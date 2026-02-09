VSAR 2026: Học sinh dự thi Giải Vô địch IYRC Việt Nam hoàn toàn miễn phí

HHTO - Giải Vô địch IYRC Việt Nam 2026 - sân chơi robot, STEM và trí tuệ nhân tạo dành cho học sinh phổ thông trên cả nước chính thức khởi động với điểm nhấn đáng chú ý: Toàn bộ thí sinh và đội thi được tham gia hoàn toàn miễn phí.

Giải Vô địch IYRC Việt Nam 2026 là một trong những nội dung thuộc Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025-2026, nhằm tạo điều kiện để học sinh tiếp cận khoa học - công nghệ hiện đại, phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng ứng dụng thực tiễn.

Theo Ban Tổ chức, tất cả học sinh tham dự Giải Vô địch IYRC Việt Nam sẽ không phải đóng bất kỳ khoản phí nào, từ vòng loại đến vòng chung kết. Việc miễn phí hoàn toàn giúp giảm rào cản tài chính, tạo cơ hội cho đông đảo học sinh trên cả nước, đặc biệt là ở các địa phương, được tiếp cận sân chơi công nghệ quy mô lớn.

Tham gia cuộc thi, các đội sẽ thiết kế, lắp ráp và lập trình robot, vận dụng kiến thức về STEM, AI, tự động hóa và điều khiển để giải quyết các nhiệm vụ gắn với thực tiễn như vận chuyển, cứu hộ, mô phỏng dây chuyền sản xuất thông minh…

Không chỉ là cuộc thi kỹ thuật, IYRC Việt Nam còn hướng tới việc rèn luyện cho học sinh tư duy phản biện, khả năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình và bản lĩnh thi đấu. Thông qua các thử thách, học sinh được khuyến khích sáng tạo, chủ động tìm giải pháp và làm quen với môi trường thi đấu mang tính quốc tế.

Giải đấu là bước đệm quan trọng để phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu trong lĩnh vực robot, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.

Giải Vô địch IYRC Việt Nam dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên phạm vi toàn quốc. Thí sinh có thể tham gia theo đội hoặc cá nhân, tùy theo từng hạng mục thi đấu. Các hạng mục của giải gồm: Junior; Senior; Sáng tạo; Open.

Học sinh và các đội thi có thể đăng ký tham gia vòng chung kết trước ngày 31/3/2026 thông qua cổng thông tin chính thức của giải TẠI ĐÂY. Vòng loại được tổ chức tại nhiều địa phương, phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo, trường đại học và câu lạc bộ STEM trên cả nước.

Ban Tổ chức cũng đưa ra các quy định chặt chẽ về kỹ thuật và an toàn. Robot tham gia thi đấu phải sử dụng các bộ công cụ giáo dục theo quy định, không được cải biến linh kiện nguyên bản, nguồn điện sử dụng không vượt quá mức cho phép. Trước mỗi vòng thi, robot đều được kiểm tra kỹ thuật để đảm bảo tuân thủ đúng điều lệ.