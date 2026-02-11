Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vụ học sinh lớp 1 bị nhốt trong lớp học ở Sơn La: Em nhỏ ngồi ở vị trí khuất tầm nhìn?

LINH LÊ

HHTO - Vụ việc một học sinh lớp 1 được phát hiện bị khóa trong lớp học đến tối muộn tại một trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Sơn La đã gây xôn xao dư luận, làm dấy lên nhiều lo ngại về công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho học sinh sau giờ tan học. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và đơn vị liên quan.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10/2, sau giờ tan học, gia đình em Lường Duy P., học sinh lớp 1 tại Trường Tiểu học xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La, không thấy em trở về nhà như thường lệ. Gia đình và người thân đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Đến khoảng 19h cùng ngày, người thân nghi ngờ em còn ở lại trường nên quay lại điểm trường. Tại đây, mọi người phát hiện em P. đang ngồi trong phòng học bị khóa cửa, không bật điện, cả hai cửa đều bị khóa từ bên ngoài. Người dân sau đó đã phải phá khóa để đưa em ra ngoài.

Hình ảnh và video ghi lại cảnh giải cứu em P. được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Trong đoạn video, người mẹ bật khóc, cho rằng con mình đã bị “nhốt trong lớp học” suốt nhiều giờ.

collage.png
Em nhỏ bị nhốt một mình trong lớp học đến đêm khi hai cửa bị khóa bên ngoài. (Ảnh cắt từ clip)

Làm việc với cơ quan chức năng, giáo viên chủ nhiệm lớp nơi em P. theo học cho biết, sau khi tan học đã kiểm tra lớp nhưng không thấy học sinh nên tưởng rằng các em đã ra về đầy đủ liền khóa cửa lớp rồi rời khỏi trường. Giáo viên nói không biết em P. vẫn còn ở trong lớp, rằng có thể em ngồi ở vị trí khuất tầm nhìn.

Đại diện chính quyền xã Nậm Lầu xác nhận, giáo viên chủ nhiệm là người khóa cửa lớp học. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể, cũng như việc kiểm tra, bàn giao học sinh sau giờ học có được thực hiện đúng quy trình hay không, hiện vẫn đang được xác minh.

Vụ việc đã khiến nhiều phụ huynh và người dân bày tỏ sự lo lắng, bức xúc, đặc biệt khi học sinh còn nhỏ tuổi, không có khả năng tự xử lý tình huống nguy hiểm nếu xảy ra sự cố. Nhiều ý kiến cho rằng, dù là sơ suất hay vô ý, việc để học sinh bị khóa trong lớp suốt nhiều giờ là không thể chấp nhận, cần được xem xét nghiêm túc trách nhiệm của giáo viên và nhà trường.

Ngay trong tối cùng ngày, gia đình đã trình báo sự việc tới Công an xã Nậm Lầu. Chính quyền địa phương, lực lượng công an và đại diện ngành giáo dục đã làm việc với nhà trường, giáo viên liên quan và gia đình học sinh để làm rõ diễn biến vụ việc, xác định trách nhiệm cụ thể của các bên.

Lãnh đạo địa phương cho biết, sau khi có kết luận chính thức, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời rà soát lại quy trình quản lý học sinh nhằm tránh để xảy ra những sự việc tương tự.

hht1475-coverfb.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#học sinh Sơn La #trường học #an toàn #quản lý #vụ việc #giáo dục #học sinh Sơn La bị nhốt trong lớp

