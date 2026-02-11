Không phải Mina Sue, đây mới là mỹ nữ được săn đón nhất Single's Inferno 5

HHTO - Bạn gái tin đồn của G-Dragon tưởng "hổ báo" nhưng "được lòng" cư dân mạng. Mỹ nữ Single's Inferno 5 khiến gần nửa dàn sao nam si mê, hút hơn nửa triệu người theo dõi mới sau 3 tuần lên sóng show hẹn hò.

Tại thời điểm Single's Inferno 5 phát hành poster, Kim Go Eun là cái tên hút thảo luận lớn. Người chơi sinh năm 2000 từng được fan K-Pop biết đến là bạn gái tin đồn của G-Dragon, được xếp ở vị trí "nữ vương" trên hình quảng bá chính thức. Theo đó, netizen phỏng đoán cô là nhân tố drama, sẽ tạo ra nhiều sóng gió cho Đảo Địa Ngục tương tự như Si An của mùa 4.

Qua tuần đầu tiên, người xem bất ngờ với tính cách dễ thương, lôi cuốn của nữ người mẫu Gen Z. Go Eun nhập cuộc chậm rãi, từ từ tìm hiểu các đối tượng.

"Tưởng hổ báo hóa ra lại là Hello Kitty." - người xem bình luận về Kim Go Eun sau khi show hẹn hò lên sóng.

Sau gần nửa thời gian ở Đảo Địa Ngục, Go Eun được Hyeon Woo, Sung Min cảm mến. Nam catfish mới đến là Jo I Geon cũng ngay lập tức bị cô "hớp hồn". Anh chọn cô làm bạn hẹn đi Đảo Thiên Đường chỉ sau buổi lần trò chuyện ngắn.

Ở trận chiến thể lực đơn nam mới nhất, phần thi giữa Hyeon Woo, Sung Min và I Geon là tâm điểm bàn luận. "Tam ka" này đều quyết tâm về Nhất để mời cô đi hẹn hò riêng. Hyeon Woo vì "mất lượt" mời Go Eun mà trở thành sao nam đầu tiên trong lịch sử show hẹn hò này từ chối đặc quyền đi Đảo Thiên Đường.

Tính đến hết tập 10, cả ba mỹ nam đều all in (tất tay) theo đuổi Go Eun. Cô vươn lên trở thành mỹ nhân được săn đón nhất Địa Ngục Độc Thân mùa 5, sau khi Mina Sue hụt hơi, "vụt mất" thiện cảm của nhiều mỹ nam.

Nếu như Mina Sue mang tinh thần phóng khoáng đậm chất Âu Mỹ, lối chơi của Go Eun lại "được lòng" khán giả châu Á hơn qua những rung cảm tinh tế. Cô nàng được cho là rất biết cách đưa đẩy, tán tỉnh duyên dáng khiến những người chơi nam từng đi hẹn hò riêng với cô đều "rơi vào lưới tình".

Sau 3 tuần phát sóng, Kim Go Eun hút thêm gần 600K lượt nhấn theo dõi mới trên Instagram. Người đẹp tích lũy được khoảng 80 phút lên sóng cho 10 tập. Trong đó, ở tuần phát sóng mới nhất, Go Eun vượt qua Mina Sue, dẫn đầu về thời lượng lên sóng.

Kim Go Eun từng đăng quang Á hậu 2 tại cuộc thi Miss Korea lần thứ 66 (năm 2022). Cô hiện là người mẫu, đã tốt nghiệp khoa Vận hành Hàng không của trường Cao đẳng Kĩ thuật Inha (Hàn Quốc).

Ngoài danh hiệu sắc đẹp, sao nữ này còn được biết đến là con gái của cựu tuyển thủ bóng đá quốc gia Kim Hyun Soo. Cha cô từng thi đấu hơn 80 trận cho đội tuyển Hàn Quốc, hiện là HLV đội Daegu FC.

Trước khi tham gia Single’s Inferno 5, Kim Go Eun vướng tin đồn hẹn hò với G-Dragon (BIGBANG) vào năm 2024. Nguồn cơn đến từ các bài đăng trên mạng xã hội Weibo, C-net chỉ ra nhiều chi tiết trùng khớp trong các bài đăng trên mạng xã hội của cả hai. Tin đồn sau đó bị phủ nhận. Phía công ty nam idol trả lời truyền thông rằng hai người chỉ là bạn bè thân thiết.