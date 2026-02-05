Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Đêm hội Weibo 2025: Vì sao Lý Nhất Đồng bị fan Triệu Lộ Tư "sấy" cực căng?

Thục Uyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Bộ ảnh nhá hàng tạo hình của Lý Nhất Đồng cho Đêm hội Weibo 2025 gây tranh cãi vì bị cho là "mô phỏng" phong cách đặc trưng của Triệu Lộ Tư. Trước đó, nữ diễn viên cũng từng vướng nghi vấn "mượn ý tưởng" từ đồng nghiệp.

Từ sáng 5/2, khắp cõi mạng đã ngập tràn những tạo hình lung linh của dàn sao Hoa Ngữ dành cho Đêm hội Weibo 2025. Diện váy satin, trang sức lấp lánh cùng mái tóc xõa bồng bềnh, Lý Nhất Đồng lại bất ngờ trở thành "nguyên liệu" bị Cnet "nấu xói".

005rahfgly1i9ziczerprj64915ege8702.jpg
005rahfgly1i9zid1jbagj641u5egx6s02.jpg
Tạo hình của Lý Nhất Đồng cho Đêm hội Weibo 2025.

Điểm "cấn cấn" được chỉ ra nằm ở phong cách trang điểm của nữ diễn viên, bởi dễ khiến người xem liên tưởng đến Triệu Lộ Tư. Những năm gần đây, layout makeup của “nàng Trần Thiên Thiên” gần như đã trở thành dấu ấn thương hiệu - sống mũi cao thẳng, bọng mắt đầy, kết hợp phấn mắt hồng khói và đường eyeliner kéo dài ở đuôi mắt, tạo chiều sâu nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung. Không chỉ có lớp trang điểm, mà cả cách tạo dáng chụp ảnh của Lý Nhất Đồng cũng bị xem là "lấy cảm hứng" từ Triệu Lộ Tư.

005rahfgly1i9zicvksfsj641u5eg4qs02.jpg
img6810-1728885734454683907116.jpg
Phong cách của Lý Nhất Đồng trong Đêm hội Weibo mang nhiều điểm tương đồng với lớp trang điểm đặc trưng gần đây của Triệu Lộ Tư.

Ngoài ra, Triệu Lộ Tư cũng nổi tiếng với việc tự trang điểm, nhất là khi tham dự sự kiện. Chính thói quen này đã khiến layout makeup của cô dần trở thành một “bộ nhận diện” gắn liền với hình ảnh cá nhân. Vì vậy, không ít người hâm mộ cho rằng ê-kíp của Lý Nhất Đồng đã cố ý “mô phỏng” nhiều chi tiết trong phong cách đặc trưng của Triệu Lộ Tư.

"Ai là người trang điểm cho Lý Nhất Đồng vậy? Tại sao lại trông giống hệt Triệu Lộ Tư thế này?"

"Không đọc caption (của bài viết) thì cứ tưởng Triệu Lộ Tư chứ."

"Lý Nhất Đồng phần nào bù đắp sự thất vọng của tôi khi Triệu Lộ Tư không tham gia Đêm hội."

Thực chất, hiềm khích giữa fan Triệu Lộ Tư và Lý Nhất Đồng đã bắt đầu nhen nhóm kể từ khi tạo hình trong phim Mỹ Nhân Dư được tung ra. Theo những hình ảnh rò rỉ từ phim trường, Lý Nhất Đồng xuất hiện với những trang phục hiện đại, chỉn chu đúng chuẩn người phụ nữ thành đạt. Tuy nhiên, các outfit này lại khá tương đồng với vai diễn Hứa Nghiên của Triệu Lộ Tư trong phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng.

005yxpy7gy1i64ubxwqibj30go0lo76i.jpg
005yxpy7gy1i64uisiqgjj30u0110wk6.jpg
Nhiều outfit của Lý Nhất Đồng bị netizen "mổ xẻ", cho rằng ê-kíp của cô "nhái lại" Triệu Lộ Tư vì có quá nhiều bộ tương đồng.

Tạo hình tại Đêm hội Weibo của Lý Nhất Đồng trở thành "giọt nước tràn ly" khiến fan Triệu Lộ Tư nổi giận. Dù vậy, nhiều netizen cũng cho rằng phong cách trang điểm tông hồng khói, bọng mắt đầy đặn như thế này vốn đã nổi tiếng trên nền tảng Douyin (TikTok của Trung Quốc) từ lâu. Vì thế, sẽ rất khiên cưỡng nếu quy chụp "nàng Nhất Mộng" cố ý sao chép phong cách của Triệu Lộ Tư.

image.jpg
Thục Uyên
#Lý Nhất Đồng #Lý Nhất Đồng Đêm hội Weibo #Triệu Lộ Tư #Triệu Lộ Tư Đêm hội Weibo #Đêm hội Weibo 2025 #sao Hoa Ngữ #Thư quyển nhất mộng #Đêm hội Weibo

Xem thêm

Cùng chuyên mục