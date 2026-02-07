Song Seung Il được khen "slay" nhất Single's Inferno 5, biểu cảm quá "nũng nịu"

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Một người chơi nam của show Single's Inferno 5 bất ngờ viral trong tuần phát sóng mới nhất nhờ loạt biểu cảm, điệu bộ "slay" hơn cả các mỹ nhân. Song Seung Il hiện dẫn đầu dàn cast về mức độ hút fan trên Instagram.

Song Seung Il sinh năm 2001, thuộc nhóm "em út" tại Single's Inferno 5. Người chơi nam gây ấn tượng ngay từ chặng "chào sân" với vẻ ngoài vạm vỡ, khí chất "trai hư" đầy cuốn hút. Ngay sau tuần công chiếu đầu tiên của Địa Ngục Độc Thân 5, Seung Il hút thêm hơn 300K lượt follow mới trên Instagram, dẫn đầu toàn bộ dàn cast.

singles-inferno-ep-1-4-follow-1.jpg
singles-inferno-5-song-seung-il-2.jpg

Càng về sau chương trình, thiện cảm của khán giả dành cho "hồng hài nhi" Gen Z càng tăng cao. Ở nam người mẫu có sự trưởng thành, táo bạo trong cách thể hiện tình cảm nhưng cũng rất thẳng thật, dễ thương của tuổi trẻ.

singles-inferno-ep-1-4-162.png

Sau 3 tuần lên sóng trên Địa Ngục Độc Thân 5, Seung Il chạm mốc 659K followers Instagram. Mức tăng gấp 14 lần của nam người mẫu là chỉ số nổi bật nhất dàn cast.

Phân cảnh "khẳng định chủ quyền" của cặp sao Địa Ngục Độc Thân 5 hút hơn 13,5 triệu views, 1,8 triệu lượt "thả tim" TikTok.

Sau 10 tập phát sóng, Seung Il "bỏ túi" hàng loạt khoảnh khắc viral khắp mạng xã hội, hút hàng chục triệu lượt xem. Ở tuần đầu tiên, khoảnh khắc kéo áo tỏ tình của Seung Il - Min Gee trong đêm đốt lửa trại phủ sóng mạng xã hội.

Ở tuần phát sóng mới nhất, Seung Il khiến netizen bàn tán vì loạt biểu cảm hài hước, điệu bộ "nũng nịu". Một số cư dân mạng thậm chí còn đặt nghi vấn về xu hướng tính dục của anh sau khi "soi" trang cá nhân của sao nam Gen Z.

Cư dân mạng nhận xét anh chàng có dáng đi còn slay hơn cả các mỹ nữ như Mina Sue hay Min Gee cùng đi hẹn hò.
singles-inferno-5-song-seung-il-7.jpg
singles-inferno-5-song-seung-il-9.jpg
singles-inferno-5-song-seung-il-11.jpg
singles-inferno-5-song-seung-il-12.jpg
singles-inferno-5-song-seung-il-13.jpg
singles-inferno-5-song-seung-il-14.jpg
singles-inferno-5-song-seung-il-15.jpg
singles-inferno-5-song-seung-il-1.jpg

Trong khi đó, ban bình luận chỉ ra rằng có thể là do đặc thù nghề nghiệp là tiếp thị marketing thời trang nên Seung Il có tính cách trau chuốt hơn phái nam thông thường.

singles-inferno-5-min-gee-seung-il-7.jpg

Tại đường đua Single's Inferno 5, Song Seung Il phát triển quan hệ tình cảm với vận động viên Min Gee, đồng thời thể hiện hảo cảm tới Mina Sue. Trong tập mới nhất, anh chàng xác định kết thúc sự tò mò đối với "cờ đỏ" Mina Sue sau buổi hẹn Đảo Thiên Đường không mấy ấn tượng. Trong khi đó, "chị đại" Min Gee bất ngờ chọn sao nam khác lên Đảo Thiên Đường lần cuối trước D-DAY. Theo đó, "thuyền viên" Seung Il - Min Gee lo ngại về cái kết của cặp đôi.

hht-fb-020226.jpg
MIDI
#Single's Inferno #Song Seung Il #Địa Ngục Độc Thân #tranh cãi Địa Ngục Độc Thân 5 #Min Gee #Mina Sue

