Hoa học trò

Giải trí

Google News

Đường Cung Kỳ Án: Bạch Lộc rất xinh nhưng lại là "lỗ hổng diễn xuất" của phim?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Đường Cung Kỳ Án càng ăn khách, lượng bình luận tranh cãi về diễn xuất của Bạch Lộc càng nhiều.

Đường Cung Kỳ Án vẫn giữ được phong độ ổn định từ khi lên sóng, tuy không nhảy vọt về lượng người xem mỗi tập hay điểm nhiệt nhưng mọi chỉ số vẫn đang đi lên. Khán giả khen về các vụ án của phim rất hấp dẫn, mạch phim nhanh nhưng nữ chính Bạch Lộc lại là lỗ hổng diễn xuất.

bach-loc-10.jpg
Bạch Lộc lại bị soi diễn xuất

Vì đây là phim nữ chủ, cả câu chuyện xoay quanh vai Lý Bội Nghi của Bạch Lộc nên đất diễn của cô rất nhiều, điểm yếu vì thế cũng lộ rõ hơn. Bạch Lộc vẫn bị phàn nàn nhiều về giọng nói thiếu đi sự trầm tĩnh, mạnh mẽ, sắc sảo cần có của một cô gái thông minh, nhận nhiệm vụ điều tra phá án.

Khi Lý Bội Nghi hỏi cung nghi phạm hoặc diễn giải suy luận của mình, Bạch Lộc nói rất nhẹ khiến cái uy của nhân vật bị thiếu. Lý Bội Nghi có hoàn cảnh phức tạp, phải che giấu nỗi đau gia đình bị thảm sát nên khán giả chờ đợi Bạch Lộc sẽ diễn tả cảm xúc nhân vật qua ánh mắt, nhưng cô vẫn chưa làm tốt điều này.

bach-loc-7.jpg
bach-loc-13.jpg
Cô đã đầu tư nhiều cho vai diễn này

Nhiều người cho rằng biểu cảm của Bạch Lộc thiếu chiều sâu, lạm dụng cơ mặt để thể hiện đau khổ buồn bã của nhân vật, thậm chí cô bị xem là đóng khung diễn xuất. Từ Ninh An Như Mộng, Trường Nguyệt Tẫn Minh bây giờ là Đường Cung Kỳ Án đều có những biểu cảm tương tự nhau.

bach-loc-3.jpg
Dù sao thì Đường Cung Kỳ Án đang có thành tích tốt

Vì thế, khán giả khuyên nhủ Bạch Lộc hãy nâng cao diễn xuất khi muốn thử sức với những vai diễn có chiều sâu. Biết rằng cô đã quá tuổi đóng phim ngôn tình nên cần chuyển sang các dự án chính kịch nhưng vẫn cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Dù sao, Đường Cung Kỳ Án đang có thành tích tốt, cho thấy Bạch Lộc rất có mắt chọn dự án.

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Đường Cung Kỳ Án #Bạch Lộc #Bạch Lộc diễn xuất #Bạch Lộc bị chê

Xem thêm

