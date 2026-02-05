Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Single's Inferno 5: Trai đẹp "thả thính" như ngôn tình, "var" thẳng các đối thủ khác

Dương Kiều

HHTO - Cuộc trò chuyện của I Geon và Go Eun tại hồ bơi khiến khán giả của Single's Inferno mùa 5 vô cùng phấn khích.

Trong tập 10 của Single's Inferno mùa 5, màn hẹn hò Thiên Đường của Go Eun và I Geon khiến khán giả chú ý. Cả hai đã cùng nhau có những phút giây vui vẻ, nhưng đáng nhớ nhất là cuộc trò chuyện tại hồ bơi. Hiện tại, đoạn hội thoại này đang được chia sẻ rầm rộ, thậm chí nhận về hàng loạt bình luận từ "người qua đường".

628180685-874346678918626-3598513707141744522-n.jpg

Tại hồ bơi, trai đẹp I Geon đã có những chia sẻ khiến Go Eun và cả người xem vô cùng thích thú. Khi được hỏi có để ý chiều cao của con gái không, I Geon cho biết anh chú trọng tỷ lệ hơn: "Nếu thấp, cô ấy sẽ như cô tiên. Nếu cao, trông sẽ như nữ thần". Ngoài ra, anh chàng còn không ngại "var" các chàng trai khác trong chương trình khi cho rằng đàn ông thấp là đồ tồi, còn đàn ông cao thì tồi hơn. Anh còn nhắc tên Hyeon Woo và Sung Min như một ví dụ, khi đây là 2 chàng trai từng đi hẹn với Go Eun trong những tập trước đó.

627677975-26468788622724534-8789796681865796688-n.jpg
I Geon gây sốt sau buổi hẹn hò hồ bơi cùng Go Eun.
Cuộc trò chuyện giữa I Geon và Go Eun trong tập 10 Single's Inferno mùa 5.

Ngoài ra, I Geon cũng xác nhận rằng anh cảm thấy ghen, và muốn thắng vì không chịu được cảm giác nếu Go Eun tiếp tục đi hẹn hò cùng với ai khác. Cuộc trò chuyện của cả hai trở thành đề tài bàn tán rôm rả trên mạng xã hội ngay sau khi tập 10 lên sóng. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là cặp đôi dễ thương, và đồng ý với tổ cố vấn rằng cả hai nên hẹn hò chính thức. Một số còn khẳng định rằng dù trông "cờ đỏ" nhưng sau đoạn hồ bơi này, I Geon trở thành một đối tượng không tệ để dành thời gian tìm hiểu, hẹn hò.

photo-6062144565495402066-y.jpg

Sinh năm 1992, Jo I Geon là "anh cả" của Single's Inferno mùa 5, mang đến vẻ ngoài chín chắn nhưng cũng bí hiểm. Trước đó, anh theo đuổi nghiệp diễn xuất, từng đóng nhiều dự án như The Trunk của Netflix, Someday of Me... và từng tham gia một chương trình hẹn hò khác là Eden. Trước đó, anh chàng gây nhiều tranh luận bởi cách chơi game táo bạo. Còn trong Single's Inferno mùa 5, anh là thành viên mới gia nhập gần đây với vai trò "người lật kèo", có đặc quyền hẹn hò riêng với tất cả các thí sinh nữ để chọn 2 người đến Đảo Thiên Đường. Có cách thể hiện tình cảm cuồng nhiệt và chỉ chủ động với ai anh cảm mến, I Geon khiến người xem có cảm xúc phức tạp, nhưng là bổ sung thú vị cho chương trình.

image.png
622205713-122154766154858883-3311413296888137614-n.jpg
627550649-1331674649000941-542261606664599251-n.jpg
Nhan sắc của "anh cả" I Geon khiến khán giả Single's Inferno mùa 5 mê mẩn.
coverfb.jpg
Dương Kiều
#Single's Inferno 5 #Single's Inferno mùa 5 #Single's Inferno #Địa Ngục Độc Thân #I Geon #Go Eun

Xem thêm

Cùng chuyên mục