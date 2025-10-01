Orange: "Một nghệ sĩ thành công không chỉ vì giỏi, mà vì khán giả thương"

HHTO - Góp mặt trong BEST5 Em Xinh "Say Hi", Orange tiếp tục đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc, nơi nữ ca sĩ không ngừng cơi nới biên độ sáng tạo, không ngại thử sức ở nhiều "định dạng" khác nhau.

Hành trình "lội ngược dòng" của Em Xinh Best5 Orange

Trong dàn 30 Em Xinh "Say Hi" mùa đầu tiên, Orange không phải là một cái tên mới. Với những thành tích ấn tượng ở nhiều gameshow âm nhạc, một Orange "nhạc gì cũng hát" đã trở nên quen thuộc với khán giả. Tuy nhiên, đến với Em Xinh "Say Hi", một Orange "không còn mới nữa" lại đưa người xem đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác khi liên tục thử sức ở nhiều màu sắc, cũng như hành trình tình yêu đầy cảm hứng - tình yêu với âm nhạc, với khán giả và đặc biệt là với chính mình.

Orange bật mí về hành trình tham gia Em Xinh Say Hi.

Câu chuyện âm nhạc của Orange tại Em Xinh Say Hi khá đa dạng, trải dài nhiều cung bậc từ sôi động, quyến rũ, tinh nghịch đến sâu lắng, truyền cảm hứng. Tuy nhiên, đều "quy về một mối" - kể lại những trải nghiệm và cảm xúc của chính mình, từ đó trở thành điểm chạm cảm xúc với phần đông khán giả, nhất là người trẻ - tệp "fan cứng" của chương trình. Những ca khúc có sự góp mặt của Orange như Không Đau Nữa Rồi, I'll Be There hay Cứ Đổ Tại Cơn Mưa đã tạo nên loạt fanchant đáng nể tại concert, được netizen lan toả nhiệt tình khi mang đến những tâm sự, trăn trở có sức đồng cảm lớn.

Bên cạnh việc phát huy thế mạnh storytelling bằng âm nhạc, Orange cũng cho thấy sự quyết liệt, bứt phá mạnh mẽ theo thời gian. Ở phần thi dance battle - vốn chưa từng là lợi thế - Orange khiến khán giả lẫn BGK phấn khích với kỹ thuật nhảy tutting, thậm chí còn tạo trend trên mạng xã hội ngay sau đó.

Hay khi trở về với phiên bản "là chính mình" nhất trong sân khấu solo Lội Ngược Dòng, nữ ca sĩ cho thấy sự "chín muồi" trong khả năng trình diễn và làm chủ sân khấu. Một mình "cân" toàn bộ sân khấu, Orange vừa thể hiện nhiều vũ đạo khó, vừa chơi guitar điện trên không, mang đến phần trình diễn mãn nhãn.

Ngay cả ê-kíp sản xuất cũng từng hỏi Orange: ‘Lần này Orange sẽ mang điều gì đến chương trình?’. Và câu trả lời của Orange chính là: Ở Em Xinh "Say Hi", ai chưa làm gì thì mình sẽ làm.



Nhìn lại chặng đường của mình, Orange thừa nhận việc lọt vào Top 5 là một kết quả ngoài mong đợi. Ngay từ những ngày đầu bước vào cuộc thi, nữ ca sĩ đã luôn nghĩ rằng bản thân không còn là một nhân tố mới và khó lòng nổi bật giữa 30 thí sinh tài năng. Nhưng chính vì thế, cảm giác tự hào khi góp mặt trong Best Five lại càng trở nên trọn vẹn hơn.

Orange: "Không phải giỏi nhất nhưng ở lại lâu nhất"

Cũng như bao lần dấn thân vào những "cuộc đua" khác nhau, hành trình âm nhạc của Orange chưa từng dừng lại. Từ "cú đúp" Á quân tại The Masked Singer Vietnam 2023 - Our Song Vietnam 2024, đến Best5 Em Xinh "Say Hi", Orange đã, đang và vẫn luôn làm một điều duy nhất: Làm nhạc.

Sau Em Xinh Say Hi, khán giả nhận xét Orange đã trở thành một performer toàn diện. Đây có phải là hình ảnh Orange hướng tới để thoát khỏi định kiến "người viết nhạc buồn"?

Orange là một người luôn muốn tiến tới và muốn phát triển, hoàn thiện nhiều hơn. Mình không chủ trương đập tan định kiến hay đi ngược lại điều gì đó, mà chỉ đơn giản là muốn bản thân tốt hơn. Orange không muốn mình mãi là một người đơn điệu. Mình cũng sẽ chán chính mình, nên buộc mình cũng phải làm gì đó để tự làm mới bản thân.

Trong tiết mục I’ll Be There, Orange từng chia sẻ về áp lực phải được hạng nhất, phải chứng minh bản thân. Orange đã nhận ra và vượt qua điều đó như thế nào?

Chắc là từ áp lực gia đình, đồng trang lứa tạo cho Orange những suy nghĩ "phải cố gắng chạy". Khoảnh khắc Orange nhận ra điều đó là khi tham gia Our Song Vietnam. Qua những số vote, Orange hiểu rằng, đôi khi một nghệ sĩ thành công không chỉ vì họ giỏi như thế nào, mà còn đến từ việc khán giả có yêu thương người đó hay không.

Tình yêu thương của khán giả có phải cũng là cảm hứng để Orange đặt tên FC là MyMuse?

Đúng rồi! Mình và khán giả có một sự liên kết kỳ diệu. Các bạn fan có thể chưa gặp mình bao giờ, không chung huyết thống nhưng sẵn sàng thương mình vô điều kiện. Orange luôn thắc mắc tại sao lại có thứ tình cảm như vậy. Nên mình đặt tên MyMuse, vừa có nghĩa "nàng thơ của tôi", vừa đọc là "Mỹ Miều".

Luôn được nhận xét là "âm nhạc chữa lành", Orange có chủ đích làm điều đó?

Orange không chủ đích chữa lành cho ai cả. Khi viết những bài hát đó, mình đang tự chữa lành cho chính mình. Vô tình khi khán giả nghe và đồng cảm, họ cũng được chữa lành. Chứ đâu phải bài nào cũng chữa lành đâu, có bài "chữa rách" đó chứ! (cười).

Nhiều nghệ sĩ khi đạt cột mốc lớn thường loay hoay không biết tiếp theo phải làm gì. Orange có rơi vào trạng thái đó không?

Trộm vía là không. Orange không phải kiểu “vút lên đỉnh” nên cũng không bị bơ vơ. Mindset của Orange chính là cứ làm, cứ kiên trì. Mình không phải nhà bác học điên hay nhân tài kiệt xuất, việc của mình là người cần cù kiên trì vừa làm vừa học. Sau Em Xinh, Orange cũng không chủ trương phải ra nhạc để đạt KPI hay giữ sức nóng. Trước đây mình kiên trì làm nhạc, thì bây giờ cũng sẽ như vậy thôi.