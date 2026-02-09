Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Can This Love Be Translated 3 tuần liên tiếp nhất bảng, rating Our Universe tạm ổn

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sức hút của "Can This Love Be Translated" (Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không) vẫn bừng bừng sau hơn 3 tuần phát sóng. Đường đua rating không có biến động lớn, vẫn là "The Judge Returns" và "Undercover Miss Hong" sáng giá nhất.

Tuần qua, một "con mã" mới nhập cuộc - Our Universe. Được quảng bá mạnh, viral với đủ khoảnh khắc đáng yêu, nghịch ngợm của em bé Park Yu Ho (Woo Joo), Our Universe có lượt xem trên nền tảng OTT ổn. Tuy nhiên, rating chỉ tạm được (với tác phẩm chiếu giữa tuần) - 2 tập đầu đạt 1.9% và 1.3%.

hawn8luw4aadw3t.jpg
em-be-3.jpg
Khán giả tò mò về hậu trường ngang ngửa nội dung phim vì tò mò ê-kíp làm thế nào để Woo Joo 2 tuổi "vô tri" có thể diễn theo yêu cầu.

Our Universe kể về cuộc sống bị đảo lộn của Sun Tae Hyung (Bae In Hyuk) và em gái thông gia Woo Hyun Jin (Roh Jeong Eui) khi cùng nhau nuôi nấng con trai của anh - chị mình sau khi họ qua đời. Trai xinh, gái đẹp tề tựu, diễn ổn. Phim nhẹ nhàng, hài hước nhưng nội dung khó bứt phá. Vì thế, rating phim có lẽ sẽ không chênh lệch nhiều ở các tập tới.

So với tuần trước, rating tập 11 của The Judge Returns (Thẩm Phán Trùng Sinh) giảm một chút, trong tập 12 tăng nhẹ so với tập 10, đạt 13.2 và 11.5%. Undercover Miss Hong (Điều tra viên Hong) tiếp tục thiết lập kỷ lục cá nhân mới. Ở tập 7 và 8, thân phận của kẻ nạc danh "Yeppi" bại lộ, đưa tỉ suất lượt xem tăng lên 7.5% và 9.4%. To My Beloved Thief (Tên Trộm Dấu Yêu) vững phong độ với rating tập gần nhất đạt 7.3%.

tham-phan.jpg

Bảng xếp hạng phim - diễn viên được quan tâm nhất tuần 5 tháng 1 như sao y tuần trước. Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không vẫn đứng đầu, cùng với đó là Go Youn Jung - Kim Seon Ho nối nhau ở Top 1 - 2 của bảng diễn viên hot.

Với một bộ phim chỉ chiếu trên nền tảng OTT lại "một phát tung sạch 12 tập", giữ vững độ thảo luận ở đầu bảng trong 3 tuần liên tiếp, đủ thấy Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không có sức hút mạnh mẽ cỡ nào.

626028741-18148996237449453-2905650082520900144-n.jpg
625118843-18148996234449453-4746614881983711669-n.jpg

Vị trí còn lại trong Top 5 có sự thay đổi nhẹ khi No Tail To Tell giảm một bậc, để The Judge Returns lên hạng 3. Ở bảng phim, "tên trộm" Nam Ji Hyun tăng 1 hạng để vào Top 5.

cover-tet.jpg
Sam
#rating phim Hàn #diễn viên hot nhất tuần #phim hot nhất tuần #To My Beloved Thief #Tên Trộm Yêu Dấu #Can This Love Be Translated #Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không #Thẩm Phán Trùng Sinh #Undercover Miss Hong #Undercover Miss Hong rating #rating Thẩm Phán Trùng Sinh #Kim Seon Ho #Go Youn Jung #Our Universe

Xem thêm

Cùng chuyên mục