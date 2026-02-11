Còn Ra Thể Thống Gì Nữa: Khán giả bức xúc vì nửa kia của Tạ Vĩnh Nhi quá kém sắc

HHTO - Những tưởng chuyện tình éo le giữa Tạ Vĩnh Nhi và Tiêu Thiêm Thải sẽ khiến khán giả rung động nhưng chẳng ngờ mọi người lại phản đối rần rần. Lý do vì sao?

Khán giả nào xem Còn Ra Thể Thống Gì Nữa cũng thích cặp đôi chính Hạ Hầu Đạm - Dữu Vãn Âm vì thông minh, tinh quái mà không kém phần hài hước. Nhưng nữ phụ Tạ Vĩnh Nhi cũng có chuyện tình cảm thú vị không kém. Cả Hạ Hầu Đạm, Dữu Vãn Âm lẫn Tạ Vĩnh Nhi đều là người hiện đại bị “xuyên sách” vào thế giới trong cuốn truyện.

Tạ Vĩnh Nhi còn là nữ chính trong truyện, nhưng thay vì về cùng phe hai người kia để cùng chung sống hòa bình, tìm cách thoát khỏi cuốn sách, cô lại chọn cách đứng chung chiến tuyến với Đoan vương, đối đầu với Dữu Vãn Âm và Hạ Hầu Đạm.

Trong phim, Tạ Vĩnh Nhi có mối quan hệ rất thân thiết với vị thái y tài giỏi Tiêu Thiêm Thải. Thái y luôn âm thầm dành tình cảm cho Tạ Vĩnh Nhi, luôn sẵn sàng tìm cách bảo vệ giúp đỡ cô thoát khỏi các âm mưu chốn cung đình. Thông thường, kiểu nhân vật ấm áp, luôn ở phía sau che chở người thương sẽ dễ khiến khán giả động lòng, nhưng Tiêu Thiêm Thải thì không.

Lý do chỉ vì nhân vật này có diện mạo không được nổi bật cho lắm, nếu không muốn nói là thua cả vai quần chúng. Nhiều cư dân mạng còn than phiền nam diễn viên đóng vai Tiêu Thiêm Thải nhìn quá non nớt, như em trai của Tạ Vĩnh Nhi vậy. Trong khi Tạ Vĩnh Nhi được khen xinh đẹp hút hồn, chàng trai si mê cô lại có ngoại hình bình thường khiến cho khán giả không muốn "đẩy thuyền" cặp đôi này.

Từ đó mà netizen còn bất bình hộ Hồ Ý Hoàn, vì cô sở hữu nhan sắc nổi bật, tỏa sáng nhưng nhiều lần bị đạo diễn xếp đóng cặp với bạn diễn kém đẹp. Còn nhớ trong phim Ngự Giao Ký 2, khán giả từng tranh cãi gay gắt về việc Vương Tử Đằng thành đôi với Hồ Ý Hoàn. Nhiều người thú nhận không thể cảm nổi cặp đôi này vì Vương Tử Đằng quá kém sắc, khi đứng cạnh Hồ Ý Hoàn càng chênh lệch nhiều hơn. Thậm chí Vương Tử Đằng còn phải mở livestream để xin lỗi khán giả vì đã khiến mọi người khó chịu.