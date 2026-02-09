TP.HCM: Học sinh - giáo viên bàn luận về quy định không tổ chức hội trại qua đêm

HHTO - Những ngày qua, thông tin Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường học tại địa phương không được tổ chức hội trại qua đêm cho học sinh đã tạo tranh luận rôm rả trên các trang mạng xã hội. Bên cạnh góc nhìn từ chuyên gia và giáo viên, các bạn học sinh cũng nêu lên quan điểm của mình về quy định mới này.

Theo quy định của Sở GD&ĐT TP.HCM, kể từ học kỳ II năm học 2025 - 2026, các trường THPT và phổ thông nhiều cấp không được tổ chức hội trại qua đêm hoặc hội trại bên ngoài khuôn viên trường cho học sinh. Tuy nhiên, các trường vẫn được linh hoạt tổ chức ít nhất một hội trại tại đơn vị từ nay đến khi kết thúc năm học. Các hình thức tổ chức có thể đa dạng như hội trại Xuân, trại 26/3 hoặc trại Hè, tùy điều kiện thực tế của từng trường.

Hằng năm, hội trại luôn là sân chơi giáo dục quan trọng tạo điều kiện để học sinh toàn trường giao lưu, học hỏi, phát huy sự sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống, qua đó góp phần xây dựng môi trường học tập năng động, gắn kết. Quy định không cho phép các trường tổ chức trại qua đêm không phải là hạn chế hoạt động hội trại mà là giải pháp quản lý cần thiết để đảm bảo an toàn cho các teen.

Hội trại luôn là sân chơi giáo dục quan trọng tạo điều kiện để teen﻿ giao lưu, phát triển kỹ năng. Ảnh minh họa: Helianthus - Trưng Vương Photography Club.

Thực tế cho thấy các hoạt động cắm trại qua đêm thường tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là những trường học có quy mô lên đến hàng ngàn học sinh. Khi những tình huống phát sinh như cháy nổ, ngộ độc... xảy ra thì khó có thể giải quyết kịp thời cho học sinh.

Theo các chuyên gia, việc quản lý sinh hoạt của các bạn học sinh vào ban đêm cũng là một vấn đề nan giải cho các giáo viên. Một số phụ huynh cũng bày tỏ lo ngại khi để teen tham gia hội trại qua đêm, đặc biệt với quy mô tổ chức ngoài khuôn viên trường, nơi việc kiểm soát và đảm bảo an toàn trở nên vất vả hơn.

Hiện tại, bên cạnh những luồng ý kiến đồng tình với quy định của Sở GD&ĐT TP.HCM, một bộ phận teen nêu quan điểm cho rằng việc thay đổi lần này sẽ làm mất đi một phần kỷ niệm học đường quý giá của thời học sinh. Tuy nhiên, nhiều bạn bày tỏ ủng hộ vẫn có nhiều hoạt động gắn kết khác bên cạnh hội trại, tôn trọng quy định mới khi đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.