Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

"Anh trai" Vương Bình tái hiện loạt hit, song ca ngọt lịm cùng một nữ ca sĩ

Như Quỳnh

HHTO - Tại buổi nghe nhạc trải nghiệm, ra mắt MV "Đầu Hàng Đi", giọng ca Gen Z Thoại Nghi đón tiếp nhiều khán giả và tiền bối trong nghề như "anh trai" Vương Bình, Xuân Định K.Y, Khiem.

Mới đây, ca sĩ Thoại Nghi - chủ nhân hit Dắt Anh Về Nhà vừa phát hành sản phẩm mới có tên Đầu Hàng Đi. Cùng với đó, nữ ca sĩ Gen Z tổ chức buổi Listening Party vào tối 24/9, có sự tham gia của đông đảo người hâm mộ.

Đặc biệt, tham gia đêm diễn còn có "anh trai" Vương Bình, ca sĩ Xuân Định K.Y và Khiem. Giữa thời điểm Anh Trai "Say Hi" đang được chú ý, Vương Bình khiến fan lịm tim khi xuất hiện với visual thư sinh trắng sáng, trình diễn các bản hit Thành Phố Phía Đông, Có Hẹn Với Thanh Xuân. Đặc biệt, "anh trai" này còn có sân khấu kết hợp đầy ngọt ngào cùng Thoại Nghi trong ca khúc Tình Yêu Say Nắng.

"Anh trai" Vương Bình gửi lời chúc mừng sản phẩm mới của Thoại Nghi. Nguồn clip: @_vuongbinh

Ca khúc Đầu Hàng Đi được sáng tác bởi nhạc sĩ trẻ Minchu, Dio phụ trách mix&master. Trong đó, phần sản xuất âm nhạc do Drum7 - người đứng sau thành công của loạt ca khúc như Bên Trên Tầng Lầu, Bật Tình Yêu Lên, Nâng Chén Tiêu Sầu, Say Sóng, Đại Minh Tinh,... đảm nhận. Đầu Hàng Đi được nam producer sáng tạo trên một không gian âm nhạc điện tử hiện đại, sôi động, bắt tai, với phần điệp khúc lặp đi lặp lại.

cover-32.jpg

Nội dung ca khúc là tuyên ngôn tình yêu đầy tự tin của một cô gái, vừa có sự chủ động, khiêu khích chàng trai mình thích, vừa có chút đáng yêu, tinh nghịch khiến đối phương không nỡ chối từ.

Thoại Nghi chia sẻ: "Nếu Dắt Anh Về Nhà là một trang nhật ký ngọt ngào, dễ thương về cô gái mới lớn biết rung động trước tình yêu, thì Đầu Hàng Đi là trang tiếp theo để kể về sự trưởng thành, dám yêu, dám yếu đuối nhưng cũng rất quyến rũ, kiêu hãnh của cô gái ấy. Mỗi trang 'nhật ký âm nhạc' đều đại diện cho một phần tính cách của tôi. Tôi muốn khán giả thấy được nhiều màu sắc trong âm nhạc và con người của mình, không bị đóng khung trong một hình ảnh duy nhất. Âm nhạc của tôi sẽ thay đổi, lớn lên cùng tôi và tôi rất hy vọng, những ca khúc của mình được lớn lên cùng với khán giả nữa".

cover-31.jpg

Về mặt hình ảnh, MV Đầu Hàng Đi được đạo diễn Phạm Vĩnh Khương thực hiện hoàn toàn bằng AI trên điện thoại. Nam đạo diễn đã tạo ra một nhân vật AI có ngoại hình lấy cảm hứng từ giọng ca sinh năm 2005 ngoài đời thực. Tuy nhiên, anh không để nhân vật này giống y hệt Thoại Nghi nhằm đảm bảo tuân thủ quyền sử dụng hình ảnh và giữ nguyên tắc bảo vệ, tôn trọng hình ảnh của người thật.

MV mở ra một thế giới viễn tưởng đầy màu sắc, xoay quanh một cô gái trẻ làm nghề thiết kế thời trang. Cô trở nên nổi bật giữa đám đông nhờ mặc những bộ cánh không giống ai, đến mức bị cho là lập dị và khó hiểu.

cover-33.jpg

Trong thế giới thời gian sặc sỡ nhưng lạnh lẽo, cô gái gặp được một chàng trai "thật" từ chính ma-nơ-canh đặc biệt trong khu trưng bày - cũng là đại diện cho hình bóng của tình yêu, đam mê. Từ một người không tin vào bản thân, cô gái dám bước qua giới hạn để bứt phá và sáng tạo không ngừng khi tìm được người đồng hành.

1466.jpg
Như Quỳnh
#Vương Bình #Thoại Nghi #Đầu Hàng Đi #Tăng Duy Tân #Anh Trai Say Hi

Xem thêm

Cùng chuyên mục