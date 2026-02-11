Rực rỡ sắc Xuân trong lễ tiễn quân chiến dịch Xuân tình nguyện Nhân văn năm 2026

HHTO - Giữa cái nắng vàng của những ngày giáp Tết, sắc vàng của màu áo Xuân tình nguyện đã phủ kín sân trường Nhân văn trong buổi lễ tiễn quân. Không chỉ là một hoạt động thường niên, chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2026 mang theo kỳ vọng về một mùa Xuân ấm áp hơn cho những mảnh đời khó khăn qua những công trình ý nghĩa của sinh viên "Nhân văn".

Vừa qua, tại sân trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM (cơ sở Sài Gòn), Lễ Tiễn quân Chiến dịch Xuân Tình nguyện 2026 đã chính thức diễn ra, đánh dấu sự khởi đầu cho một hành trình mang Tết yêu thương đến với cộng đồng.

Không khí nôn nao, phấn khởi ở lễ ra quân Xuân tình nguyện năm 2026.

28 đội hình, hàng ngàn dấu chân: Xuân Tình Nguyện 2026 không chỉ là một hành trình cộng đồng, mà còn là nơi sinh viên Nhân văn viết tiếp câu chuyện về tri thức và sự tử tế. Mỗi công trình được dựng xây, mỗi trái tim được kết nối đều là một điểm chạm rực rỡ, khắc họa hình ảnh người chiến sĩ tình nguyện đầy bản sắc trong lòng nhân dân.

Buổi lễ được tổ chức trong không khí trang trọng nhưng không kém phần sôi nổi. Những nụ cười rạng rỡ hòa cùng sắc áo vàng đặc trưng của chiến dịch đã tạo nên một bức tranh tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

Các đội hình Nhân văn đã sẵn sàng cho chiến dịch Xuân tình nguyện.

Ngay sau nghi thức phất cờ tiễn quân đầy hào hùng, các chiến sĩ thuộc các đội hình Nhân Văn đã chính thức ra quân, bắt tay vào chuỗi hoạt động tình nguyện tại khắp các địa bàn trên TP.HCM và các tỉnh. Với tâm thế sẵn sàng, các bạn mang theo sức trẻ, tri thức và tấm lòng sẻ chia để chăm lo cho các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026 đầy ấm áp.