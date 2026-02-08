Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Single's Inferno 5: Lộ hint hẹn hò ngoài đời của cặp đôi Hee Sun - Su Been

HHTO - Buổi free date bị cắt hé lộ mối quan hệ sâu đậm hơn tưởng tượng của cặp đôi Hee Sun - Su Been trước cả khi hẹn hò lần đầu trên Đảo Thiên Đường. Mạng xã hội rộ tin cặp đôi không chỉ là cặp đôi "end game" Single's Inferno 5 mà còn hẹn hò thật sau gameshow.

Trước sức nóng tăng cao của cặp sao mới nổi Hee Sun và Su Been, nhà đài Netflix "tung" thêm clip unreleased về free date (hẹn hò tự do tại Đảo Địa Ngục) của cặp đôi.

singles-inferno-5-end-game-su-been-hee-sun-1-5.jpg

Cảnh bị cắt cho thấy cái nhìn khác về mối quan hệ của cặp đôi trước cả lần ghép đôi đầu tiên lên Đảo Thiên Đường. Lim Su Been chủ động dẫn dắt cuộc hội thoại dài hơn 4 phút. "Bản sao" Song Joong Ki trêu đùa, thể hiện thái độ hứng thú đối với nghề nghiệp, tính cách của bạn hẹn.

Khoảnh khắc Su Been gọi cô là "bé cưng", "bé Bánh Gạo" khiến người xem "quắn quéo". Trong khi đó, mỹ nhân sinh năm 2003 cũng "tung hứng" nhịp nhàng, khéo léo lúc Su Been đoán "trúng phóc" về việc người đẹp từng tham gia Miss Korea.

singles-inferno-5-end-game-4.jpg

Phản ứng hóa học “bùng nổ” của cặp đôi nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Không ít khán giả yêu cầu Netflix công bố thêm các đoạn clip uncut của cặp đôi. Đồng thời, các “thuyền viên” cũng soi ra hàng loạt manh mối dấy lên nghi vấn Hee Sun - Su Been không chỉ "kết đôi" thành công ở cuối chương trình mà còn có khả năng vẫn đang hẹn hò ngoài đời.

singles-inferno-5-end-game-su-been-hee-sun-1-4.jpg
singles-inferno-5-end-game-su-been-hee-sun-1-3.jpg

Tính đến hết tập 10, tuần phát sóng thứ 3, Su Been đã chấm dứt quan hệ "mập mờ" với Mina Sue. Điều này đồng nghĩa với việc, nam người mẫu hiện chỉ có mối quan tâm duy nhất là Hee Sun - nàng hậu vừa cùng anh trải qua lần hẹn hò trên Đảo Thiên Đường trọn vẹn, hạnh phúc.

Hee Sun sau đó trở lại Đảo Thiên Đường cùng Sung Hun. Bộ đôi "học bá" cũng có buổi hẹn vui vẻ. Tuy nhiên, khả năng thành đôi của cặp này được cho là không cao vì gặp gỡ muộn màng. Trước đó, Hee Sun dành phần lớn thời gian tìm hiểu Su Been, việc “bẻ lái” ở D-DAY trở nên khó xảy ra.

screenshot-2026-02-07-130533.png
singles-inferno-5-end-game-su-been-hee-sun-1-6.jpg

Khoảnh khắc thân thiết, vị trí "sát rạt" bất thường giữa Hee Sun và Su Been trong các buổi chụp tạp chí quảng bá show hẹn hò "lọt vào tầm ngắm" của fan couple.

Tại thời điểm công chiếu Địa Ngục Độc Thân 5, Hee Sun và Sung Bin đều khóa/ẩn tài khoản Instagram cá nhân. Một số suy đoán nói rằng đây là động thái tránh tiết lộ quan hệ hiện tại của các người chơi. Các hình ảnh đời thường được cập nhật, tương tác, bình luận giữa dàn cast được cho là có thể khiến kết quả chung cuộc mùa 5 bị lộ.

singles-inferno-5-end-game-su-been-hee-sun-mbti-12.jpg
singles-inferno-5-end-game-su-been-hee-sun-mbti.jpg

Tờ khai cá nhân của cặp sao được công bố trên tài khoản Netflix cho thấy sự đồng điệu đến bất ngờ giữa hai người chơi. Su Been cho biết câu nói đáng nhớ nhất từng nghe từ người khác giới là "Anh trông giống bạn trai cũ của em". Đây là câu trả lời của Hee Sun nói với nam người mẫu trong đêm đốt lửa trại ở tập 4. Ở mục kiểu hẹn hò yêu thích, Su Been và Hee Sun có đáp án tương tự nhau.

singles-inferno-5-end-game-3.jpg

Mới đây, một fashion blogger có gần 40K followers Instagram cho biết anh là người quen của Su Been, đăng tải hình ảnh "khoe múi" cùng sao nam Single's Inferno 5.

Đáng chú ý, bức ảnh cuối cùng trong bài đăng chính là khoảnh khắc hẹn hò Đảo Thiên Đường của Su Been - Hee Sun, kèm dòng chú thích: “Su Been hồi 20 tuổi còn trong trẻo, ngây thơ hơn nữa đó. Anh đây vẫn kiên trì "ôm kèo" Su Been x Hee Sun.”

Dù chưa có xác nhận chính thức từ người trong cuộc, những tín hiệu tích cực liên tiếp xuất hiện khiến Hee Sun - Su Been trở thành "chiến hạm" được trông đợi nhất thời điểm hiện tại.

