TP.HCM: Các trường học “gọi Xuân về” qua hội thi gói bánh chưng

HHTO - Không như những trường khác, trường Tiểu học Trần Hưng Đạo và trường THPT Dương Văn Thì chọn “gọi Xuân về” một cách nhẹ nhàng, kín đáo nhưng cũng đầy ý nghĩa qua hoạt động thi gói bánh chưng đón năm mới.

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

Hòa chung không khí Tết đến xuân về, trong ngày 5/2, trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (TP.HCM) đã tổ chức Ngày hội gói bánh chưng “Gói Tết - Trao xuân” ở trên chính sân nhà trường. Đây cũng là dịp để các bạn học sinh cùng phụ huynh và thầy cô quây quần bên nhau, cùng gói những chiếc bánh chưng xanh, thả vào trong đó những mong ước, hy vọng cho năm mới đủ đầy.

Ngày hội cũng là dịp để học sinh, phụ huynh và giáo viên gắn kết để sẻ chia, thắt chặt mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường. Ảnh: Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo TP.HCM.

Theo thông tin nhà trường chia sẻ trên truyền thông, để hoạt động được diễn ra trọn vẹn thì cần phải có sự hỗ trợ giúp sức không nhỏ của phụ huynh cả về vật chất lẫn sức người. Khuôn viên nhà trường lúc này ngập tràn không khí Tết với những mâm gạo nếp, đậu xanh, thịt heo, lá dong,... đều là nguyên liệu quen thuộc để làm nên nồi bánh chưng ấm cúng cho dịp năm mới.

Sau khi nấu chín bánh, các phần đều đã được chia cho các lớp và giáo viên, phần còn lại thì trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong buổi chào cờ tiếp theo. Hoạt động đầy nhân văn và ý nghĩa này của nhà trường cũng góp phần đem đến cho tween một mùa Tết ấm áp.

Trường THPT Dương Văn Thì

Trong ngày 3/2, trường THPT Dương Văn Thì (TP.HCM) cũng đã tổ chức Hội thi gói bánh chưng, bánh tét với chủ đề “Gìn giữ hương vị Tết cổ truyền - Gắn kết yêu thương” với mục đích tạo sân chơi cho các bạn học sinh trải nghiệm, giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của ngày Tết Việt Nam.

Hội thi giúp các teen hiểu hơn về Tết cổ truyền Việt Nam. Ảnh: Trường THPT Dương Văn Thì.

Để có phần thi hoàn chỉnh, các bạn học sinh đã đoàn kết, làm việc phối hợp nhịp nhàng cùng nhau trong từng công đoạn: chuẩn bị nguyên liệu, gói bánh, buộc lạt,... Mỗi một chiếc bánh đều chứa đựng trong đó từng khoảnh khắc vui tươi, thích thú của teen khi lần đầu trải nghiệm một hoạt động mới mẻ cùng bạn bè. Từ những kỷ niệm ngây ngô ấy, nét đẹp của ngày Tết Việt Nam đâu đó cũng nhẹ nhàng len lỏi vào trong nhận thức của teen, thôi thúc các bạn thêm yêu những giá trị truyền thống của quê nhà.

Teen cùng thầy cô quây quần bên nhau gói bánh chưng để chuẩn bị cho Hội thi. Ảnh: Trường THPT Dương Văn Thì.

Trong nhịp sống hối hả ngày nay, việc các nhà trường tổ chức những chuỗi hoạt động như các hội thi dân gian, gian hàng Tết,... để giữ gìn văn hóa truyền thống là một điều rất đáng trân trọng. Qua đó, các bạn học sinh có cơ hội mở mang kiến thức, thử sức ở nhiều lĩnh vực mới, đồng thời có thêm dịp để sum họp cùng bạn bè, người thân.