Taylor Swift trước nghi vấn “hám thành tích”: Chiêu trò hay nước đi chiến lược?

HHTO - Việc Taylor Swift lựa chọn phát hành MV Opalite độc quyền trên Spotify và Apple Music đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Trong bối cảnh Billboard không còn tính dữ liệu từ YouTube cho các bảng xếp hạng chủ lực, quyết định này nhanh chóng làm dấy lên tranh luận về chiến lược "chạy thành tích" trong ngành công nghiệp âm nhạc hiện đại.

Mới đây, Taylor Swift trở thành tâm điểm chú ý khi phát hành MV cho ca khúc Opalite lên hai nền tảng streaming là Spotify và Apple Music, đồng thời trì hoãn việc phát hành trên YouTube. Động thái này diễn ra đúng thời điểm Billboard điều chỉnh cách tính điểm, loại bỏ dữ liệu từ YouTube ra khỏi các bảng xếp hạng âm nhạc như Billboard Hot 100, khiến quyết định của nữ ca sĩ càng trở thành tâm điểm bàn luận.

Đây là lần đầu tiên Taylor Swift "bỏ qua" YouTube cho một MV chính thức.

Theo nhiều phân tích, việc ưu tiên phát hành MV trên các nền tảng streaming trả phí được xem là cách tối ưu hóa thành tích, khi lượt nghe và lượt xem tại đây vẫn được Billboard ghi nhận. Do đó, không ít ý kiến cho rằng Taylor Swift đang chủ động điều chỉnh chiến lược phát hành để hướng đến mục tiêu thứ hạng, từ đó làm dấy lên những chỉ trích xoay quanh việc cô "ám ảnh" nặng nề với thành tích và bảng xếp hạng.

Không chỉ vậy, nhiều ý kiến phản đối cho rằng cách làm này làm gián đoạn thói quen tiếp cận âm nhạc quen thuộc của công chúng, đồng thời phản ánh xu hướng âm nhạc ngày càng bị chi phối bởi số liệu và thuật toán. Trong góc nhìn này, việc MV không được phát hành đồng thời trên YouTube bị xem là biểu hiện của một nền công nghiệp nơi thành tích đôi khi được đặt cao hơn trải nghiệm người nghe.

Taylor bị nhiều ý kiến cho rằng cô đang quá chú trọng vấn đề thành tích.

Nhiều ý kiến cho rằng cần đặt vụ việc vào một bối cảnh rộng hơn: Taylor Swift là một trong những nghệ sĩ đại chúng có tầm ảnh hưởng, sở hữu hàng loạt kỷ lục về doanh thu, lượt streaming và tour diễn, nên các quyết định của cô giờ đây sẽ mang tính chiến lược hơn là sự bộc phát. Việc điều chỉnh cách phát hành để phù hợp với thay đổi trong phương thức đo lường của Billboard là điều dễ hiểu.

Việc không đưa MV Opalite đồng thời lên YouTube được xem là lựa chọn mang tính thực tế hơn là một chiêu trò gây chú ý.

Kể từ sau năm 2017, Taylor Swift gần như không còn tham gia vào các cuộc tranh luận để biện minh cho những lựa chọn nghề nghiệp, mà để thành tích tự lên tiếng. Trong khi đó, các bảng xếp hạng âm nhạc vốn dĩ là không gian cạnh tranh và những gì nữ ca sĩ đang làm không hề đi ngược luật chơi, mà chỉ thể hiện một cách tiếp cận cạnh tranh lành mạnh của một nghệ sĩ hiểu rõ hệ thống bản thân đang tham gia.