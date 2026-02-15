Hai ngôi trường ở Đà Lạt phủ hồng trong sắc mai anh đào khiến netizen thổn thức

HHTO - Trong những ngày qua, “cơn sốt” mai anh đào Đà Lạt là tâm điểm được bàn tán khắp các trang mạng xã hội. Netizen được một phen “thổn thức” bởi khung cảnh các ngôi trường được phủ đầy sắc hồng thơ mộng.

Trường Đại học Đà Lạt

Những ngày đầu Xuân, khách du lịch khi đến Đà Lạt sẽ được chứng kiến khoảnh khắc hoa mai anh đào đồng loạt nở rộ khắp các ngõ ngách thành phố, từ trung tâm ra đến ngoại ô. Trong số đó, các teen thường hay nhắc đến trường Đại học Đà Lạt bởi khung cảnh thơ mộng không khác gì những thước phim điện ảnh.

Khuôn viên nhà trường được phủ hồng khiến bao "con dân" phim ảnh thổn thức không thôi. Ảnh: Trường Đại học Đà Lạt.

Ngôi trường với lối kiến trúc cổ điển, kết hợp với những hàng mai anh đào phủ hồng khắp các lối đi, tạo nên cảnh tượng đẹp mắt khiến các bạn trẻ xao xuyến. Ngay từ sáng sớm, khuôn viên nhà trường đã xuất hiện nhiều teen và thầy cô đến để chụp hình, lưu lại những khoảnh khắc xinh tươi đón Tết. Một số du khách cũng tranh thủ sắp xếp vào check-in tại trường.

Các thầy cô cũng nhanh chóng lưu giữ lại kỷ niệm ngay lúc mùa hoa vào độ đẹp nhất. Ảnh: Trường Đại học Đà Lạt.

Trường THPT chuyên Thăng Long - Đà Lạt

Ngôi trường THPT chuyên Thăng Long - Đà Lạt cũng góp mặt trong danh sách tạo nên "cơn sốt" mai anh đào ấy. Hàng loạt các clip viral của teen chụp cùng hàng hoa làm netizen muốn ngay lập tức lên kế hoạch đến Đà Lạt.

Toàn cảnh hoa mai anh đào phủ hồng khắp ngôi trường THPT chuyên Thăng Long - Đà Lạt những ngày gần đây. Clip:@nguyenphudalat.

Ngay khi hoa vừa nở rộ, teen nhanh chóng rủ cả lớp cùng ghi lại kỷ niệm với background "tuyệt đối điện ảnh" này. Clip:@tl.his2528

Đối với teen THPT chuyên Thăng Long, hàng mai anh đào còn có ý nghĩa lưu giữ biết bao ký ức của biết bao thế hệ học sinh. Cứ mỗi độ xuân về là các bạn thường hay tụ tập cả lớp để cùng nhau ghi lại kỷ niệm dưới hàng hoa như một hoạt động truyền thống. Chính điều này đã làm nên dấu ấn đặc sắc của ngôi trường THPT chuyên Thăng Long nói riêng và các trường học ở “xứ sở ngàn hoa” nói chung.