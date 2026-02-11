Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

YouTuber Khoa Pug bất ngờ tuyên bố phá sản, lý do là gì?

Linh Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - YouTuber nổi tiếng Khoa Pug khiến cộng đồng mạng xôn xao khi bất ngờ tuyên bố bản thân đã rơi vào tình trạng phá sản, gần như “trắng tay” sau thời gian dài đầu tư không thành công. Chia sẻ về biến cố tài chính cá nhân, Khoa Pug cho biết hiện tại anh phải quay trở lại tập trung làm nội dung YouTube để duy trì cuộc sống.

Tối 10/2, trên kênh cá nhân, Khoa Pug (tên thật Nguyễn Anh Khoa) đăng tải video thông tin về tình trạng tài chính của mình. Trong video, nam YouTuber cho biết đã liên tiếp đưa ra các quyết định đầu tư sai lầm, dẫn đến thua lỗ nặng nề và mất gần như toàn bộ số tiền tích lũy trước đó. Anh cho biết bản thân không còn duy trì được cuộc sống như trước và phải đối diện với giai đoạn khó khăn nhất từ khi nổi tiếng.

anh-man-hinh-2026-02-11-luc-110245.png
Khoa Pug chia sẻ trong video mới nhất.

Thông tin này nhanh chóng gây chú ý bởi Khoa Pug từng là một trong những YouTuber đình đám tại Việt Nam với nội dung trải nghiệm du lịch, ẩm thực và dịch vụ cao cấp. Trong nhiều năm, anh xây dựng hình ảnh cá nhân gắn liền với lối sống sang chảnh, chi tiêu mạnh tay và những chuyến đi đắt đỏ trong và ngoài nước. Việc Khoa Pug công khai thừa nhận phá sản khiến không ít người theo dõi bất ngờ.

Ngay sau khi video được đăng tải, cộng đồng mạng đã để lại nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận người xem bày tỏ sự cảm thông, cho rằng đầu tư luôn tiềm ẩn rủi ro và thất bại tài chính có thể xảy ra với bất kỳ ai. Trong khi đó, cũng có ý kiến nghi ngờ tuyên bố phá sản của Khoa Pug mang tính cường điệu hoặc là cách tạo nội dung gây chú ý, khi anh vẫn còn kênh YouTube với lượng người theo dõi lớn.

image-2.jpg
Thông tin Khoa Pug phá sản khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó anh được biết đến với danh xưng YouTuber giàu nhất Việt Nam.

Trước những tranh luận này, Khoa Pug cho biết anh chia sẻ câu chuyện cá nhân không nhằm mục đích than vãn mà coi đây là bài học đắt giá về quản lý tài chính và đầu tư. Nam YouTuber cũng gửi lời nhắn nhủ tới các bạn trẻ không nên chạy theo hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội, cần tỉnh táo, thận trọng và có kế hoạch tài chính dài hạn.

Hiện tại, Khoa Pug cho biết sẽ tập trung quay trở lại với công việc sáng tạo nội dung, coi đây là điểm khởi đầu mới sau biến cố tài chính lớn trong sự nghiệp cá nhân.

hht1475-coverfb.jpg
Linh Lê
#Khoa Pug phá sản #YouTuber #đầu tư #biến cố tài chính #tuyên bố phá sản #YouTuber Khoa Pug

Cùng chuyên mục