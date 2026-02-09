TP.HCM: Netizen trầm trồ trước dàn nghệ sĩ “khủng” đổ bộ hội Xuân các trường THPT

HHTO - Năm nay, hội Xuân tại các trường THPT tại TP.HCM được tổ chức với quy mô hoành tráng cùng chuỗi hoạt động vô cùng đặc sắc. Đặc biệt, netizen còn được một phen sửng sốt bởi dàn nghệ sĩ khách mời "khủng" góp mặt tại đêm diễn của các trường.

Cây Mùa Xuân - Trường THPT Phú Nhuận

Ngày 7/2 vừa qua, Cây Mùa Xuân - hội Xuân của trường THPT Phú Nhuận (TP.HCM) đã “gây sốt” trên các trang mạng xã hội bởi quy mô tổ chức hoành tráng cùng dàn nghệ sĩ góp mặt trong đêm diễn.

Dàn nghệ sĩ đổ bộ tại đêm diễn vừa qua. Ảnh: CLBTruyền Thông PNM - THPT Phú Nhuận.

Cây Mùa Xuân là sự kiện thường niên được tổ chức hằng năm tại trường THPT Phú Nhuận, đây cũng chính là một trong những hoạt động trọng điểm của nhà trường. Đêm ca nhạc đầu tư khủng về cả phần nghe lẫn phần nhìn, được ví như “sít-rịt” đầu năm thu hút đông đảo teen quan tâm.

Năm nay, dàn line-up đã được công bố bao gồm: Võ Hạ Trâm, B Ray, Pháp Kiều, 52Hz, Chi Xê, Ân Ngờ, The Flob - những cái tên quá quen thuộc với các teen. Trước đó, ban tổ chức cũng đã thả “hint” cho dàn line-up qua mini game thú vị để “hâm nóng” bầu không khí trước ngày diễn ra đêm nhạc.

Trước đó BTC đã thả "hint" cho dàn line-up bằng mini game thú vị. Clip:@henryroyals.

Ở Cây Mùa Xuân, các bạn học sinh còn có cơ hội sở hữu những ấn phẩm sáng tạo đầy sắc màu do chính các bạn thành viên của CLB Truyền Thông PNM thực hiện, BST mang tên HÍP HORSE 2026 bao gồm: lanyard, keychain, sticker, bao lì xì... mang đậm cá tính của teen THPT Phú Nhuận.

Ấn phẩm tại Cây Mùa Xuân do các teen Phú Nhuận thiết kế. Ảnh: Câu lạc bộ Truyền Thông PNM - THPT Phú Nhuận.

Hội Xuân "Tết Ơi 2026" - Trường THPT Trưng Vương

Hội Xuân “Tết Ơi 2026” của trường THPT Trưng Vương được tổ chức vào ngày 6/2 gây bất ngờ với chuỗi các hoạt động đặc sắc của nhà trường như: Ngày hội hướng nghiệp - Sắc màu CLB Trưng Vương, Gian hàng Xuân: "Góc Xuân Tuổi Trẻ", Đêm nhạc Trưng Vương Fest "Tết Ơi",... khiến các teen THPT Trưng Vương vô cùng hào hứng.

Chuỗi các hoạt động của hội Xuân. Ảnh: Đoàn trường THPT Trưng Vương.

Hàng loạt gian hàng, khu trò chơi độc đáo từ các khối lớp và câu lạc bộ của trường được trang trí đầy sắc màu thu hút đông đảo các teen đến trải nghiệm. Để có một gian hàng hoàn chỉnh, các bạn học sinh đã cùng đoàn kết, làm việc với nhau và đem đến một ngày hội vui tươi và tràn ngập không khí Tết. Đồng thời, qua dịp này các thành viên trong lớp cũng gắn kết hơn và có thêm những kỷ niệm học đường quý giá.

Photobooth của CLB Helianthus thu hút đông đảo teen đến trải nghiệm. Ảnh: Helianthus - Trưng Vương Photography Club.

Điểm nhấn của ngày hội chính là Đêm nhạc Trưng Vương Fest "Tết Ơi", với sự xuất hiện của các câu lạc bộ như: Evarus Crew, The Bwilder đem đến những tiết mục bắt mắt, cùng với dàn line-up bùng nổ xuất hiện trong đêm diễn: Muộii, Saabirose, Bảo Trâm Ryy, Đỗ Hoàng Dương,... làm cho ngày hội trở nên sôi động hơn.

Clip:@baotram.ryy.