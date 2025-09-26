Quỳnh Anh Shyn - Mỹ Mỹ đi "chữa lành", fan ngóng chờ ảnh của "The Best OTP"

HHTO - Dàn "Em xinh" Quỳnh Anh Shyn - Mỹ Mỹ - Orange - Bích Phương vừa có dịp hội ngộ, đi du lịch nghỉ dưỡng cùng nhau. Đáng chú ý, netizen còn "soi" ra dàn người đẹp còn đi cùng "nửa kia".

Sau Em Xinh "Say Hi", dàn nghệ sĩ nữ trở nên thân thiết hơn khi tìm được những "tần số" chung. Mới đây, F4 Quỳnh Anh Shyn - Mỹ Mỹ - Orange - Bích Phương vừa cùng nhau lên đồ đi du lịch "chữa lành" ở vịnh Vĩnh Hy (Khánh Hòa).

Bộ đôi US-UK thả dáng cùng nhau.

Quỳnh Anh Shyn - Mỹ Mỹ khi "đi đu đưa". Nguồn clip: Quynh Anh Shyn

Trên trang cá nhân, Quỳnh Anh Shyn vừa "xả kho" bộ ảnh thả dáng bên bờ biển, tận hưởng những giây phút thư giãn bên các chị em. Dù chuẩn bị một hành trang không thiếu thứ gì, song người đẹp sinh năm 1996 bất lực kể về chuyến đi "rất vui tuy nôn mà lại có kỷ niệm": "Cuộc đời gái mệnh thủy này lênh đênh bao con tàu nhưng chưa bao giờ gặp được "chị huệ" nhiều thế. Phải chăng có phải do đi cùng chuyến với chủ nhân của ca khúc Say Sóng không chứ hà cớ sao lại như vậy?".

"Tam ca con kiến" cover Cách (Yêu Đúng) Điệu" trên hồ bơi, Bích Phương lại quên bài. Nguồn clip: TikTok @quynhanhshyn_

Đáng chú ý, Quỳnh Anh Shyn khép lại bài viết bằng dòng ghi chú khiến fan "đứng ngồi không yên". Cô cho biết đã chụp lại đủ những gì các bạn fan cần, có rất nhiều ảnh. Cô sẽ từ từ tung hết lên mạng. Thậm chí, đáp lại mong muốn được "bái sư" từ FC Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn hóm hỉnh: "Các em bình tĩnh và dõi theo tôi nhé, tôi sẽ không làm các em thất vọng".

Bởi lẽ, nhiều fan cho rằng với độ lười của "chị cả" Bích Phương, fan sẽ khó có thể tìm thấy hình ảnh từ mạng xã hội cá nhân của cô. Hơn nữa, sau khi "soi" loạt ảnh, clip do Quỳnh Anh Shyn đăng tải, fan phát hiện chuyến đi không chỉ dừng lại ở số lượng 4 "Em xinh". Hình ảnh của Tăng Duy Tân đã vô tình lọt vào ống kính, hay anh là người đứng sau khoảnh khắc "thả cá về biển" của Quỳnh Anh Shyn.

Một bạn fan thích thú: "Chị ơi chị Phương lười đăng bài lắm, cần lắm chị đăng chị Phương nhiều ạ (có thêm anh Tân bên cạnh thì càng tốt ạ)". Netizen đang ngóng chờ "tư liệu quý" của cặp đôi "The Best OTP Tăng Duy Phương" sau màn công khai thả tim tại concert Em Xinh "Say Hi".

Bên cạnh đó, sau thời gian rộ lên nghi vấn hẹn hò cùng producer wokeup, các "thám tử mạng" cũng tinh ý nhận ra trong bức ảnh chụp Orange có sự xuất hiện của "người yêu tin đồn" - nhờ phụ kiện chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc. Trong khi đó, bạn trai của Quỳnh Anh Shyn cũng có khoảnh khắc check-in tại địa điểm trên.