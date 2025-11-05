Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đu trend "mùa Đông AI": Bảo Thy, Muộii được fan nhắc khéo, Diệu Nhi ghi điểm

Lan Anh

HHTO - Trào lưu chụp ảnh giữa cơn mưa tuyết mùa Đông bằng AI đang khiến mạng xã hội Việt Nam “bùng nổ”, thu hút đông đảo giới trẻ và cả các nghệ sĩ hào hứng tham gia.

Những ngày gần đây, mạng xã hội bất ngờ “dậy sóng” với trào lưu chụp ảnh giữa cơn mưa tuyết mùa Đông bằng AI - nơi ai cũng có thể hóa thân thành nàng thơ giữa tuyết trắng chỉ bằng vài thao tác. Hàng loạt người nổi tiếng nhanh chóng bắt trend, nhưng thay vì nhận được lời khen, không ít người lại gặp ý kiến trái chiều.

ai.png
Chụp ảnh dưới mưa tuyết đang gây sốt thời gian qua. Nguồn: Facebook.

Ngày 4/11, Muộii khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” khi đăng tải bức ảnh tham gia trào lưu này trên Threads. Dù trend là “mùa Đông”, cô nàng lại có lối đi riêng đầy sáng tạo khi vẫn chưa “move on” khỏi phong cách Halloween trước đó và dùng chính ảnh hóa trang cũ để AI biến tấu theo concept tuyết lạnh.

thiet-ke-chua-co-ten-2025-11-04t214128968.png
574596634-17914022565236999-4399648353110747537-n.jpg
Bộ ản viral trên Threads nhờ tạo hình độc lạ, nhưng cũng kéo theo luồng ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên bên dưới bài đăng, nhiều fan kêu gọi Muộii gỡ bài và không nên sử dụng AI vì lo sợ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân của idol bị lợi dụng.

Dù vậy, phần đông cư dân mạng vẫn tỏ ra cảm thông, cho rằng Muộii chỉ bắt trend cho vui, không mang mục đích thương mại. Hơn nữa, loạt ảnh được cô sử dụng vốn đã qua khâu hóa trang nên sẽ rất khó để AI nhận diện ra gương mặt gốc.

527150047-2222487361547743-4746045118057105626-n-1.jpg
Trước phản ứng của khán giả, nữ nghệ sĩ đã nhanh chóng xóa bài đăng.

Bảo Thy cũng khiến mạng xã hội “náo loạn” khi chia sẻ loạt ảnh AI mùa Đông lấy cảm hứng từ chính tạo hình của cô trong ca khúc Make Up tại show Anh Trai "Say Hi".

image-16.jpg
Trước đó, giao diện “cô gái mùa Đông” của Bảo Thy nhận về “cơn mưa” lời khen vì quá lung linh.

Tuy nhiên, tương tự như Muộii, dù nhận được rất nhiều lời khen về nhan sắc “siêu thực” và vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc, nhưng bên dưới phần bình luận, nhiều fan vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở nữ ca sĩ nên cẩn trọng khi sử dụng hình ảnh tạo bằng AI, tránh trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng hoặc chỉnh sửa sai mục đích.

573449115-17899393533301482-3017890853827904404-n.jpg
573560610-17899393551301482-4419902600817041869-n.jpg
Bên dưới bình luận, Bảo Thy cũng được fan nhắc nhở về việc sử dụng AI.

Trong khi đó, cũng là trào lưu này nhưng Diệu Nhi lại chọn cách “đu trend” vô cùng khéo léo. Thay vì nhờ đến công nghệ AI, cô đăng tải loạt ảnh “người thật, việc thật” được chụp tại Mông Cổ, với khung cảnh tuyết trắng và concept điện ảnh không khác gì ảnh tạo bằng AI.

574857030-1407454844074404-4252624447418593090-n.jpg
“Chuyến đi Mông Cổ năm đó, tuyết real chính hãng luôn nha mọi người!” - Diệu Nhi dí dỏm.
575833796-1407454914074397-5741576360525445674-n.jpg
Fan thích thú với cách bắt trend thông minh của bà xã Anh Tú Atus.

Trào lưu ảnh mùa Đông bằng AI đang chứng minh sức lan tỏa mạnh mẽ, song đi kèm với đó là ranh giới mong manh giữa sáng tạo và lạm dụng công nghệ. Với nghệ sĩ, mỗi cú “đu trend” không chỉ để vui, mà còn là "phép thử" về cách họ ứng xử với hình ảnh của chính mình trong kỷ nguyên AI.

image-15.jpg
Lan Anh
#AI mùa đông #trào lưu chụp ảnh #Muộii #Bảo Thy #Diệu Nhi

