Văn nghệ Xuân gây sốt cõi mạng của teen: "Phá chiêu" trùng ý tưởng cực hay

HHTO - Những ngày qua, không khí ngày hội Xuân diễn ra tưng bừng trên khắp cả nước. Học sinh cả nước cũng hòa nhịp với những tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Trước khi chính thức nghỉ Tết, đông đảo teen khối 12 của trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM) đã tham gia Hội trại Xuân 2026, ngày hội diễn ra tại khuôn viên nhà trường. Hội trại gây ấn tượng bởi những phần thi văn nghệ sáng tạo nhưng cũng không kém phần ý nghĩa do chính các bạn học sinh thể hiện. Nổi bật trong số đó là tiết mục “Tết Miệt Zườn - Đám Cưới Zĩnh Long” của teen lớp 12A12, khiến netizen một phen “ngã ngửa” vì độ “lầy lội” của các bạn trẻ.

Tiết mục “Tết Miệt Zườn - Đám Cưới Zĩnh Long” của teen lớp 12A12. Clip:@poonanaaa__

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc teen mặc những chiếc bà ba sặc sỡ, thực hiện vũ đạo hài hước đã thu hút hơn 300K lượt xem và 19K lượt "thả tim" trên TikTok. Teen hò reo phấn khích, "đẩy mood" ngày hội lên cao.

Ở một hội Xuân khác tại trường THPT Phong Phú (TP.HCM), các bạn trẻ trong CLB Văn Nghệ đã nô nức đón Tết sớm qua tiết mục nhảy Con Bướm Xuân Remix mãn nhãn. Với âm thanh sôi động kết hợp những động tác mạnh mẽ cùng đội hình đều tăm tắp, tiết mục nhanh chóng viral trên mạng xã hội TikTok, làm cho netizen muốn “tua nhanh thời gian” đến Tết để được vui chơi "tẹt ga".

Các bạn trẻ trong CLB Văn Nghệ trường THPT Phong Phú "ăn Tết sớm" qua tiết mục Con Bướm Xuân Remix. Clip:@thezoocrew_official.

Chưa dừng lại ở đó, tiết mục múa sạp lôi cuốn của teen 12A1 trường THPT Chu Văn An (TP. Đà Nẵng) cũng đặc sắc không kém cạnh. Được biết, vì các lớp liên tục xảy ra tình trạng trùng lặp ý tưởng, các bạn học sinh lớp 12A1 đã nghĩ ngay đến trình diễn điệu múa sạp. Chính kế sách này đã làm nên điểm nhấn độc đáo cho phần thi của lớp.

Các teen﻿ 12A1 quyết định lựa chọn một nước đi "không ai ngờ đến" là trình diễn múa sạp truyền thống. Clip:@a1cvak2326.

Khi đăng tải clip sơ duyệt lên TikTok, nhiều khán giả khen ngợi không ngớt: “Lớp làm mình háo hức Tết quá!”, “Tiết mục vừa Tết, vừa lễ hội, vừa đậm đà bản sắc dân tộc”, “Lớp nhảy đều đẹp quá!”...

Mỗi một giai điệu trong từng tiết mục của các bạn học sinh đã góp phần làm nên không khí sôi động cho những ngày đầu Xuân. Qua những kỷ niệm ấy, không khí lớp học lại càng trở nên ấm cúng hơn bởi tinh thần đoàn kết, gắn bó của các bạn khi trải qua quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp cùng nhau.