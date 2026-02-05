Đêm hội Weibo 2025: Vì sao Lý Nhất Đồng bị fan Triệu Lộ Tư "sấy" cực căng?

Bộ ảnh nhá hàng tạo hình của Lý Nhất Đồng cho Đêm hội Weibo 2025 gây tranh cãi vì bị cho là "mô phỏng" phong cách đặc trưng của Triệu Lộ Tư. Trước đó, nữ diễn viên cũng từng vướng nghi vấn "mượn ý tưởng" từ đồng nghiệp.

Từ sáng 5/2, khắp cõi mạng đã ngập tràn những tạo hình lung linh của dàn sao Hoa Ngữ dành cho Đêm hội Weibo 2025. Diện váy satin, trang sức lấp lánh cùng mái tóc xõa bồng bềnh, Lý Nhất Đồng lại bất ngờ trở thành "nguyên liệu" bị Cnet "nấu xói".

Tạo hình của Lý Nhất Đồng cho Đêm hội Weibo 2025.

Điểm "cấn cấn" được chỉ ra nằm ở phong cách trang điểm của nữ diễn viên, bởi dễ khiến người xem liên tưởng đến Triệu Lộ Tư. Những năm gần đây, layout makeup của “nàng Trần Thiên Thiên” gần như đã trở thành dấu ấn thương hiệu - sống mũi cao thẳng, bọng mắt đầy, kết hợp phấn mắt hồng khói và đường eyeliner kéo dài ở đuôi mắt, tạo chiều sâu nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung. Không chỉ có lớp trang điểm, mà cả cách tạo dáng chụp ảnh của Lý Nhất Đồng cũng bị xem là "lấy cảm hứng" từ Triệu Lộ Tư.

Phong cách của Lý Nhất Đồng trong Đêm hội Weibo mang nhiều điểm tương đồng với lớp trang điểm đặc trưng gần đây của Triệu Lộ Tư.

Ngoài ra, Triệu Lộ Tư cũng nổi tiếng với việc tự trang điểm, nhất là khi tham dự sự kiện. Chính thói quen này đã khiến layout makeup của cô dần trở thành một “bộ nhận diện” gắn liền với hình ảnh cá nhân. Vì vậy, không ít người hâm mộ cho rằng ê-kíp của Lý Nhất Đồng đã cố ý “mô phỏng” nhiều chi tiết trong phong cách đặc trưng của Triệu Lộ Tư.

"Ai là người trang điểm cho Lý Nhất Đồng vậy? Tại sao lại trông giống hệt Triệu Lộ Tư thế này?"

"Không đọc caption (của bài viết) thì cứ tưởng Triệu Lộ Tư chứ."

"Lý Nhất Đồng phần nào bù đắp sự thất vọng của tôi khi Triệu Lộ Tư không tham gia Đêm hội."

Thực chất, hiềm khích giữa fan Triệu Lộ Tư và Lý Nhất Đồng đã bắt đầu nhen nhóm kể từ khi tạo hình trong phim Mỹ Nhân Dư được tung ra. Theo những hình ảnh rò rỉ từ phim trường, Lý Nhất Đồng xuất hiện với những trang phục hiện đại, chỉn chu đúng chuẩn người phụ nữ thành đạt. Tuy nhiên, các outfit này lại khá tương đồng với vai diễn Hứa Nghiên của Triệu Lộ Tư trong phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng.

Nhiều outfit của Lý Nhất Đồng bị netizen "mổ xẻ", cho rằng ê-kíp của cô "nhái lại" Triệu Lộ Tư vì có quá nhiều bộ tương đồng.

Tạo hình tại Đêm hội Weibo của Lý Nhất Đồng trở thành "giọt nước tràn ly" khiến fan Triệu Lộ Tư nổi giận. Dù vậy, nhiều netizen cũng cho rằng phong cách trang điểm tông hồng khói, bọng mắt đầy đặn như thế này vốn đã nổi tiếng trên nền tảng Douyin (TikTok của Trung Quốc) từ lâu. Vì thế, sẽ rất khiên cưỡng nếu quy chụp "nàng Nhất Mộng" cố ý sao chép phong cách của Triệu Lộ Tư.