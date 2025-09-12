Tổng duyệt concert EXSH: Dàn Em Xinh "biến hình", Quỳnh Anh Shyn khiến fan giật mình

Chiều tối 11/9, không khí tại Vạn Phúc City trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của dàn Em Xinh trong đủ loại tạo hình độc đáo: từ ngành nghề đời thường đến các nhân vật hoạt hình quen thuộc, từ hoa lá rực rỡ đến những con vật ngộ nghĩnh. “Độ chịu chơi” của dàn nghệ sĩ nữ bất chấp hình ảnh xinh đẹp thường ngày càng khiến người hâm mộ mong đợi vào những “sít rịt” thực sự sẽ diễn ra trong đêm concert Em Xinh “Say Hi” sắp tới.
Mở màn cho chuỗi thời trang “vừa lạ vừa chất” là “em xinh” Phương Mỹ Chi với màn “biến hình” thành Natra - nhân vật hoạt hình gắn liền với loạt meme của “chị Bảy” trên mạng xã hội thời gian qua. Mỹ Mỹ và Lâm Bảo Ngọc “đụng hàng” với ý tưởng hoá thân thành Minions. Trong khi đó, cư dân mạng suýt không nhận ra Bảo Anh và Pháo Northside trong trang phục cosplay Tôn Ngộ Không và người rừng.
Khác với hình tượng hướng nội trong show, “em xinh” Hoàng Duyên và Chi Xê khiến netizen bất ngờ khi xuất hiện tại buổi tổng duyệt: Hoàng Duyên mang cả gánh bánh tráng đến sân khấu rehearsal trong trang phục đồ bộ giản dị và chiếc nón lá. Chi Xê cùng với Orange tạo nên “bộ đôi siêu nhân” với đủ trò “quậy phá”.
Quỳnh Anh Shyn khiến cộng đồng mạng từ "giật mình" đến cười nghiêng ngả khi xuất hiện trong trang phục hoá trang thành bệnh nhân vừa mới phẫu thuật thẩm mỹ. Vũ Thảo My "dỗi fan" vì không nhận ra ý đồ sau lớp hoá trang thành "anh da đen cháy phố". Đơn giản hơn, liên quân AAA hoá thân thành những bông hoa hướng dương đáng yêu, cùng dàn Em Xinh luyện tập bất chấp thời tiết.