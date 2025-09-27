"Anh trai" Vương Bình tái hiện loạt hit, song ca ngọt lịm cùng một nữ ca sĩ

HHTO - Tại buổi nghe nhạc trải nghiệm, ra mắt MV "Đầu Hàng Đi", giọng ca Gen Z Thoại Nghi đón tiếp nhiều khán giả và tiền bối trong nghề như "anh trai" Vương Bình, Xuân Định K.Y, Khiem.

Mới đây, ca sĩ Thoại Nghi - chủ nhân hit Dắt Anh Về Nhà vừa phát hành sản phẩm mới có tên Đầu Hàng Đi. Cùng với đó, nữ ca sĩ Gen Z tổ chức buổi Listening Party vào tối 24/9, có sự tham gia của đông đảo người hâm mộ.

Đặc biệt, tham gia đêm diễn còn có "anh trai" Vương Bình, ca sĩ Xuân Định K.Y và Khiem. Giữa thời điểm Anh Trai "Say Hi" đang được chú ý, Vương Bình khiến fan lịm tim khi xuất hiện với visual thư sinh trắng sáng, trình diễn các bản hit Thành Phố Phía Đông, Có Hẹn Với Thanh Xuân. Đặc biệt, "anh trai" này còn có sân khấu kết hợp đầy ngọt ngào cùng Thoại Nghi trong ca khúc Tình Yêu Say Nắng.

"Anh trai" Vương Bình gửi lời chúc mừng sản phẩm mới của Thoại Nghi. Nguồn clip: @_vuongbinh

Ca khúc Đầu Hàng Đi được sáng tác bởi nhạc sĩ trẻ Minchu, Dio phụ trách mix&master. Trong đó, phần sản xuất âm nhạc do Drum7 - người đứng sau thành công của loạt ca khúc như Bên Trên Tầng Lầu, Bật Tình Yêu Lên, Nâng Chén Tiêu Sầu, Say Sóng, Đại Minh Tinh,... đảm nhận. Đầu Hàng Đi được nam producer sáng tạo trên một không gian âm nhạc điện tử hiện đại, sôi động, bắt tai, với phần điệp khúc lặp đi lặp lại.

Nội dung ca khúc là tuyên ngôn tình yêu đầy tự tin của một cô gái, vừa có sự chủ động, khiêu khích chàng trai mình thích, vừa có chút đáng yêu, tinh nghịch khiến đối phương không nỡ chối từ.

Thoại Nghi chia sẻ: "Nếu Dắt Anh Về Nhà là một trang nhật ký ngọt ngào, dễ thương về cô gái mới lớn biết rung động trước tình yêu, thì Đầu Hàng Đi là trang tiếp theo để kể về sự trưởng thành, dám yêu, dám yếu đuối nhưng cũng rất quyến rũ, kiêu hãnh của cô gái ấy. Mỗi trang 'nhật ký âm nhạc' đều đại diện cho một phần tính cách của tôi. Tôi muốn khán giả thấy được nhiều màu sắc trong âm nhạc và con người của mình, không bị đóng khung trong một hình ảnh duy nhất. Âm nhạc của tôi sẽ thay đổi, lớn lên cùng tôi và tôi rất hy vọng, những ca khúc của mình được lớn lên cùng với khán giả nữa".

Về mặt hình ảnh, MV Đầu Hàng Đi được đạo diễn Phạm Vĩnh Khương thực hiện hoàn toàn bằng AI trên điện thoại. Nam đạo diễn đã tạo ra một nhân vật AI có ngoại hình lấy cảm hứng từ giọng ca sinh năm 2005 ngoài đời thực. Tuy nhiên, anh không để nhân vật này giống y hệt Thoại Nghi nhằm đảm bảo tuân thủ quyền sử dụng hình ảnh và giữ nguyên tắc bảo vệ, tôn trọng hình ảnh của người thật.

MV mở ra một thế giới viễn tưởng đầy màu sắc, xoay quanh một cô gái trẻ làm nghề thiết kế thời trang. Cô trở nên nổi bật giữa đám đông nhờ mặc những bộ cánh không giống ai, đến mức bị cho là lập dị và khó hiểu.

Trong thế giới thời gian sặc sỡ nhưng lạnh lẽo, cô gái gặp được một chàng trai "thật" từ chính ma-nơ-canh đặc biệt trong khu trưng bày - cũng là đại diện cho hình bóng của tình yêu, đam mê. Từ một người không tin vào bản thân, cô gái dám bước qua giới hạn để bứt phá và sáng tạo không ngừng khi tìm được người đồng hành.