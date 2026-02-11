KiiiKiii - IVE "đồng chị đồng em" trở lại công phá loạt bảng xếp hạng âm nhạc

HHTO - Hai nhóm nữ của công ty Starship Entertainment đang cùng tạo ra những "cơn địa chấn", khi đồng loạt đạt những thứ hạng nhạc số khả quan, mang về cho nhà "Tàu Sao" những bản hit đầu tiên của K-Pop 2026.

Chỉ trong 2 tuần, Starship Entertainment cho 2 nhóm nữ của mình trở lại đường đua âm nhạc: KiiiKiii với ca khúc chủ đề 404 (New Era) nằm trong EP Delulu Pack, cùng IVE với ca khúc mở đường BANG BANG cho album REVIVE+. Quyết định này đã khiến cho công chúng được chứng kiến một pha "song kiếm hợp bích" tại các bảng xếp hạng (BXH) âm nhạc.

Tính tới 22h ngày 10/2 ((theo giờ Hàn Quốc), KiiiKiii đã chiếm ngôi vương BXH TOP100 của MelOn, biến 404 (New Era) trở thành bài hát đầu tiên của nhóm đạt thành tích này. IVE cũng bám sát ở hạng 4, với lượt nghe tăng trưởng mạnh.

Ngoài MelOn, IVE và KiiiKiii còn dắt tay nhau chễm chệ trong Top 10 các bảng xếp hạng thịnh hành khác như FLO, Bugs... Cả hai cũng thống trị những chủ đề thảo luận âm nhạc của cộng đồng mạng Hàn Quốc với nhiều bình luận khen ngợi chất lượng nghệ thuật "đã mắt đã tai" mà Starship đầu tư cho hai "gà cưng".

KiiiKiii vốn gây ấn tượng với những concept "quái chiêu" và phong cách quảng bá độc đáo, lại một lần nữa không khiến công chúng thất vọng với 404 (New Era). Bài hát được xây dựng với chất liệu House sôi động và bùng cháy kết hợp nhịp điệu của UK House, Garage thời thượng, ngay lập tức lôi cuốn người nghe từ những nhịp beat đầu tiên.

Vẫn giữ thế mạnh phong cách Retro 2010s đã làm nên tên tuổi ở những màn thể hiện trước, 404 (New Era) là một phiên bản nâng cấp hơn của KiiiKiii khi đánh mạnh vào ấn tượng về một thế giới "kỹ thuật số", với hệ thẩm mỹ màu sắc và cá tính đầy năng động, hiếu kỳ.

Producer chính của 404 (New Era) là LDN Noise - phù thủy đứng sau những bản hit thể loại House của K-Pop như 4 Walls của f(x) hay View của SHINee. Nhờ khoản phối khí tài tình của LDN Noise, giai điệu của 404 (New Era) - tưởng chừng như đơn điệu - trở thành yếu tố tối giản quyết định tôn phần nhạc dồn dập, cuốn hút, từ đó chiếm lĩnh trí óc khán giả.

Màn thể hiện của KiiiKiii được netizen đánh giá cao khi 5 nàng tân binh thể hiện được bản chất sôi động của thể loại nhạc House bằng giọng hát, biểu cảm và vũ đạo đồng bộ.

Trong tuần quảng bá đầu tiên, KiiiKiii giúp ca khúc "lội ngược dòng" trên tất cả BXH, thậm chí biến 404 (New Era) trở thành một xu hướng mới trên các nền tảng như TikTok, Instagram Reels hay YouTube Shorts. Ca khúc đang nắm giữ ngôi vương ở nhiều bảng xếp hạng âm nhạc nội địa và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

KiiiKiii đã giành chiến thắng tại Show! Music Core, đánh dấu chiếc cúp thứ 2 của 404 (New Era), cũng là chiến thắng thứ 2 trong sự nghiệp trên một chương trình âm nhạc trung ương của Hàn Quốc (SBS).

Khi làn sóng KiiiKiii vẫn đang khuấy động thì IVE lại xuất kích, nhân đôi sức mạnh của Starship. Ca khúc BANG BANG nhận được nhiều lời khen "có cánh" với màn lột xác ngoạn mục.

Không còn là những khúc ca Pop/R&B kiêu kỳ, sang chảnh, IVE "ú òa" khán giả bằng những âm thanh điện tử dày đặc mạnh mẽ với một BANG BANG mang đặc trưng của thể loại Electro Pop kết hợp với Future House. Lời bài hát tiếp tục khai thác thế mạnh của IVE là sự tự tin và lòng kiêu hãnh, truyền tải thông điệp về sự tự lập, không cúi đầu trước những ánh nhìn phán xét hay tin đồn, và tự tin bước đi trên con đường mình đã chọn.

BANG BANG gây ấn tượng từ những đoạn âm trầm mạnh mẽ và tiếng guitar đậm chất viễn Tây, kết hợp với những đoạn rap hòa hợp cùng nhịp beat dồn dập. Đặc biệt, IVE còn đưa tới một "bữa tiệc thính giác" đúng nghĩa với âm bass được trải dài phức tạp, những khúc rap với flow lắt léo cho thấy một tinh thần thể nghiệm, biến hóa âm nhạc khó lường trong kho tàng âm nhạc của riêng nhóm.

MV của BANG BANG cũng nhận nhiều lời tán thưởng bởi chất lượng "tuyệt đối điện ảnh". Được quay tại Trieste, Ý, các khung hình mang đậm yếu tố phương Tây hiện đại, tạo nên cốt truyện về một cuộc rượt đuổi nghẹt thở phi thực tế. Những cô nàng IVE rũ bỏ hình tượng tiểu thư kiêu kỳ, trở thành những "nữ tướng" sắc sảo, trưởng thành và lãnh đạm.

IVE đã ra dáng những nữ thần tượng với nhan sắc và thần thái tỏa sáng, cùng nguồn năng lượng "chị đại" thu hút mọi ánh nhìn của khán giả.

IVE sẽ quảng bá BANG BANG trong tuần này và dự kiến sẽ đẩy thứ hạng của ca khúc lên hàng "đỉnh nóc kịch trần". Nhóm sẽ chính thức phát hành album REVIVE+ vào ngày 23/2, bao gồm bài hát chủ đề và đặc biệt là những ca khúc solo của từng thành viên.