Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa: Khán giả bức xúc vì nửa kia của Tạ Vĩnh Nhi quá kém sắc

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Những tưởng chuyện tình éo le giữa Tạ Vĩnh Nhi và Tiêu Thiêm Thải sẽ khiến khán giả rung động nhưng chẳng ngờ mọi người lại phản đối rần rần. Lý do vì sao?

ta-vinh-nhi-7-5273.jpg

Khán giả nào xem Còn Ra Thể Thống Gì Nữa cũng thích cặp đôi chính Hạ Hầu Đạm - Dữu Vãn Âm vì thông minh, tinh quái mà không kém phần hài hước. Nhưng nữ phụ Tạ Vĩnh Nhi cũng có chuyện tình cảm thú vị không kém. Cả Hạ Hầu Đạm, Dữu Vãn Âm lẫn Tạ Vĩnh Nhi đều là người hiện đại bị “xuyên sách” vào thế giới trong cuốn truyện.

624986983-897694325958267-7693884413475282195-n.jpg

Tạ Vĩnh Nhi còn là nữ chính trong truyện, nhưng thay vì về cùng phe hai người kia để cùng chung sống hòa bình, tìm cách thoát khỏi cuốn sách, cô lại chọn cách đứng chung chiến tuyến với Đoan vương, đối đầu với Dữu Vãn Âm và Hạ Hầu Đạm.

ta-vinh-nhi-1.jpg

Trong phim, Tạ Vĩnh Nhi có mối quan hệ rất thân thiết với vị thái y tài giỏi Tiêu Thiêm Thải. Thái y luôn âm thầm dành tình cảm cho Tạ Vĩnh Nhi, luôn sẵn sàng tìm cách bảo vệ giúp đỡ cô thoát khỏi các âm mưu chốn cung đình. Thông thường, kiểu nhân vật ấm áp, luôn ở phía sau che chở người thương sẽ dễ khiến khán giả động lòng, nhưng Tiêu Thiêm Thải thì không.

ta-vinh-nhi-2.jpg

Lý do chỉ vì nhân vật này có diện mạo không được nổi bật cho lắm, nếu không muốn nói là thua cả vai quần chúng. Nhiều cư dân mạng còn than phiền nam diễn viên đóng vai Tiêu Thiêm Thải nhìn quá non nớt, như em trai của Tạ Vĩnh Nhi vậy. Trong khi Tạ Vĩnh Nhi được khen xinh đẹp hút hồn, chàng trai si mê cô lại có ngoại hình bình thường khiến cho khán giả không muốn "đẩy thuyền" cặp đôi này.

ta-vinh-nhi-14.jpg
ta-vinh-nhi-13.jpg

Từ đó mà netizen còn bất bình hộ Hồ Ý Hoàn, vì cô sở hữu nhan sắc nổi bật, tỏa sáng nhưng nhiều lần bị đạo diễn xếp đóng cặp với bạn diễn kém đẹp. Còn nhớ trong phim Ngự Giao Ký 2, khán giả từng tranh cãi gay gắt về việc Vương Tử Đằng thành đôi với Hồ Ý Hoàn. Nhiều người thú nhận không thể cảm nổi cặp đôi này vì Vương Tử Đằng quá kém sắc, khi đứng cạnh Hồ Ý Hoàn càng chênh lệch nhiều hơn. Thậm chí Vương Tử Đằng còn phải mở livestream để xin lỗi khán giả vì đã khiến mọi người khó chịu.

qc.jpg
Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Còn Ra Thể Thống Gì Nữa #Tiêu Thiêm Thải #Tạ Vĩnh Nhi #Hồ Ý Hoàn #Hồ Ý Hoàn bạn diễn xấu

Xem thêm

Cùng chuyên mục