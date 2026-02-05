Single's Inferno 5: Trai đẹp "thả thính" như ngôn tình, "var" thẳng các đối thủ khác

Trong tập 10 của Single's Inferno mùa 5, màn hẹn hò Thiên Đường của Go Eun và I Geon khiến khán giả chú ý. Cả hai đã cùng nhau có những phút giây vui vẻ, nhưng đáng nhớ nhất là cuộc trò chuyện tại hồ bơi. Hiện tại, đoạn hội thoại này đang được chia sẻ rầm rộ, thậm chí nhận về hàng loạt bình luận từ "người qua đường".

Tại hồ bơi, trai đẹp I Geon đã có những chia sẻ khiến Go Eun và cả người xem vô cùng thích thú. Khi được hỏi có để ý chiều cao của con gái không, I Geon cho biết anh chú trọng tỷ lệ hơn: "Nếu thấp, cô ấy sẽ như cô tiên. Nếu cao, trông sẽ như nữ thần". Ngoài ra, anh chàng còn không ngại "var" các chàng trai khác trong chương trình khi cho rằng đàn ông thấp là đồ tồi, còn đàn ông cao thì tồi hơn. Anh còn nhắc tên Hyeon Woo và Sung Min như một ví dụ, khi đây là 2 chàng trai từng đi hẹn với Go Eun trong những tập trước đó.

I Geon gây sốt sau buổi hẹn hò hồ bơi cùng Go Eun.

Cuộc trò chuyện giữa I Geon và Go Eun trong tập 10 Single's Inferno mùa 5.

Ngoài ra, I Geon cũng xác nhận rằng anh cảm thấy ghen, và muốn thắng vì không chịu được cảm giác nếu Go Eun tiếp tục đi hẹn hò cùng với ai khác. Cuộc trò chuyện của cả hai trở thành đề tài bàn tán rôm rả trên mạng xã hội ngay sau khi tập 10 lên sóng. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là cặp đôi dễ thương, và đồng ý với tổ cố vấn rằng cả hai nên hẹn hò chính thức. Một số còn khẳng định rằng dù trông "cờ đỏ" nhưng sau đoạn hồ bơi này, I Geon trở thành một đối tượng không tệ để dành thời gian tìm hiểu, hẹn hò.

Sinh năm 1992, Jo I Geon là "anh cả" của Single's Inferno mùa 5, mang đến vẻ ngoài chín chắn nhưng cũng bí hiểm. Trước đó, anh theo đuổi nghiệp diễn xuất, từng đóng nhiều dự án như The Trunk của Netflix, Someday of Me... và từng tham gia một chương trình hẹn hò khác là Eden. Trước đó, anh chàng gây nhiều tranh luận bởi cách chơi game táo bạo. Còn trong Single's Inferno mùa 5, anh là thành viên mới gia nhập gần đây với vai trò "người lật kèo", có đặc quyền hẹn hò riêng với tất cả các thí sinh nữ để chọn 2 người đến Đảo Thiên Đường. Có cách thể hiện tình cảm cuồng nhiệt và chỉ chủ động với ai anh cảm mến, I Geon khiến người xem có cảm xúc phức tạp, nhưng là bổ sung thú vị cho chương trình.