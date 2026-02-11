Single's Inferno 5: Mina Sue áp đảo chỉ số truyền thông nhưng hình tượng sụp đổ

HHTO - Choi Mina Sue được nhận định là sao nữ có chiến thuật táo bạo, phóng khoáng nhất lịch sử Single's Inferno. Netizen tiếc nuối khi Miss Earth 2022 "mất nhiều hơn được" vì chương trình hẹn hò này.

Single's Inferno 5 bước vào hồi kết, ghi nhận các chỉ số truyền thông vượt ngoài mong đợi. Hai tuần phát sóng liên tiếp, chương trình hẹn hò này lập kỷ lục về lượng người xem, quy mô phủ sóng.

Cụ thể, dữ liệu từ Netflix Top 10 cho biết Single's Inferno 5 ghi nhận tổng cộng 37,3 triệu giờ xem chỉ tính riêng giai đoạn từ 26/1 đến 1/2/2026. Show hẹn hò không chỉ duy trì vị trí thứ 2 toàn cầu mà còn xếp hạng Nhất tại một số khu vực như Hàn Quốc, Hong Kong và Singapore.

Góp phần vào thành công này, không thể không nhắc đến Choi Mina Sue. Theo công bố từ Good Data Corporation FUNdex, thí sinh Mina Sue Choi dẫn đầu BXH chương trình truyền hình và OTT không thuộc thể loại phim truyền hình có tính thời sự cao nhất trong tuần 5 tháng 1.

Choi Mina Sue được nhận định là sao nữ có chiến thuật táo bạo, phóng khoáng nhất lịch sử Single's Inferno. Nàng hậu "hút hồn" dàn cast ngay từ khi xuất hiện với khí chất tươi mới trong chiếc váy vàng nổi bật đến từ thương hiệu bình dân.

Trong khi không khí Đảo Địa Ngục còn đang e dè, lạ lẫm, Mina Sue với bối cảnh du học tại châu Âu từ nhỏ, chủ động tiếp cận, tìm hiểu nhiều sao nam. Cô tạo ra "bùng binh" tình cảm phức tạp nhất mùa giải ở ngay tập 4, tuần phát sóng đầu tiên.



Chiến thuật "tìm hiểu nhiều người nhất có thể" nhanh chóng khiến Mina Sue rơi vào trạng thái kiệt sức, bất ổn. Thí sinh nữ 3 lần bật khóc vì các diễn biến ngoài dự đoán. Người chơi 27 tuổi cuối cùng chọn kết đôi cùng Lee Sung Hun - lựa chọn dự phòng của cô từ đầu show.

Mina Sue được cho là "trung tâm của cốt truyện" trong nửa chặng đầu của Địa Ngục Độc Thân 5. Tuy nhiên, việc nhà sản xuất khai thác quá sâu vào diễn biến tâm lý hỗn loạn của cô khiến người xem bức xúc.

Ở nửa chặng sau, khán giả chuyển hướng quan tâm sang Kim Go Eun và ba mỹ nam theo đuổi cô. Bùng binh "tay tư" này căng thẳng nhưng được nhận xét là văn minh, hấp dẫn mà không gây bức bối.

Mina Sue thống trị chỉ số screen time, có tới hơn 90 phút lên hình trong 10 tập. Thế nhưng, trái với quy luật thường thấy, mức tăng follow trên mạng xã hội của cô không tương xứng với độ phủ truyền thông, thậm chí kém xa các thí sinh khác như Min Gee hay Go Eun. Thay vì "bão tim", khán giả quá khích ùa vào trang cá nhân của sao nữ, để lại nhiều bình luận chỉ trích về thái độ của cô trong chương trình.

Trước Single's Inferno 5, Choi Mina Sue được biết đến là người Hàn Quốc đầu tiên đăng quang Hoa hậu Trái Đất - một trong sáu đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới. Mỹ nhân sinh năm 1999 có khả năng hùng biện bằng tiếng Anh lưu loát, tốt nghiệp ngành truyền thông tại Đại học Illinois (Mỹ).

Tranh cãi bủa vây Mina Sue xuyên suốt hành trình Địa Ngục Độc Thân 5.

Nhiều khán giả tiếc nuối cho sự sụp đổ hình tượng của Mina Sue vì show hẹn hò. Cô nàng "mất điểm trầm trọng" khi để lộ nhiều khía cạnh tiêu cực trước công chúng, từ tâm lý "bất ổn" đến hành xử "kém duyên".

Ở góc độ khác, một số ý kiến cho rằng Mina Sue là nạn nhân của đội ngũ biên tập. Ê-kíp sản xuất được cho là cố tập trung "tô vẽ" cô như một nhân vật phản diện để "câu view", tạo chủ đề truyền thông.