Tổng duyệt concert EXSH: Dàn Em Xinh "biến hình", Quỳnh Anh Shyn khiến fan giật mình

Chiều tối 11/9, không khí tại Vạn Phúc City trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của dàn Em Xinh trong đủ loại tạo hình độc đáo: từ ngành nghề đời thường đến các nhân vật hoạt hình quen thuộc, từ hoa lá rực rỡ đến những con vật ngộ nghĩnh. “Độ chịu chơi” của dàn nghệ sĩ nữ bất chấp hình ảnh xinh đẹp thường ngày càng khiến người hâm mộ mong đợi vào những “sít rịt” thực sự sẽ diễn ra trong đêm concert Em Xinh “Say Hi” sắp tới.

Fan suýt không nhận ra idol vì những bộ trang phục độc lạ.

Mở màn cho chuỗi thời trang “vừa lạ vừa chất” là “em xinh” Phương Mỹ Chi với màn “biến hình” thành Natra - nhân vật hoạt hình gắn liền với loạt meme của “chị Bảy” trên mạng xã hội thời gian qua. Mỹ Mỹ và Lâm Bảo Ngọc “đụng hàng” với ý tưởng hoá thân thành Minions. Trong khi đó, cư dân mạng suýt không nhận ra Bảo Anh và Pháo Northside trong trang phục cosplay Tôn Ngộ Không và người rừng.

Phương Mỹ Chi đầu tư tâm huyết cho màn hoá trang thành Natra: giống nhân vật từ biểu cảm đến trang phục, phụ kiện đi kèm.

Bộ đôi Minions Mỹ Mỹ - Lâm Bảo Ngọc khiến netizen "tan chảy" vì độ nhí nhảnh, đáng yêu.

"Tôn Ngộ Không" Bảo Anh cùng "khúc ruột" Phương Mỹ Chi thi triển "vũ đạo thỉnh kinh". Nguồn clip: @baoanh.official.

"Anh Tèo" Pháo Northside lầy lội trong trang phục người rừng. Trong khi đó, "anh Tí" Lamoon hoá "bé khỉ" dễ thương.

Khác với hình tượng hướng nội trong show, “em xinh” Hoàng Duyên và Chi Xê khiến netizen bất ngờ khi xuất hiện tại buổi tổng duyệt: Hoàng Duyên mang cả gánh bánh tráng đến sân khấu rehearsal trong trang phục đồ bộ giản dị và chiếc nón lá. Chi Xê cùng với Orange tạo nên “bộ đôi siêu nhân” với đủ trò “quậy phá”.

Hoàng Duyên bị "giám đốc truyền thông" Trí Son Media "bốc phốt" về chất lượng bánh tráng.

"Chị em siêu nhân" Orange - Chi Xê khiến các Em Xinh phải "dè chừng".

Quỳnh Anh Shyn khiến cộng đồng mạng từ "giật mình" đến cười nghiêng ngả khi xuất hiện trong trang phục hoá trang thành bệnh nhân vừa mới phẫu thuật thẩm mỹ. Vũ Thảo My "dỗi fan" vì không nhận ra ý đồ sau lớp hoá trang thành "anh da đen cháy phố". Đơn giản hơn, liên quân AAA hoá thân thành những bông hoa hướng dương đáng yêu, cùng dàn Em Xinh luyện tập bất chấp thời tiết.

Quỳnh Anh Shyn được cộng đồng mạng trao tặng danh hiệu Top trang phục rehearsal ấn tượng nhất.

"Nhà thơ" Vũ Thảo My được kỳ vọng giật giải The Best Outfit Rehearsal.

Đào Tử A1J ăn Trung thu sớm trong tạo hình "ông địa".