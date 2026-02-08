Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa: Nhan sắc Vương Sở Nhiên thật sự không thể đùa được

Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Phim Còn Ra Thể Thống Gì Nữa vừa lên sóng đã nhận về nhiều lời khen, không chỉ nhờ nội dung thú vị mà nhan sắc Vương Sở Nhiên đúng là cực phẩm.

Làng phim Hoa ngữ tưởng như gặp hạn ngay từ đầu năm 2026 khi Cây Sinh Mệnh của Dương Tử thất bại toàn tập. Nhưng chẳng ngờ Đường Cung Kỳ Án rồi Còn Ra Thể Thống Gì Nữa lại nhận về phản hồi tích cực sau khi lên sóng, khiến khán giả hào hứng vì có phim hay để xem mà giới làm phim cũng thoát được cảnh ảm đạm.

vuong-so-nhien-16.jpg
Còn Ra Thể Thống Gì Nữa có khởi đầu rất ổn.

Hai phim cổ trang ra mắt sát ngày, tạo ra cuộc đua quyết liệt và không ngờ cả hai đều thành công. Cả về lượt xem trung bình rồi số lượng quảng cáo cũng như điểm nhiệt, Đường Cung Kỳ ÁnCòn Ra Thể Thống Gì Nữa đều có thành tích ổn, đồng đều như nhau dù một bên là điều tra phá án căng thẳng còn một bên là xuyên không hài hước.

vuong-so-nhien-8.jpg
vuong-so-nhien-15.jpg
Nhân vật của Vương Sở Nhiên xuyên không và trở thành phản diện.

Kịch bản Còn Ra Thể Thống Gì Nữa đã khéo léo tìm được con đường khác biệt trong thể loại phim xuyên không, khi có tới ba người hiện đại rơi vào thế giới cổ xưa trong cuốn sách. Từ đó tạo ra bao tình huống hài hước khi nói tiếng Anh để nhận ra nhau, là hoàng thượng và phi tần mà nói chuyện, ăn uống chẳng giống ai xung quanh. Phim bám rất sát nguyên tác tiểu thuyết, hình ảnh rồi tạo hình nhân vật thì giống bản hoạt hình nhất có thể nên lại càng được khán giả chú ý.

vuong-so-nhien-1.jpg
vuong-so-nhien-2.jpg
vuong-so-nhien-3.jpg
vuong-so-nhien-12.jpg
Nữ diễn viên xinh đẹp bất chấp tạo hình diêm dúa.

Netizen còn dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc của Vương Sở Nhiên khi cô vẫn đẹp hút hồn dù trang phục đậm vẻ bánh bèo, có phần lòe loẹt diêm dúa đúng chuẩn một “yêu phi hại nước hại dân”. Sao nữ khác có thể bị khán giả chê sến trong tạo hình này nhưng Vương Sở Nhiên vẫn xinh trong mọi góc nhìn.

Trong năm 2026, Vương Sở Nhiên dự kiến còn ba phim nữa xếp hàng chờ lên sóng và với khởi đầu ấn tượng của Còn Ra Thể Thống Gì Nữa sẽ giúp “bản sao Lưu Diệc Phi” thăng hạng nhanh hơn.

qc.jpg
Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Đường Cung Kỳ Án #Còn Ra Thể Thống Gì Nữa #Vương Sở Nhiên #phim cổ trang #Thành Hà Thể Thống

Xem thêm

Cùng chuyên mục