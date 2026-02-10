Gen Z giải mã bí ẩn "tình bạn ba người": Nguyên tắc duy trì mối quan hệ là gì?

HHTO - Một phát hiện thú vị về việc nhiều bộ phim dành cho thanh thiếu niên xây dựng hình tượng nhóm bạn thân có ba người khiến cư dân mạng bàn tán rôm rả, liệu đằng sau đó có ý nghĩa gì?

Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội thu hút nhiều sự quan tâm khi phát hiện điểm trùng hợp thú vị của nhiều bộ phim, từ truyền hình Việt Nam đến hoạt hình nước ngoài. Câu hỏi được đặt ra là: "Tại sao các nhóm nhân vật gắn với tuổi thơ toàn là nhóm ba người không vậy ta?"

Nguồn dẫn chứng được đưa ra gồm có bộ ba Quý Ròm, Tiểu Long và Hạnh (Kính Vạn Hoa); bộ ba "phù thủy" nhí Harry Potter, Hermione Granger, và Ron Weasley (Harry Potter); ba chị em siêu nhân Blossom, Bubbles, Buttercup (The Powerpuff Girls - Những Cô Gái Siêu Năng Lực); ba cô gái tuổi teen Alex, Clover và Sam (Totally Spies - Điệp Viên Siêu Hạng); bộ ba chú gián tinh nghịch (Oggy And The Cockroaches - Mèo Oggy Và Những Chú Gián Tinh Nghịch),...

Chủ đề này khiến không ít bạn trẻ trổ tài suy luận, đưa ra nhiều lý thuyết để tìm lời giải thích xác đáng nhất. Và câu tục ngữ "Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao" trở thành tâm điểm được nhắc đến. Đây là câu vốn được ông cha truyền lại nhằm răn dạy về ý nghĩa của sự đoàn kết, giúp mọi người vượt qua được mọi gian nan, sóng gió của cuộc đời.

Netizen còn thảo luận dựa trên những đúc kết "phủ bụi thời gian" như "vững như kiềng ba chân", hay quy luật được khoa học chứng minh qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng xác định được một và chỉ một mặt phẳng. Về thần số học, số chủ đạo 3 là con số tượng trưng cho trí tuệ. Chuyên gia tiếp thị, tác giả Guy Kawasaki gọi tên ba người cần có trong một nhóm khởi nghiệp: "Ta cần một người tạo ra sản phẩm, một người bán được sản phẩm đó và cần một người kiểm soát tiền bạc".

Theo lý thuyết "Bộ ba thần thánh" (The Triad/ Rule of Three), nhà triết học - nhà khoa học Aristotle đã hệ thống hóa cấu trúc ba phần trong tác phẩm Poetics, khẳng định số 3 là con số hoàn chỉnh. Cụ thể, cấu trúc "số 3" đại diện cho sự khởi đầu, diễn biến và kết thúc, tạo nên sự hài hòa thẩm mỹ và tính trọn vẹn trong các tác phẩm văn học, sân khấu và thần thoại. Từ đó, "Bộ ba nhân vật" trở thành công thức thống trị dòng phim phiêu lưu, trinh thám như Harry Potter, Star Wars. Điều này được lý giải qua sự cân bằng, xung đột, mâu thuẫn là động cơ của câu chuyện.

Trong nghệ thuật kể chuyện, nhiều người thừa nhận con số ba từ lâu đã được xem là "một cấu trúc lý tưởng". Hệ thống kịch được phát triển từ kịch - sân khấu kịch - truyền hình. Còn dàn diễn viên gắn với ba định hình nhân vật cơ bản là đào (nữ chính) - kép (nam chính) - hề (hề mồi).

Ngoài ra, ba nhân vật được cân bằng giữa các tính cách điển hình: Một người lý trí, một người cảm xúc, một người hài hước; hoặc một người dẫn dắt, một người hỗ trợ, một người tạo xung đột. Sự đa dạng này giúp câu chuyện trở nên sinh động mà vẫn dễ theo dõi. Nhiều câu chuyện dân gian, truyện cổ tích hay truyền thuyết trên thế giới từ lâu đã được xây dựng theo mô-típ xoay quanh các bộ ba: Ba thử thách, ba điều ước.

Một bạn chia sẻ: "Tui có đọc ở đâu bảo rằng vì ba người là vừa đủ. Nếu nhóm là số chẵn thì khi có tranh cãi sẽ chia thành hai phe đối lập nhau, nên nhóm là số lẻ thì sẽ có người ở giữa giải quyết vấn đề. Nhóm một người thì không gọi là nhóm, năm người thì quá nhiều tính cách khác nhau, nên ba người là vừa đủ".

Thực tế cuộc sống ngày nay, nhiều bạn trẻ vẫn xây dựng, duy trì nhóm bạn với ba thành viên và nhận thấy đây là một sự kết hợp vừa vặn. Tuy vậy, netizen có quan điểm rằng một nhóm có bao nhiêu người cũng được, chủ yếu là mỗi cá nhân phải biết điều chỉnh, góp ý lẫn nhau để hòa hợp và phát triển. "2, 3, 4, 5 gì không quan trọng. Cứ thương nhau thật lòng là tình bạn ắt sẽ bền lâu!" - một ý kiến nhận được nhiều lượt "thả tim".