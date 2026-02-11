YouTuber Khoa Pug bất ngờ tuyên bố phá sản, lý do là gì?

HHTO - YouTuber nổi tiếng Khoa Pug khiến cộng đồng mạng xôn xao khi bất ngờ tuyên bố bản thân đã rơi vào tình trạng phá sản, gần như “trắng tay” sau thời gian dài đầu tư không thành công. Chia sẻ về biến cố tài chính cá nhân, Khoa Pug cho biết hiện tại anh phải quay trở lại tập trung làm nội dung YouTube để duy trì cuộc sống.

Tối 10/2, trên kênh cá nhân, Khoa Pug (tên thật Nguyễn Anh Khoa) đăng tải video thông tin về tình trạng tài chính của mình. Trong video, nam YouTuber cho biết đã liên tiếp đưa ra các quyết định đầu tư sai lầm, dẫn đến thua lỗ nặng nề và mất gần như toàn bộ số tiền tích lũy trước đó. Anh cho biết bản thân không còn duy trì được cuộc sống như trước và phải đối diện với giai đoạn khó khăn nhất từ khi nổi tiếng.

Khoa Pug chia sẻ trong video mới nhất.

Thông tin này nhanh chóng gây chú ý bởi Khoa Pug từng là một trong những YouTuber đình đám tại Việt Nam với nội dung trải nghiệm du lịch, ẩm thực và dịch vụ cao cấp. Trong nhiều năm, anh xây dựng hình ảnh cá nhân gắn liền với lối sống sang chảnh, chi tiêu mạnh tay và những chuyến đi đắt đỏ trong và ngoài nước. Việc Khoa Pug công khai thừa nhận phá sản khiến không ít người theo dõi bất ngờ.

Ngay sau khi video được đăng tải, cộng đồng mạng đã để lại nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận người xem bày tỏ sự cảm thông, cho rằng đầu tư luôn tiềm ẩn rủi ro và thất bại tài chính có thể xảy ra với bất kỳ ai. Trong khi đó, cũng có ý kiến nghi ngờ tuyên bố phá sản của Khoa Pug mang tính cường điệu hoặc là cách tạo nội dung gây chú ý, khi anh vẫn còn kênh YouTube với lượng người theo dõi lớn.

Thông tin Khoa Pug phá sản khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó anh được biết đến với danh xưng YouTuber giàu nhất Việt Nam.

Trước những tranh luận này, Khoa Pug cho biết anh chia sẻ câu chuyện cá nhân không nhằm mục đích than vãn mà coi đây là bài học đắt giá về quản lý tài chính và đầu tư. Nam YouTuber cũng gửi lời nhắn nhủ tới các bạn trẻ không nên chạy theo hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội, cần tỉnh táo, thận trọng và có kế hoạch tài chính dài hạn.

Hiện tại, Khoa Pug cho biết sẽ tập trung quay trở lại với công việc sáng tạo nội dung, coi đây là điểm khởi đầu mới sau biến cố tài chính lớn trong sự nghiệp cá nhân.