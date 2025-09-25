Vũ Cát Tường hóa “cứu tinh” của giám đốc âm nhạc JustaTee, netizen đề xuất “vị trí mới”

HHTO - Vũ Cát Tường vừa cập nhật tiến độ làm nhạc cho Livestage 1 Anh Trai “Say Hi” 2025, nhưng điều khiến netizen chú ý lại là trạng thái “chàng trai thư giãn” của giám đốc âm nhạc JustaTee.

Trên trang Facebook cá nhân, Vũ Cát Tường vừa chia sẻ tiến độ làm nhạc của team Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn. Bên cạnh hình ảnh các Anh Trai đang tập trung làm việc, người hâm mộ còn đặc biệt chú ý đến màn “hoán đổi vị trí” của Vũ Cát Tường và giám đốc âm nhạc JustaTee. Trong khi giọng ca Từng Là đang chăm chú suy nghĩ thì JustaTee tranh thủ chợp mắt, đôi lúc còn pha trò “tiếp sức” cho đàn em khiến khán giả cười ngất.

Vũ Cát Tường cập nhật tiến độ làm việc, tiện thể “spoil” giai điệu của ca khúc Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn.

Hình ảnh háo hức "hiếm thấy" của JustaTee khi làm việc.

Người hâm mộ cười nghiêng ngả với hình ảnh “chàng trai thư giãn” của JustaTee khi làm việc với Vũ Cát Tường.

Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng bày tỏ sự thích thú với hình ảnh mới của JustaTee, hài hước đề xuất chương trình để giành vị trí giám đốc âm nhạc mùa mới cho Vũ Cát Tường: “Nụ cười của kẻ chiến thắng, cuối cùng anh JustaTee cũng có ngày nghỉ”, “Vũ Cát Tường bây giờ thành Vũ Cát Suy. Tui hóng tới thứ bảy coi đội trưởng Vũ Cát Tường làm nhạc đỉnh thế nào nha”, “Chương trình nghĩ sao nếu mùa sau cho Vũ Cát Tường làm giám đốc âm nhạc, còn JustaTee làm anh trai ạ, em thấy JustaTee hạnh phúc quá kìa”.

Vũ Cát Tường “chọc quê” giám đốc âm nhạc JustaTee.

Sau những bức ảnh do Vũ Cát Tường đăng tải, loạt khoảnh khắc làm việc trước đây của JustaTee cùng dàn nghệ sĩ nhà “Say Hi” bất ngờ “gây bão” trở lại. Netizen đồng loạt lan truyền hình ảnh nam giám đốc âm nhạc với gương mặt phờ phạc, đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn miệt mài bên bàn phối khí. Điều đó cho thấy cường độ làm việc khắc nghiệt của các Anh Trai, Em Xinh cũng như sự tận tâm, cống hiến âm thầm của JustaTee dành cho âm nhạc.

Từ Anh Trai đến Em Xinh, giám đốc âm nhạc JustaTee giữ nguyên một tư thế, tạo nên loạt meme viral.

Người hâm mộ thích thú ghép ảnh "xưa - nay" của JustaTee.

Góp mặt tại Anh Trai “Say Hi” mùa 2, Vũ Cát Tường từng là cái tên tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, sau tập mở màn, giọng ca Từng Là đã khiến khán giả bất ngờ với khả năng hòa nhập nhanh, khiếu hài hước và sự nhanh nhạy trong việc nghĩ ra chiến thuật chơi game. Tại vòng thi đấu liên quân, Vũ Cát Tường còn ghi dấu ấn với đoạn tiền điệp khúc của ca khúc Độc Nhất Vô Nhị. Từ đó, khán giả càng thêm kỳ vọng vào phần trình diễn của Vũ Cát Tường cùng team Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn ở Livestage 1 sắp tới.