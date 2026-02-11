Muôn kiểu shipper "quậy đục nước" dịp cận Tết, khách cũng dở khóc dở cười

Dịp Tết Nguyên đán sắp đến, một trong những nỗi lo của giới trẻ không chỉ là dọn dẹp nhà cửa, chạy xong deadline mà còn là... hóng chờ hàng ship về. Đây là mùa cao điểm của đặt hàng như quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm... từ đó khiến cho tình trạng giao hàng trở nên ùn ứ, chậm hơn dự kiến. Đây là thời điểm được nhiều người đùa rằng shipper "lên ngôi", mang đến những tình huống dở khóc dở cười.

Shipper công bố lịch nghỉ Tết để khách nắm rõ. Nguồn: @shipper_dat

Trên mạng xã hội những ngày gần đây, shipper trở thành nhân tố "còn-ten" thú vị trên mạng xã hội như TikTok, Facebook... Với tình trạng hàng đặt tăng cao, shipper bỗng nhiên trở thành người được "o bế" nhất bởi khách hàng. Nhiều video dựng tình huống hài hước như shipper hát karaoke nghỉ ngơi rồi giao hàng sau, hoặc thậm chí thuê cả căn nhà to lớn để phân loại hàng gây sốt trên mạng.

Shipper hát karaoke nghỉ ngơi trước khi giao hàng. Nguồn: @thammyhongdaolx

Thậm chí, giới shipper còn có trào lưu "ba cuộc gọi nhỡ mà không bắt máy", nghĩa thì là rằng sau ba cuộc gọi mà khách không trả lời thì hàng sẽ được giao sau, không biết khi nào sẽ đến hoặc thậm chí sẽ về lại kho.

Trào lưu "3 cuộc gọi nhỡ" được các shipper đăng tải dịp gần Tết.

Lý do shipper "vùng lên" vào dịp gần Tết khiến ai nấy dở khóc dở cười. Nguồn: @quangdai20

Còn ở phía khách, tuần lễ trước Tết là khoảng thời gian thấp thỏm, lo âu chờ đợi hàng được giao đến. Nhiều cư dân mạng chia sẻ trải nghiệm túc trực bên điện thoại 24/7, ngóng trông ngoài cửa nhà mọi lúc với hy vọng shipper sẽ đến kịp thời để giao hàng. Không ít video ghi lại khoảnh khắc khách vui mừng phấn khích khi shipper đến nhận được lượt tương tác khủng và bình luận "xin vía".

Shipper chưa đến là ăn không ngon, ngủ không yên. Nguồn: @minhhieuismeeee

Khách vui mừng nhảy múa khi shipper đến nơi đúng lúc. Nguồn: @linhtiemtralac, @dangnebarr

Qua đó, cộng đồng mạng cũng được dịp bàn luận về "thời điểm vàng" của đặt hàng trước Tết. Một số teen cho rằng việc đặt hàng nên được thực hiện sớm, trước ba tuần đến một tháng so với ngày Tết. Tránh trường hợp ngày giao hàng dự kiến rơi vào giai đoạn hai tuần trước Tết vì có thể bị trì hoãn, dẫn đến kéo dài hơn kế hoạch. Ngoài ra, một số còn chủ động mua sắm tại các cửa hàng thay vì đặt online để hạn chế tối đa trường hợp giao hàng trễ hoặc qua Tết.