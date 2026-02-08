Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa: Chỉ hai câu thoại cũng đủ viral sang tận Hàn Quốc

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
HHTO - Phim ngôn tình xuyên không Còn Ra Thể Thống Gì Nữa đang được xem là chú ngựa ô của phim Hoa ngữ đầu năm 2026, thậm chí một đoạn trích từ tập đầu tiên còn lan truyền sang cả Hàn Quốc vì quá thú vị.

Sau hai ngày lên sóng, phim ngôn tình xuyên không Còn Ra Thể Thống Gì Nữa đã vượt điểm nhiệt 8500 với phản hồi tích cực của khán giả và đầy hứa hẹn là một “ngựa ô” của làng phim Hoa ngữ năm 2026. "Ngựa ô" (hắc mã) là những dự án có kinh phí thấp, không có diễn viên hạng A, chẳng quảng bá ồn ào nhưng đến khi phát sóng lại ăn khách. Như năm 2025, Quý Nữ (Nhạn Hồi Thì) của Trần Đô Linh là phim ngựa ô và đầu năm nay, Còn Ra Thể Thống Gì Nữa hứa hẹn sẽ giúp Vương Sở Nhiên bứt phá, có thứ hạng cao hơn trong nhóm tiểu hoa 95.

con-ra-the-thong-11.jpg
Còn Ra Thể Thống Gì Nữa đang gây bất ngờ

Bất ngờ nhất là một đoạn thoại trong Còn Ra Thể Thống Gì Nữa đang rất viral trên mạng xã hội, thậm chí còn được netizen Hàn Quốc truyền tay nhau vì quá thú vị. Đó là cảnh phi tần Dữu Vãn Âm được Hoàng thượng Hạ Hầu Đạm gọi đến. Dữu Vãn Âm vốn là cô gái hiện đại chẳng may xuyên không vào thế giới cổ xưa trong sách, đang hoang mang không biết làm sao hòa nhập với cuộc sống cách đây hàng trăm năm thì phát hiện ra Hoàng thượng dùng ngôn ngữ thời hiện đại.

con-ra-the-thong-4.jpg
Hai nhân vật chính đều xuyên không vào sách

Dữu Vãn Âm “nảy số” cực nhanh, quyết định dùng tiếng Anh để hỏi thăm Hoàng thượng. Hạ Hầu Đạm đang u sầu chán nản, nghe thấy ba chữ "How are you?” như pháo hoa nổ bên tai, phản xạ tự nhiên đáp lại “Fine, thank you. And you?". Màn đối đáp đúng chuẩn sách giáo khoa học tiếng Anh quá thú vị khiến khán giả phì cười, vì người châu Á học tiếng Anh đều biết rõ mẫu câu này.

Mật mã giúp hai nhân vật chính nhận ra thân phận thật. Nguồn: Góc Ôn Nhu

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa đã chứng tỏ kịch bản hay, nhân vật thú vị, diễn viên hợp vai vẫn là các yếu tố quan trọng nhất giữ chân khán giả. Còn cảnh quay hoành tráng, diễn viên ngôi sao chỉ là điểm cộng thêm mà thôi.

#Còn Ra Thể Thống Gì Nữa #phim xuyên không #Vương Sở Nhiên #Còn Ra Thể Thống Gì Nữa ăn khách #Thừa Lỗi

