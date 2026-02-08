Em Xinh Muộii nhan sắc đỉnh, tài năng không thiếu, vì sao chưa thể bật lên?

HHTO - Muộii có tất cả những gì một nghệ sĩ trẻ cần, trừ một cú bật đủ mạnh để bước vào vùng nhận diện đại chúng. Sau Rock Thiệp Hồng, liệu thời điểm ấy đã thực sự đến?

Gần đây, màn trình diễn Mashup Rock Thiệp Hồng tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025, với sự kết hợp của Tóc Tiên, Maiquinn, Muộii, Yeolan và Đào Tử A1J nhanh chóng viral trên mạng xã hội và dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng thịnh hành. Tiết mục không chỉ gây ấn tượng bởi màu sắc Rock hiện đại mà còn tạo nên hiệu ứng bàn luận sôi nổi xoay quanh từng nghệ sĩ tham gia. Tuy nhiên, trong khi một số gương mặt nhanh chóng tận dụng được cú hích truyền thông này, Muộii lại chưa có được độ phủ sóng tương tự.

Dù còn rất trẻ, Muộii đã có nền tảng âm nhạc được xây dựng vững chắc. Nữ ca sĩ bắt đầu học piano khi còn nhỏ, sau đó tiếp cận với guitar trong quá trình học sáng tác. Việc từng đạt thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh giúp Muộii sở hữu nền tảng học thuật bài bản, từ kỹ thuật thanh nhạc đến khả năng cảm thụ và xử lý ca khúc. Chính nền tảng này cho phép cô thể hiện khá ổn định những nốt cao, phức tạp khi biểu diễn live, điều không phải nghệ sĩ trẻ nào cũng làm được.

Dẫu vậy, con đường làm nghề của Muộii chưa bao giờ bằng phẳng. Trước khi được khán giả chú ý nhiều hơn, cô từng tham gia các chương trình âm nhạc như Vietnam Idol 2023 nhưng hiếm khi trở thành tâm điểm chú ý. Phải đến khi xuất hiện tại Em Xinh "Say Hi", cái tên Muộii mới dần quen thuộc hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Những khoảnh khắc trên sóng truyền hình, cùng các đoạn video luyện tập chăm chỉ, hậu trường thu âm và clip live được chia sẻ trên mạng xã hội, đã góp phần khắc họa hình ảnh một nghệ sĩ nghiêm túc, chăm chỉ và có thái độ làm nghề rõ ràng. Tuy nhiên, mức độ nhận diện ấy vẫn chưa đủ để giúp Muộii có được độ phủ sóng mạnh mẽ, nhất là khi đặt cạnh những đồng nghiệp cùng lứa có những sản phẩm lan tỏa tốt hơn.

Muộii không thiếu tiềm năng để tiến xa hơn: Giọng hát có nội lực, khả năng chơi nhạc cụ cực ổn, nền tảng học thuật vững chắc cùng tính cách gần gũi, dễ tạo thiện cảm là những yếu tố quan trọng để phát triển hình ảnh một nghệ sĩ toàn diện. Điều nữ ca sĩ còn thiếu có lẽ không nằm ở chuyên môn, mà ở một sản phẩm đủ sức trở thành cột mốc mang tính quyết định cho sự nghiệp.

Một single được đầu tư nghiêm túc về âm nhạc, hình ảnh và chiến lược truyền thông, đồng hành cùng một ê-kíp am hiểu thị trường, sẽ giúp Muộii mở rộng độ phủ trên các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội. Khi đó, những đánh giá tích cực về kỹ thuật và khả năng biểu diễn mới có thể thực sự chuyển hóa thành sự công nhận và yêu mến bền vững từ công chúng.

Màn trình diễn Mashup Rock Thiệp Hồng có thể xem là một dấu mốc quan trọng, giúp Muộii bước đầu thu hút sự chú ý của khán giả đại chúng. Nếu biết tận dụng đúng thời điểm và lựa chọn hướng đi phù hợp, nữ ca sĩ có thể biến điều này trở thành bệ phóng tiếp theo, mở ra một giai đoạn phát triển rõ nét hơn trong hành trình âm nhạc.