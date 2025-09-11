"Đặt cửa" Còn Ra Thể Thống Gì Nữa cứu Thừa Lỗi khỏi 3 lần thất bại liên hoàn

HHTO - Phim được chiếu trên các nền tảng khác nhau nên chính Thừa Lỗi cũng không ngờ 3 bộ anh đóng chính lại chiếu dồn trong 2 tháng. Kết quả tệ nhất xảy ra khi hiệu quả chiếu của cả ba đều không như kỳ vọng. "Còn Ra Thể Thống Gì Nữa" được đồn là dự án thứ 4 anh góp mặt lên sóng trong năm nay.

Vì bê bối của diễn viên phụ khiến đoàn phim phải chỉnh sửa gấp nên Cẩm Nguyệt Như Ca phải lùi lịch chiếu. Kết quả là, trong chưa đầy 2 tháng, Thừa Lỗi có đến 3 bộ phim lên sóng gồm Cẩm Nguyệt Như Ca, Dữ Tấn Trường An và Dấu Chân. Anh đóng chính cả ba bộ phim và cả ba dự án đều flop.

Có khán giả cho rằng thất bại đến từ việc khán giả chưa "thoát phim" trước đã có phim mới, họ khó chấp nhận Thừa Lỗi "đẩy couple" với bạn diễn tiếp theo. Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất của cả ba bộ phim là nội dung thiếu kịch tính, không có plot twist hấp dẫn...

Thừa Lỗi có thêm nhiều fan/ người theo dõi Weibo trong thời gian phim chiếu, giữ hạng 1 trong nhiều tuần. Giống như học sinh nổi trội giữa lớp có học lực trung bình, con số trên là tin vui nhưng sẽ bùng nổ hơn nếu ít nhất một trong 3 bộ phim thành công.

Nam diễn viên có ngoại hình, diễn xuất tốt. Điều anh cần là một kịch bản "đủ lửa". Còn Ra Thể Thống Gì Nữa đang được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ là ngọn lửa đó. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, bản hoạt hình (donghua) được đón nhận tích cực.

Nội dung nguyên tác cung đấu hấp dẫn. Xây dựng 2 nhân vật chính cùng xuyên không mới lạ, hài hước và chặt chẽ. Khán giả hóng phim đều hy vọng biên kịch sẽ không sửa quá nhiều, mất đi phần hay ho của bản gốc.

Nhân vật xuyên sách, phải vật lộn với cốt truyện để thay đổi tình tiết thành có lợi cho mình đã có Vĩnh Dạ Tinh Hà và Thư Quyển Nhất Mộng tạo tiếng vang lớn. Vì thế, Còn Ra Thể Thống Gì Nữa có khả năng "xin vía" thành công.

Vương Thúy Hoa (Vương Sở Nhiên) là nhân viên văn phòng bình thường, bất ngờ trở thành nhân vật trong tiểu thuyết, hóa thành phản diện Dữu Vãn Âm. Vì muốn thay đổi kết cục bi đát của mình, cô hợp tác với Hạ Hầu Đạm (Thừa Lỗi). Không ngờ, anh cũng là người hiện đại xuyên không đến. Bạo quân khét tiếng hóa ra là tổng tài quyết đoán.

Ảnh, trailer và video của fan, cánh săn ảnh ghi lại từ phim trường đã cho thấy Thừa Lỗi - Vương Sở Nhiên ăn khớp 100% với hình tượng nhân vật, đẹp mê hồn bất chấp tạo hình, góc máy. "Phản ứng hóa học" của cả hai trong những clip ngắn đã quắn quéo nên khán giả càng ngóng chờ khung hình chính thức.

Gần đây, rộ tin đồn Còn Ra Thể Thống Gì Nữa nằm trong danh sách phim chiếu tháng 12/2025 của nền tảng. Với 3 lần thất bại liên hoàn, không chỉ fan mà cả "người qua đường" cũng không muốn Thừa Lỗi bị "dí deadline" chạy lịch quảng bá phim liên tục. Thời điểm chiếu phim rơi vào cuối tháng 12 hoặc qua hẳn đầu năm sau được cho là đẹp nhất. Khi đó, khán giả có đủ thời gian để "move on" các nhân vật trước của Thừa Lỗi. Anh cũng được tập trung toàn lực quảng bá cho dự án mới mà không sợ mất lòng ai.