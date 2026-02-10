Jeno - Jaemin NCT "bén lửa" với chemistry ngập trời khiến "thuyền viên" nháo nhào

HHTO - Unit NCT - JNJM tung short film mở đường trước thềm ra mắt. Short film khuấy đảo cõi mạng, thu hút cả fan lẫn người qua đường nhờ kịch bản gay cấn, nhan sắc "kịch trần", góc quay tuyệt đối điện ảnh và đặc biệt là "phản ứng hóa học tóe lửa" của bộ đôi Jeno - Jaemin.

Jeno - Jaemin (NCT DREAM) tung short film mang tên "WHICH ONE IS YOUR BEST SIDE?", mở đường cho màn debut vào ngày 23/2. NCT JNJM, bao gồm Jeno và Jaemin sẽ ra mắt với tư cách là nhóm nhỏ thứ 7 với mini album Both Sides.

Short film mở đầu với khung cảnh văn phòng, nơi NCT JNJM thoạt nhìn cũng là những nhân viên công sở bình thường. Không khí đẩy dần lên cao khi Jaemin dùng thủ thuật để đánh cắp thẻ của bảo vệ một cách mờ ám. Mọi diễn biến đã nằm trong tầm mắt của Jeno, buộc anh lập tức vào thế sẵn sàng, nắm chặt khẩu súng trong tay. Ở phía đối diện, Jaemin cũng nhanh chóng ngửi được nguy hiểm, lặng lẽ giấu vũ khí dưới gầm bàn.

Nhịp phim ngày càng trở nên gay cấn với việc Jaemin đột nhập vào văn phòng lúc nửa đêm, trong lúc Jeno ráo riết truy đuổi. Những màn "vờn bắt" nghẹt thở và mảnh ghép thân phận mơ hồ khiến người xem không khỏi tò mò: Họ là cảnh sát và điệp viên hoạt động bí mật, hay 2 sát thủ lành nghề ở hai đầu chiến tuyến?

Ở short film này, SM đang nhận "cơn mưa" lời khen nhờ kịch bản gay cấn, nhan sắc "kịch trần" lẫn góc quay tuyệt đối điện ảnh. Hơn thế, thành tố lớn nhất khiến short film bùng nổ, lôi cuốn cả fan lẫn người qua đường chính là chemistry "tóe lửa" của bộ đôi NCT JNJM.

Jeno - Jaemin từ lâu đã là một "chiến hạm" nổi tiếng của NCT DREAM. Nếu như Jeno mang dáng vẻ chững chạc, mạnh mẽ thì Jaemin lại "hút fan" với dáng vẻ nghịch ngợm, đáng yêu. Hai nguồn năng lượng đối lập cùng sự ăn ý suốt 10 năm qua đã tạo nên sức hút riêng của đôi bạn. Bởi vậy, không có gì lạ khi short film lần này trở thành một "cú châm ngòi", bùng lên "phản ứng hóa học" vốn luôn âm ỉ của cả hai.

NCT JNJM (Jeno - Jaemin) bùng nổ sức hút với năng lượng đối lập,

Trước đó, JNJM cũng từng diễn chính trong Wind Up - một bộ phim ngắn lấy đề tài bóng chày.

Trên các diễn đàn, short film "WHICH ONE IS YOUR BEST SIDE?" liên tục "khuấy đảo cõi mạng, cả netizen cũng phải trầm trồ trước phản ứng hóa học cuốn hút của cả hai:

"Nhờ cái teaser này mà toi đã lọt hố nhóm, xin cảm ơn biên kịch"

"Không phải fan mà còn sốc nữa, chemistry gì mà đã quá vậy"

"Là MV thôi không đủ, tung ngay con phim dài tập cho tui liền đi"