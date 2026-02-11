Danh tính Gen Z ngày làm công sở, tối bán khoai nướng vỉa hè đang gây sốt

Trên mạng xã hội gần đây, câu chuyện "sáng làm văn phòng, tối bán khoai nướng" của Nguyễn Hiếu, chàng trai 26 tuổi đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Những hình ảnh anh bạn vừa mặc áo sơ mi trắng, quần tây chỉnh tề, vừa bán khoai nướng bên vỉa hè giữa trời lạnh nhanh chóng được lan truyền, nhận về nhiều lời bàn tán từ giới trẻ.

Nguyễn Hiếu, chàng trai Gen Z "sáng làm văn phòng, tối bán khoai nướng".

Nguyễn Hiếu tốt nghiệp Đại học Luật, hiện đang làm việc tại mảng xử lý nợ của một ngân hàng lớn ở Hà Nội. Với mức thu nhập ổn định khoảng 20 triệu đồng/tháng, anh hoàn toàn có thể tận hưởng những buổi tối thư giãn sau thời gian hành chính mỗi ngày. Thế nhưng, Hiếu đã quyết định lựa chọn con đường khác, đó là bắt đầu bán khoai lang nướng từ khoảng 19h00 mỗi tối sau khi kết thúc công việc văn phòng.

Chia sẻ với Dân Trí, khiến chàng trai trẻ tiết lộ lý do quyết định "khởi nghiệp" là muốn tích lũy tài chính để theo đuổi giấc mơ trở thành luật sư, cũng như thử thách bản thân trong lĩnh vực nội dung số. Trước đây khi còn là sinh viên, Hiếu từng chạy xe ôm, vận chuyển hàng hóa để kiếm thêm nhưng không thể duy trì song song với việc học, do những công việc ấy quá vất vả, di chuyển nhiều và tiềm ẩn rủi ro.

Vlog một ngày chuẩn bị khoai đi bán của Nguyễn Hiếu. Nguồn: @hieumat88

Nguyễn Hiếu cho biết: "Tôi quyết định mở một quầy bán khoai nướng, món ăn bình dân được nhiều người yêu thích vào mùa đông. Bán khoai cũng vất vả không kém nhưng ít ra không phải di chuyển trên đường, cũng không lo va chạm hay nguy hiểm". Anh chọn khu vực gần chỗ trọ để tiện di chuyển, đầu tư khoảng 3 triệu đồng cho chiếc lò nướng ngoại nhập cùng một số đồ đạc khác. Anh cũng mặc luôn áo sơ mi công sở để đi buôn bán thay vì tắm rửa gọn gàng.

Hiếu Nguyễn bán khoai ngay sau khi kết thúc công việc văn phòng mỗi ngày.

Hành trình khởi nghiệp của Hiếu Nguyễn không hề dễ dàng như dự kiến. Ngày đầu mở hàng, do chưa quen điều chỉnh nhiệt độ lò, Hiếu làm cháy hơn nửa số khoai. Những ngày sau, có lúc ế ẩm, anh phải mang khoai thừa đi mời hàng xóm, đồng nghiệp hoặc tự ăn dần. "Thời gian đầu, ngày nào tôi cũng ăn khoai nướng. Mỗi tối ế khoảng gần chục kg, tính ra chỉ hòa vốn hoặc lỗ", Hiếu kể. Dần dần, anh điều chỉnh cách bán, bổ sung món mới như khoai phô mai và kết quả là "cháy hàng".

Hiếu dậy sớm từ 7 giờ, có hôm 4-5 giờ để chuẩn bị khoai cho buổi tối.

Ngoài ra, Nguyễn Hiếu cũng phải từ bỏ nhiều thú vui tuổi trẻ để có đủ thời gian theo đuổi lịch trình dày đặc, từ làm văn phòng, buôn bán đến học chứng chỉ luật sư cuối tuần. Có những đêm về nhà muộn, trời lạnh khiến anh ốm và phải nghỉ bán hơn 1 ột tuần để hồi phục. Khi biết tin Hiếu "khởi nghiệp" buôn bán, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh phản ứng ngạc nhiên, thậm chí trêu đùa nhưng Hiếu chỉ cười cho qua. Gia đình cũng mất một thời gian mới có thể ủng hộ, dặn anh không được bỏ bê công việc chính. Đặc biệt, bạn gái cũng theo ngành luật của Hiếu cũng thường xuyên phụ giúp anh bán hàng.

Anh luôn tươi cười vui vẻ mỗi lúc bán hàng cho khách.

Bên cạnh buôn bán đơn thuần, Hiếu còn kết hợp livestream để thu hút khách mới và thử sức với "làm content" trên TikTok - đam mê của anh từ lâu. Anh bày tỏ mong muốn sớm ổn định về mặt kinh tế để sau này có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi tấm thẻ luật sư.