sắc của ngôi trường THPT chuyên Thăng Long nói riêng và các trường học ở “xứ sở ngàn hoa” nói chung.