Còn Ra Thể Thống Gì Nữa tập 9, 10, 11: Lộ thân phận thật đau lòng của Hầu Đạm

Thục Uyên

HHTO - Trong tập 9 của Còn Ra Thể Thống Gì Nữa, nghi ngờ giữa Hầu Đạm (Thừa Lỗi) - Vãn Âm (Vương Sở Nhiên) lên đến đỉnh điểm. Chứng kiến "yêu phi" rơi lệ, "bạo quân" chỉ đành tiết lộ thân phận thật của mình. Mặt khác, sự xuất hiện của một cô gái bí ẩn lại có khả năng làm bệ hạ "xanh mặt".

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Tập 9 của Còn Ra Thể Thống Gì Nữa mở ra màn đấu trí giữa Dữu Vãn Âm (Vương Sở Nhiên) và hoàng huynh của bệ hạ - Đoan vương. Biết rõ người này đa nghi cùng cực, Vãn Âm đành vờ đưa tình để hắn buông bỏ phòng bị, thậm chí còn tặng túi gấm làm tín vật định tình.

con-ra-the-thong-gi-nua-tap-9-6.jpg
"Trùm cuối" của phim đang gọi tên Đoan vương Hạ Hầu Bạc. Là người duy nhất không biết kịch bản, nhưng hắn vẫn đủ tài trí để "hành" bộ ba "ra bã".

Đoan vương vẫn hoài nghi thân phận thật sự của nàng và Hạ Hầu Đạm (Thừa Lỗi). Bởi vậy, nàng chỉ còn cách "thoại sảng", bẻ lái câu chuyện để hắn tin rằng họ là những người được trời chọn, khai thông thiên nhãn nhìn thấu hồng trần.

Đoan vương làm sao tin được thái độ cợt nhả của Vãn Âm, nên đến lượt Hầu Đạm tung chiêu. Trong lần say rượu, Tạ Vĩnh Nhi từng buột miệng thốt ra nhiều từ ngữ hiện đại như "idol", rồi "mạch truyện". Bệ hạ liền tỏ ra nghi ngờ, còn lập đàn xua tà khí rình rang khiến cô chết khiếp. Để thoát ải này, Vĩnh Nhi đành nhận đại mình cũng "khai thông thiên nhãn".

con-ra-the-thong-gi-nua-tap-9-5.jpg
Vĩnh Nhi cũng kể cho Đoan vương về quá trình "khai nhãn" của mình, hòng lấy lại lòng tin và tình yêu của hắn. Đoan vương thôi thắc mắc, mưu kế chính thức thành công.

Tình cảm giữa yêu phi - bạo quân cũng diễn ra êm đềm. Vãn Âm vẫn còn đang trong vai bị thất sủng nên nàng và bệ hạ chỉ đành nhắn tin với nhau bằng "Messenger chạy bằng cơm" là Bắc thúc làm người xem cười lăn.

Nhưng niềm vui chẳng tày gang, giữa hai người vẫn còn một nút thắt: Ai là người tiết lộ địa điểm gặp các sĩ tử cho Đoan vương? Vãn Âm thừa nhận mình nghi ngờ Hầu Đạm, vì lai lịch mơ hồ của chàng. Bất chấp những câu hỏi dồn dập của nàng, chàng không nói gì cả. Vãn Âm không thể tin tưởng đồng minh này, bèn thất vọng rời đi.

con-ra-the-thong-gi-nua-tap-9-4.jpg
Yêu phi rơi nước mắt vì không được tin tưởng.

Hầu Đạm liền buồn bực, khóa mình trong cung và không gặp bất cứ ai kể cả Tạ Vĩnh Nhi. Ôm cay cú rời đi, cô ta tình cờ gặp Vãn Âm, còn cố ý kể bệnh tình bệ hạ để nàng lo lắng xin nhập cung rồi “quê xệ” khi bị đuổi. Chỉ tiếc Vãn Âm chính là "ngoại lệ" nên được đi thẳng vào tẩm điện, còn "ngoài lề" Vĩnh Nhi chỉ có thể dầm mưa lặng lẽ.

Bệ hạ đành tiết lộ tất cả mọi chuyện. Chàng tên thật là Trương Tam, đã xuyên sách từ rất lâu kể từ khi Hầu Đạm còn là Thái tử. Chàng cũng chỉ là một diễn viên không tên tuổi, không phải chủ tịch và không có kiến thức uyên thâm như nàng vẫn tưởng.

con-ra-the-thong-gi-nua-tap-9.jpg

Chi tiết về vườn hoa có chữ SOS nổi tiếng của Còn Ra Thể Thống Gì Nữa thực chất cũng là do Hầu Đạm cho trồng. Chàng từng ráo riết đi tìm nữ chính xuyên không (là Tạ Vĩnh Nhi), đem Chân Hoàn Truyện ra để "nhử" nhưng vẫn công cốc. Chàng đã luôn phải một mình chịu đựng sự bế tắc của người xuyên không, cho đến Vãn Âm xuất hiện để cứu rỗi chàng.

con-ra-the-thong-gi-nua-tap-9-1.png
Hai người lại một lần nữa hiểu nhau hơn. Vãn Âm muốn về cung của mình thì Hầu Đạm đã lấy cơn đau đầu ra "ăn vạ", đòi nàng ở cạnh làm người xem "quắn quéo".

Mặt khác, bệ hạ cùng đàm đạo với các sĩ tử, quyết định sẽ cho nhân dân trồng cây yến mạch để đối phó với nạn hạn hán. Song, quốc khố đã trống rỗng vì bị Thái hậu ăn chặn nên không thể mua hạt giống yến mạch.

con-ra-the-thong-gi-nua-tap-9-7.jpg

Hai người bèn bày kế xây lăng tẩm cho Thái hậu để ép Hộ bộ xuất tiền. Không ngờ Hộ bộ lại tăng thuế, khiến dân chúng lầm than. Họ liền dựng kịch cho dân kêu oan trước mặt bệ hạ, lấy cớ áp giải Hộ bộ thượng thư đến kiểm tra quốc khố. Nếu kế sách này thành công, liên minh bạo quân - yêu phi không chỉ nắm thóp Hộ bộ, mà cũng sẽ làm lung lay uy tín của Thái hậu.

con-ra-the-thong-gi-nua-tap-9-1.jpg
Sự xuất hiện của San Y mỹ nhân khiến bệ hạ "xanh mặt" ngay lập tức.

Nhá hàng tập 11, 12 của Còn Ra Thể Thống Gì Nữa có một nhân vật debut là A Bạch - đệ đệ của Hầu Đạm. A Bạch vô tình tiết lộ chuyện "mập mờ" giữa Hầu Đạm và một nữ nhân tên là San Y mỹ nhân. Điều này khiến Vãn Âm sầu não, buộc chàng hứa "ta sẽ đưa cô ta đi". Rốt cuộc thì San Y mỹ nhân này là ai? Mặt khác, Đoan vương đang thu thập người tài để làm gì? Liệu có phải ngày hắn tạo phản đang ngày càng đến gần hay không?

Tập 11, 12 của Còn Ra Thể Thống Gì Nữa lên sóng vào chiều ngày 9/2.

image.jpg
Thục Uyên
#Còn Ra Thể Thống Gì Nữa #Còn Ra Thể Thống Gì Nữa phim #Thành hà thể thống #Thừa Lỗi #Vương Sở Nhiên #Còn Ra Thể Thống Gì Nữa tập 9 #Còn Ra Thể Thống Gì Nữa tập 10 #Còn Ra Thể Thống Gì Nữa tập 11 #Hạ Hầu Đạm #Dữu Vãn Âm

