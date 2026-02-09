Bad Bunny biến sân khấu Super Bowl Halftime Show thành “Puerto Rico thu nhỏ”

HHTO - Bad Bunny đã biến Super Bowl Halftime Show thành một bữa tiệc âm nhạc đậm đà bản sắc Puerto Rico, từ sân khấu, âm nhạc đến thông điệp văn hóa. Tuy nhiên, màn trình diễn gần như hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha này cũng tạo ra tranh luận trái chiều.

Sáng 9/2 (giờ Việt Nam), Bad Bunny chính thức mang bữa tiệc âm nhạc đậm chất Puerto Rico lên sân khấu được mong chờ nhất năm: Super Bowl Halftime Show lần thứ 60. Chỉ trong khoảng thời gian biểu diễn ngắn ngủi, nam nghệ sĩ biến sân vận động thành không gian giống như “một Puerto Rico thu nhỏ”, đồng thời khẳng định vị thế của nhạc Latin trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

Nam nghệ sĩ biến sân vận động trở thành “một Puerto Rico thu nhỏ”.

Sân khấu của màn trình diễn được thiết kế để kể lại ký ức và những khung cảnh quen thuộc ở quê hương của Bad Bunny: Từ những đồn điền trồng mía cho đến những khoảnh khắc sinh hoạt cộng đồng đa màu sắc của người dân Puerto Rico. Sự chuyển đổi liên tục giữa không gian nông thôn và cảnh quan đô thị giúp tiết tấu chương trình luôn mới mẻ. Phần dàn dựng và quay phim cũng được khen ngợi hết lời vì khai thác nhiều góc máy, tạo cảm giác “gần” và năng lượng trực tiếp cho người xem tại nhà.

Bad Bunny đem chiếc kèn Grammys Album của năm lên sân khấu.

Bad Bunny khuấy động sân vận động bằng loạt bản hit tiếng Tây Ban Nha như Tití Me Preguntó hay Yo Perreo Sola. Lady Gaga là khách mời đặc biệt của sân khấu khi bất ngờ xuất hiện và trình diễn Die With A Smile. Dù ca khúc đã được phối lại theo tinh thần Latin, không ít khán giả cho rằng tiết mục này vẫn khá “lạc nhịp” so với tổng thể màn trình diễn. Bên cạnh đó, Ricky Martin - nghệ sĩ được xem là người mở đường cho nhạc Latin tiếp cận khán giả đại chúng cũng góp giọng trong ca khúc LO QUE LE PASÓ A HAWAii. Ngoài ra, màn trình diễn còn có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ gốc Latin khác như Cardi B, Karol G, Pedro Pascal và Jessica Alba.

Lady Gaga bất ngờ xuất hiện và trình diễn bản hit Die With A Smile.

Ricky Martin góp giọng trong ca khúc LO QUE LE PASÓ A HAWAii.

Cardi B, Karol G, Pedro Pascal, Jessica Alba "múa phụ họa" cho màn trình diễn.

Để kết thúc màn trình diễn, Bad Bunny gọi tên các quốc gia ở khu vực Nam Mỹ và trình diễn bản hit DtMF, trong khi hàng loạt vũ công giơ cao lá cờ của các quốc gia Mỹ Latinh tạo nên giây phút cảm động. Nhiều người đánh giá khoảnh khắc này là một trong những điểm nhấn có sức lan tỏa văn hóa mạnh mẽ.

Nhiều người đánh giá khoảnh khắc này là một trong những điểm nhấn có sức lan tỏa văn hóa mạnh mẽ.

Dù vậy, không bất ngờ khi phần trình diễn nhận về phản ứng trái chiều. Người hâm mộ nhạc Latin và một bộ phận nhà phê bình dành lời khen cho Bad Bunny vì đã đưa văn hóa Puerto Rico lên sân khấu toàn cầu, xem đây là một màn biểu diễn mang tính biểu tượng và một bước tiến cho sự đại diện văn hóa.

Ngược lại, một số khán giả truyền thống và bình luận viên truyền thông Mỹ bày tỏ khó chịu khi toàn bộ tiết mục hầu như trình diễn bằng tiếng Tây Ban Nha. Các ý kiến cho rằng một sân khấu ở giữa trận bóng bầu dục của Mỹ nên dễ tiếp cận hơn với khán giả đại chúng tại khán đài và có người gọi đây là màn trình diễn “lạ lùng” hoặc “khó nắm bắt”.

Không bất ngờ khi phần trình diễn nhận về những phản ứng trái chiều.

Dù có nhiều tranh luận, một điều rõ ràng là Bad Bunny đã dùng một trong những sân khấu lớn nhất thế giới để nhấn mạnh: Âm nhạc Latin không còn là một “ngách” mà là một phần của văn hóa đại chúng toàn cầu. Việc biến sân vận động thành không gian kể chuyện về Puerto Rico, mời những gương mặt đa dạng và kết thúc bằng hình ảnh lá cờ châu Mỹ Latin cho thấy cách anh cân bằng giữa giải trí và đại diện văn hóa.