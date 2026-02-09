Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vương Sở Nhiên và Tống Tổ Nhi bị so cảnh khóc: Ai xứng làm mỹ nhân rơi lệ?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Cảnh khóc đau buồn của Vương Sở Nhiên trong Còn Ra Thể Thống Gì Nữa đã khiến nhiều khán giả liên tưởng đến khoảnh khắc Tống Tổ Nhi rơi lệ trong Khom Lưng.

Trong những bộ phim trước đây, Vương Sở Nhiên gây ấn tượng về nhan sắc rực rỡ, được gọi là “bản sao Lưu Diệc Phi” nhưng diễn xuất chưa có gì đáng nhớ. Chính vì thế, sự nghiệp của cô vẫn chưa nổi bật bằng nhiều tiểu hoa 95 khác như Triệu Lộ Tư, Tống Tổ Nhi… Nhưng với Còn Ra Thể Thống Gì Nữa, Vương Sở Nhiên đã chứng tỏ rằng cô không chỉ có ngoại hình mà diễn xuất cũng đa dạng.

vuong-so-nhien-3.jpg
vuong-so-nhien-9.jpg
Vương Sở Nhiên đẹp rực rỡ trong phim mới

Trong những tập đầu tiên, nhân vật Dữu Vãn Âm của Vương Sở Nhiên có đoạn bật khóc trong lo lắng sợ hãi, mặt mũi quần áo dính bẩn lem nhem nhưng cũng chẳng để tâm. Tuy diện mạo không hề lung linh, người xem vẫn khen Vương Sở Nhiên xinh đẹp bất chấp, chưa kể biểu cảm của cô cũng rất chân thực, xúc động.

vuong-so-nhien-4.jpg
vuong-so-nhien-6.jpg
Cô vừa có cảnh khóc được nhiều người khen ngợi

Từ đó mà cư dân mạng đặt cảnh khóc của Vương Sở Nhiên lên bàn cân so sánh với Tống Tổ Nhi trong phim Khom Lưng. Cả hai sao nữ đều được khen là mỹ nhân của nhóm tiểu hoa 95, Tống Tổ Nhi có một phân đoạn được khen hết lời ở phim Khom Lưng, khi nhân vật Tiểu Kiều rơi vào nguy hiểm và sợ hãi hoảng hốt.

vuong-so-nhien-1.gif
Tống Tổ Nhi cũng có cảnh khóc rất nổi tiếng

Cả hai nhân vật đều gặp tình thế khó khăn, không giữ được bình tĩnh nên rơi lệ nhưng Vương Sở Nhiên lại mang vẻ yêu kiều lộng lẫy, Tống Tổ Nhi ngây thơ trong trẻo. Từ đó mà netizen thật khó chọn ra mỹ nhân nào rơi lệ đẹp hơn nên đồng lòng hy vọng sẽ có một dự án cổ trang mời được cả Vương Sở Nhiên lẫn Tống Tổ Nhi cùng tham gia.

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Vương Sở Nhiên #Tống Tổ Nhi #phim Hoa Ngữ #Khom Lưng #Còn ra thể thống gì nữa

