Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Single's Inferno 5: "Bản sao" Jang Won Young cư xử tinh tế, có điểm GPA tuyệt đối

MIDI
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Park Hee Sun từ mỹ nữ đáng thương nhất Single's Inferno 5, trở nên tỏa sáng cuốn hút ở nửa sau show hẹn hò.

Park Hee Sun bị nhận xét mờ nhạt trong chặng đầu Single's Inferno 5. Mãi đến tuần phát sóng thứ 3/4, Hee Sun mới có cơ hội tỏa sáng. Thí sinh này tạo dấu ấn theo cách rất riêng.

singles-inferno-5-end-game-4.jpg

Hee Sun là mỹ nhân cuối cùng được đặt chân lên Đảo Thiên Đường. Người xem cho rằng cô toát ra nét cuốn hút đặc biệt khi được đặt trong bối cảnh riêng tư. Ban bình luận nhận xét cảnh hẹn hò giữa Hee Sun và Su Been mang tới cảm giác rung động, tiki-taka (tiếng lóng mượn từ chiến thuật bóng đá, nói về tương tác nhịp nhàng, phản hồi nhanh chóng giữa hai người trong cuộc trò chuyện).

singles-inferno-5-park-hee-sun-2.png

Trong mối quan hệ với Su Been, Hee Sun kiên định nhưng không dồn ép hay vượt quá giới hạn. Cô ý thức được "bản sao" Song Joong Ki bị hấp dẫn bởi Mina Sue nhưng có sự tự tin rằng chỉ cần đi ghép đôi hẹn hò đi Đảo Thiên Đường cùng cô, tình hình sẽ thay đổi.

singles-inferno-5-ep-8-9-10-227.png
singles-inferno-5-park-hee-sun-19.jpg

Lần thứ 2 lên Đảo Thiên Đường, khán giả bất ngờ với khía cạnh mới mẻ của Hee Sun. Cô nàng có vibe du học sinh Mỹ sành điệu, trí thức khi gặp bạn hẹn cùng tần số.

Trước khi mời Sung Hun đi hẹn hò, người đẹp gấp gọn chiếc áo "vía" Su Been cho cô mượn, để ngay ngắn trên giường. Netizen phát hiện ra chi tiết này trong một cảnh quay lướt qua. Hành động nhỏ nhưng tinh tế này của Hee Sun được khen ngợi vì thái độ tôn trọng cô dành cho cả người cũ và người mới.

singles-inferno-5-park-hee-sun-9.jpg
singles-inferno-5-park-hee-sun-10.jpg

Nhan sắc ngoài đời của sao nữ Gen Z gây sốt vì gợi nhớ tới Jang Won Young IVE.

singles-inferno-5-end-game-su-been-hee-sun-1-3.jpg
singles-inferno-5-park-hee-sun-16.jpg

Tại Single's Inferno 5, Hee Sun gắn bó với phong cách dễ thương. Ở những hình ảnh đời thường, người đẹp sinh năm 2003 lại gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ vẻ thời thượng và cá tính.

Park Hee Sun từng đăng quang ngôi vị Á hậu Miss Korea 2024. Các phân đoạn biểu diễn của Hee Sun tại cuộc thi sắc đẹp này viral trên TikTok, hút cả triệu lượt tương tác sau khi show lên sóng.

singles-inferno-5-park-hee-sun-8.jpg
singles-inferno-5-park-hee-sun-15.jpg

Park Hee Sun ghi tên mình vào danh sách bộ tứ mỹ nhân học giỏi của Single's Inferno nhờ bảng thành tích xuất sắc, thông thạo cả tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn.

Mỹ nhân Địa Ngục Độc Thân 5 hiện là sinh viên ngành Hệ thống Thông tin tại Đại học Carnegie Mellon danh giá của Mỹ, đồng thời theo đuổi hai chuyên ngành phụ là Human-Computer Interaction (Tương tác người - máy) và Fine Arts (Mỹ thuật).

singles-inferno-5-park-hee-sun-6.jpg
singles-inferno-5-park-hee-sun-2.jpg

Trong một bài đăng trên Instagram cá nhân, người đẹp 23 tuổi khoe thư trúng tuyển chương trình Sinh viên trao đổi tại Đại học Quốc gia Seoul (SNU) và chương trình du học của Yonsei cho sinh viên sinh sống tại nước ngoài.

Trong đó, thông tin về bảng điểm toàn A cùng điểm GPA đạt mức tuyệt đối là 4.0/4.0 của cô tại Đại học Carnegie Mellon khiến netizen "ngả mũ thán phục".

singles-inferno-5-park-hee-sun-3.jpg

Theo hồ sơ LinkedIn (nền tảng MXH tập trung vào lĩnh vực kinh doanh và việc làm), Hee Sun có kinh nghiệm thực tập tại các tập đoàn và tổ chức lớn như L’Oréal (thực tập sinh mảng Quản lý quan hệ khách hàng & Truyền thông), GS E&C (thực tập sinh Phát triển Kinh doanh) và chính Carnegie Mellon University với vai trò nghiên cứu trải nghiệm người dùng.

"Tôi mong muốn kết hợp kiến ​​thức về công nghệ và nghệ thuật để kiến ​​tạo một xã hội an toàn và bền vững cho tương lai. Để làm được điều đó, hiện tại tôi đang tìm hiểu về phân tích dữ liệu, nghiên cứu trải nghiệm người dùng (UX) và an ninh thông tin." - Hee Sun tự giới thiệu về bản thân trên LinkedIn.

singles-inferno-5-park-hee-sun-7.jpg
singles-inferno-5-park-hee-sun-4.jpg

"Hãy làm điều tốt mà không mong đợi bất cứ điều gì được đền đáp." - Hee Sun chia sẻ châm ngôn sống trong kỷ yếu thời đi học.

singles-inferno-5-park-hee-sun-11.jpg
image.jpg
MIDI
#Single's Inferno #Hee Sun #bản sao Jang Won Young #Địa Ngục Độc Thân #mỹ nhân học bá #Park Hee Sun #Su Been

Xem thêm

Cùng chuyên mục