Single's Inferno 5: Danh tính người chơi duy nhất lịch sử show từ bỏ đặc quyền

HHTO - Trong lịch sử 5 mùa Địa Ngục Độc Thân, lần đầu tiên có người chơi đưa ra quyết định táo bạo gây choáng. Netizen gọi anh là "cờ xanh si tình", "thí sinh duy nhất đi tìm tình yêu" tại Single's Infeno 5.

Địa Ngục Độc Thân là mô hình show hẹn hò sinh tồn nổi tiếng của Hàn Quốc. Các người chơi độc thân bị cô lập trên hoang đảo. Nhóm thí sinh tự sinh hoạt, ăn uống dựa trên những nguyên liệu hạn chế ở Đảo Địa Ngục. Đồng thời họ phải giấu kín tuổi tác và nghề nghiệp, tập trung tìm hiểu nhau dựa trên tính cách, ngoại hình.

Thông qua các thử thách, các cặp thí sinh có cơ hội tới nơi sang trọng hơn, còn gọi là Đảo Thiên Đường để có sự kết nối sâu sắc hơn. Tại đây, các người chơi được tiết lộ về danh tính cá nhân. Các buổi hẹn hò riêng này được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tình cảm giữa những người chơi.

Số đông các thí sinh có xu hướng cạnh tranh gay gắt để sở hữu tấm vé lên Đảo Thiên Đường. Bên cạnh việc được tận hưởng lối sống xa hoa, họ tin rằng số lần lên Đảo Thiên Đường đồng nghĩa với nhiều thời lượng lên sóng cũng như tăng khả năng "kết đôi" ở end-game (hồi kết).

Tuy nhiên, trong tập mới nhất của Single's Inferno 5, có một thí sinh đã từ bỏ đặc quyền đáng mơ ước này. Cụ thể, Shin Hyeon Woo về nhì ở thử thách thể lực, được chọn một mỹ nhân đi Đảo Thiên Đường lần cuối. Anh quyết định từ chối quyền lợi vì đối tượng muốn tìm hiểu duy nhất là Go Eun đã bị Quán quân I Geon chọn trước.

Shin Hyeon Woo trở thành sao nam đầu tiên trong lịch sử Single's Inferno từ bỏ đặc quyền hẹn hò. Cả ban bình luận, dàn cast lẫn netizen đều rất sốc trước quyết định này của sao nam. Sung Min - tình địch của anh trong show nhận xét đây là lựa chọn đáng ngưỡng mộ.

Khán giả dành nhiều lời khen ngợi tới quyết định dũng cảm của "boy si tình". Nhiều ý kiến cho biết họ cảm động trước thái độ "một lòng một dạ" của Hyeon Woo. Hyeon Woo được gọi là "người chơi duy nhất đến Single's Inferno vì tình yêu" trong bối cảnh nhiều người chơi bị đồn đoán tới show chỉ để "săn" followers.

Shin Hyeon Woo đồng thời là một trong những cái tên được tiết lộ danh tính cuối cùng tại Địa Ngục Độc Thân 5. Sao nam sinh năm 1998 hiện là huấn luyện viên đội tuyển bóng ném. Anh có thời gian là vận động viên từ Tiểu học tới năm Hai Đại học, rẽ hướng vì chấn thương.

Nam huấn luyện viên nhập cuộc chậm rãi tại đường đua tình ái, bất ngờ tỏa sáng sau thử thách thể lực đơn nam đầu tiên. Sở hữu ngoại hình "đô con", khán giả thích thú khi thấy khía cạnh vụng về, si tình của sao nam khi "rơi vào lưới tình" của Kim Go Eun.

Hình tượng "cờ xanh di động" này trong các dating show không mới. Hyeon Woo gợi nhớ tới Jang Theo (mùa 4) hay Kim Se Jun (mùa 2). Tuy nhiên, tâm tư của Hyeon Woo được nhận xét là mang nét rung động tự nhiên, chân thật khiến khán giả cảm thấy dễ chịu và đồng cảm nhiều hơn.