University War 3 có hai điểm giống mùa trước, thay đổi "ác ma" tăng kịch tính

HHTO - Elite League - University War 3 đổi luật vẫn không truất ngôi được "chiến thần" từ SNU. Nhưng cách tỏa sáng của "bá vương" mùa này hoàn toàn khác, kể cả những đội chơi bị loại sớm cũng được trao cơ hội "tạo nét" khó quên.

Thay đổi "ác độc"

2 mùa trước sẽ có những vòng ghép đội thi đấu. Đến University War 3, đội chơi của các trường được chia làm 2 nhóm: Y khoa và STEM. Y khoa gồm: SNU (Đại học Quốc gia Seoul), Đại học Yonsei và Đại học Sungkyunkwan. Đội STEM gồm: SNU, KAIST (Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc), POSTECH (Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang).

SNU là quán quân 2 mùa trước nên việc để 2 đội SNU "chiến nhau" ngay từ đầu, chắc chắn rơi vào kết cục "một mất một còn" chính là "hình phạt" cho fan của SNU, nhưng cũng tăng kịch tính cho chương trình. Tuy nhiên, University War 3 còn "ác" hơn, thiết lập một cuộc chơi mà không cho liên minh nào là mãi mãi ngay từ đầu. Y khoa - STEM đấu nhau ở trận chính nhưng kết quả chung cuộc vẫn phân theo từng đội; 2 đội có điểm thấp nhất sẽ vào vòng tử chiến (death match). Tức là họ vừa hợp tác để chiến thắng vừa bắt buộc phải "hơn thua" ngầm nhằm đảm bảo đội mình không chót bảng.

Để chào đón những "fan ruột" trở thành thí sinh ở mùa này, University War 3 không chỉ tung chiêu mới, mà còn nâng độ khó của các trò chơi mang tính biểu tượng như chiến lược thoát hiểm, điều tra tín hiệu, cờ cầu vồng, công thức sổ tử thần... Đảm bảo rằng khán giả "thuộc lòng" 2 mùa trước cũng phải ngỡ ngàng về cấp độ "chỉ có khó hơn, không có khó nhất" từ ê-kíp ra luật.

Nhân tố mới "giật spotlight" đế vương

Team SKKU

Mùa 3 không có du học sinh đến từ đại học thuộc khối Ivy League, chào đón gương mặt mới toanh từ hội "siêu trí tuệ" của Đại học Sungkyunkwan (SKKU) - ngôi trường danh giá có tuổi đời lâu nhất xứ Hàn. Khí thế bá vương của SNU đã bị lay động ngay khi kết quả pre-test (kiểm tra trước trận) được công bố với cái tên Kang Jihoo - SKKU đứng đầu toàn bảng.

Tại University War mùa 1 và 2, SNU luôn là trung tâm của sự chú ý. Mùa 3, SKKU trỗi dậy với sức hút ngang ngửa. Sự kết hợp ăn ý trong liên minh Y khoa giúp cả hai tỏa sáng, đưa người xem bước vào trận chung kết giằng co nghẹt thở. SNU là quán quân nhưng hào quang của SKKU cũng không bị lấn lướt nhờ lối chơi ấn tượng. Nếu team SNU có Lee Seunghyun giỏi chiến thuật thì SKKU có át chủ bài Kang Jihoo giỏi tính toán, tốc độ. Cả hai cũng là "cây hút fan" mạnh nhất mùa này.

Team SNU - Y khoa

Trận hồi sinh đầu tiên khó quên

University War 3 có 2 điểm giống với các mùa trước, đó là SNU 3 lần liên tiếp xưng vương, trong khi POSTECH luôn là đội bị loại sớm. Tuy nhiên, mùa này đã trao cho họ cơ hội trở lại với vòng hồi sinh hay không kém các trận chính. Tại trận này, Kim Jae Han của KAIST và Je Seung Gyu POSTECH liên tục khiến khán giả phải vỡ òa bởi kĩ năng toàn diện. Càng bất ngờ hơn là, sau khi "trở về từ cõi chết", KAIST phi nước đại tiến lên như thể được bổ sung thêm "gấp đôi thanh năng lượng", vươn lên dẫn đầu trong trận bán kết khiến các ứng cử viên cho ngôi vương như SKKU - SNU phải dè chừng.

Không cần sợ "cái bóng" tiền bối

Mùa đầu có "thánh" Hyunbin, mùa 2 có "đại đế" Gyumin nổi bật với thành tích, kỹ năng vượt trội từ trận át chủ bài đầu tiên đến kết màn. Những "gương mặt thương hiệu" vô hình trung khiến khán giả ngóng chờ, kiếm tìm một bóng hình tương tự ở các "chiến mã" của SNU tại mùa 3. Lee Seunghyun trở thành "người được chọn" ở góc nhìn fan chương trình và dường như ở cả góc độ "PD pick".

Tuy nhiên, University War 3 tuyệt nhiên không đem lại cảm thấy bị lặp lại "công thức" thành công. Khán giả càng xem sẽ càng cảm thấy không cần "Hyunbin/ Gyumin thứ 2" bởi qua từng trận đấu sẽ có những nhân tố vụt lên như Seoyeon - SNU Y khoa, Han Jongyoon - SNU TEM, Sangyeon, Choi Ah In - Yonsei...

Điểm hay và khác biệt của mùa này chính là tương tác giữa các đội thú vị hơn. Thiết lập liên minh làm nền tảng từ tập đầu tạo nên "phản ứng hóa học" chéo đội, thay vì các tương tác chủ yếu gói gọn ở nội bộ thí sinh theo từng trường như 2 mùa trước. Do đã hợp tác nên thời điểm trở thành đối thủ, họ sẽ hiểu "phe địch" hơn để đưa ra chiến thuật tối ưu. Màn "cà khịa", thách thức đối phương không thiếu nhưng bình luận lối chơi, "respect" cho đội bạn cũng đảm bảo khách quan.



Đi đến mùa 3, độ cuốn hút của University War vẫn vẹn nguyên. Mức "hack não" tăng dần đều qua từng mùa cũng đặt ra câu hỏi, rốt cuộc những bộ óc đứng sau sáng tạo các trò chơi "quái dị" cỡ nào khi nghĩ ra đủ chiêu khiến dàn "thiên tài 1%" Hàn Quốc phải nhọc lòng "sinh tồn".