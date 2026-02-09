Juky San: Hãy làm điều mình làm tốt nhất, biết đâu sẽ tìm ra hướng đi

HHTO - Sau Em Xinh “Say Hi”, Juky San không chỉ chọn làm mới mình chỉ bằng hình ảnh mà còn bằng cảm xúc - nơi sự chân thành trở thành “ngôn ngữ” âm nhạc rõ ràng nhất.

Juky San (tên thật Trần Thị Dung) từng được công chúng ghi nhớ với hình ảnh trong veo, dịu dàng. Bước ra từ Giọng hát Việt 2019, nữ ca sĩ nhanh chóng định vị mình trong vai trò một giọng ca hát tình ca quen thuộc của khán giả trẻ với một hình ảnh dễ tạo thiện cảm, dễ tiếp cận, nhưng cũng đồng thời đặt Juky San vào một khuôn mẫu “an toàn” suốt nhiều năm.

Điều này thể hiện rõ nhất ở album đầu tay Đẫm Tình, Juky San xuất hiện như một phiên bản khác của chính mình. Đẫm Tình đánh dấu bước chuyển từ người kể chuyện sang người trải nghiệm. Juky San không đứng ngoài để quan sát tình yêu, mà bước thẳng vào bên trong nó, viết bằng ký ức, bằng va chạm cá nhân. Không cần những cú “lột xác” ồn ào, sự thay đổi của nữ ca sĩ nằm ở thần thái - một nghệ sĩ biết mình là ai, muốn nói gì và chấp nhận cả sự mong manh như một phần “căn tính” sáng tạo.

Chia sẻ của Juky San về album Đẫm Tình.

Để có được một Juky San của Đẫm Tình, hành trình bước ra từ Em Xinh “Say Hi” được nữ ca sĩ ví như một “lò đào tạo”. “Khi bước vào và rời khỏi chương trình, mỗi nghệ sĩ đều ở hai trạng thái khác nhau”, nữ ca sĩ nói. Với Juky San, đó là khoảng thời gian buộc cô phải nhìn lại chính mình: Từ những ngày chỉ hát cover, đi thi, đến thời điểm cầm bút viết nhạc và kể câu chuyện của riêng mình. Nữ ca sĩ gọi hành trình ấy là “nghề chọn người” - một cơ duyên bắt đầu từ việc học nha khoa ở Sài Gòn, nhưng lại mở ra cánh cửa bước vào ngành giải trí.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Juky San không nói nhiều về hào quang hay áp lực. Thay vào đó, cô gửi đến những người trẻ đang loay hoay trước đam mê một lời nhắn giản dị: Hãy bắt đầu từ điều mình làm tốt nhất.

Rất nhiều bạn trẻ hỏi San, em không biết làm gì hết, em không đủ năng lực, không đủ tự tin để theo đam mê. Thì San luôn nói rằng mọi người hãy làm điều mình làm tốt nhất bởi trên con đường đó, biết đâu mình sẽ tìm ra hướng đi phù hợp để chuyển sang đam mê.

Trong cuộc trò chuyện độc quyền với Hoa Học Trò Online, Juky San đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh hành trình viết nhạc từ cảm xúc cá nhân và “phiên bản” mới của chính mình.

Khi viết nhạc từ trải nghiệm cá nhân, Juky San làm thế nào để cân bằng giữa việc thành thật với cảm xúc và việc giữ gìn đời sống riêng tư?

San toàn viết thật trên cảm xúc của mình, mình yêu thật, mình yêu rất tử tế thì không có gì phải giấu. Ngoài câu chuyện của mình thì album cũng là câu chuyện cảm xúc San nhìn thấy từ tình yêu của người khác. Còn về cân bằng, nếu tình yêu mà kìm nén thì đó không phải là tình yêu nữa. Chỉ cần một chút cảm xúc không thật hay trau chuốt quá thì ca khúc sẽ không tự nhiên và cảm xúc cũng không chân thành. Nên hình như San có những phút mạo hiểm khi thể hiện tình yêu sâu đậm hơn, ít kiềm chế nó lại.

Sau Em Xinh “Say Hi”, Juky San bất ngờ có thêm một lượng “fan bạn gái” nhờ những tạo hình “nhân cách Anh Dũng”. Juky San nhìn nhận điều này ra sao: Thấy vui, bất ngờ hay có chút ngại ngùng?

Ban đầu Juky San không nghĩ tới việc tạo hình “Anh Dũng”. Chỉ là San có ước mơ để tóc tém bạch kim. Trong anime, ai tóc bạch kim thì thường rất mạnh nên San quyết nhuộm tóc tém bạch kim cho đêm Chung kết. Không hiểu sao lên hình lại đẹp trai đến vậy! Fan của mình chọc: Nữ là Trần Thị Dung, thì nam là Trần Anh Dũng, và “Anh Dũng” ra đời. Anh Dũng chỉ là vui thôi, không phải định hình giới tính gì cả. Miễn là fan vui thì mình cũng vui. Dù là Anh Dũng hay chị Dung thì mình vẫn xinh đẹp theo cách của mình!

Khi khán giả đã quen với một hình ảnh nhất định, việc thay đổi hay thử nghiệm những màu sắc mới trong âm nhạc và hình ảnh có khiến Juky San phải cân nhắc nhiều hơn?

Việc này không xuất phát từ mong muốn làm nhạc quốc tế hay chạy theo xu hướng nào cả, mà đơn giản là đến từ gu âm nhạc của mình. Với San, mục đích của âm nhạc là truyền tải nội tâm. Từ thể loại nhạc, hòa thanh mình chọn, đến câu từ mình đưa vào - tất cả đều là sở thích của San, là những gì San muốn đặt vào âm nhạc của mình.

Nên việc mọi người thắc mắc hay chưa quen là điều dễ hiểu. San chỉ muốn nói với mọi người rằng, mỗi ngày San đều đang cố gắng, đang nỗ lực để trở thành phiên bản mới nhất của chính mình. Và khi mọi người theo dõi San, thì cũng là đang đồng hành cùng San trên hành trình đó.

Ở câu hỏi cuối cùng, nhìn lại hành trình đã qua, có khoảnh khắc nào khiến Juky San nhận ra bản thân đã trở nên tự tin và cởi mở hơn so với trước đây không?

Giống như một kiểu “dậy thì” trong tính cách. Sau Em Xinh "Say Hi", tính cách của San thay đổi khá nhiều. Trước đó San không nói được, nhưng rồi buộc phải nói. Mọi người tập cho San phải nói và nói rất nhiều, không kiềm lại được!

Ở thời điểm này, cảm giác như “miệng mình giãn ra” hơn hẳn. Không phải vì mình không còn soi xét chi tiết hay sợ làm sai, mà vì trong đầu mình đã có sự nhận định rõ ràng: cái nào sai, cái nào đúng. Nên mình không còn sợ đang làm đúng lại biến thành sai. Và mình cũng thoải mái với việc bản thân có thể sai, và có thể sửa.