Tạo bệ phóng công nghệ cho học sinh cùng Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics

HHTO - Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025 - 2026 được triển khai trên phạm vi toàn quốc, hướng tới xây dựng sân chơi khoa học - công nghệ quy mô quốc gia dành cho học sinh phổ thông, qua đó thúc đẩy giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo và robotics trong nhà trường.

Theo thể lệ do Ban Tổ chức ban hành, Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics là cuộc thi cấp quốc gia dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên cả nước. Cuộc thi được tổ chức nhằm giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, đồng thời tăng cường khả năng ứng dụng kiến thức khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và robot vào thực tiễn đời sống.

Giải đấu năm học 2025-2026 gồm hai nội dung trọng tâm là thiết kế - điều khiển robot gắn với mô hình năng lượng tái tạo và thử thách tên lửa nước khám phá vũ trụ. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức chia cuộc thi thành 5 bảng đấu, phù hợp với từng cấp học và trình độ của học sinh.

Cụ thể, Bảng A và Bảng B dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở với nội dung robot xây dựng nhà máy điện gió. Bảng C dành cho học sinh trung học phổ thông, tập trung vào robot xây dựng nhà máy điện mặt trời. Trong khi đó, Bảng D và Bảng E là nội dung tên lửa nước khám phá vũ trụ dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Các đội thi phải thiết kế, chế tạo sản phẩm, xây dựng chiến thuật thi đấu và trực tiếp điều khiển hoặc vận hành mô hình trong thời gian thi đấu theo quy định.

Thí sinh tham gia giải đấu theo hình thức đội tuyển, mỗi đội gồm từ 3 đến 5 học sinh và một huấn luyện viên. Việc đăng ký dự thi được thực hiện trực tuyến theo hướng dẫn của Ban Tổ chức. Đáng chú ý, Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics được tổ chức hoàn toàn miễn phí, các đội thi không phải nộp bất kỳ khoản lệ phí nào cho Ban Tổ chức.

Về lộ trình tổ chức, cuộc thi được triển khai qua ba vòng. Vòng loại tại địa phương diễn ra từ tháng 12/2025 đến trước ngày 15/3/2026, do các địa phương và trường học chủ động tổ chức nhằm tuyển chọn các đội đủ điều kiện tham gia cấp quốc gia. Tiếp đó, vòng loại quốc gia diễn ra từ ngày 16 đến 25/3/2026, trong đó Ban Giám khảo và Hội đồng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ kỹ thuật, đánh giá năng lực các đội thi. Vòng chung kết quốc gia dự kiến tổ chức trực tiếp vào tháng 4/2026 tại Hà Nội, quy tụ những đội xuất sắc nhất trên toàn quốc.

Công tác chấm giải được thực hiện bởi Ban Giám khảo và Tổ Trọng tài gồm các chuyên gia, giảng viên, giáo viên và kỹ thuật viên có chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo và robotics. Việc chấm điểm bảo đảm nguyên tắc khách quan, minh bạch và công bằng, căn cứ trên tiêu chí cụ thể của từng nội dung thi đấu.

Về cơ cấu giải thưởng, mỗi bảng thi sẽ trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích, kèm theo nhiều giải phụ như Giải Thiết kế, Giải Sáng tạo, Giải Truyền cảm hứng và Giải Tinh thần thể thao. Giải thưởng bao gồm huy chương, giấy chứng nhận và các phần thưởng theo quy định của Ban Tổ chức.

Thông qua Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025-2026, Ban Tổ chức kỳ vọng tạo ra môi trường học tập trải nghiệm bổ ích, khơi dậy niềm đam mê khoa học - công nghệ trong học sinh, đồng thời góp phần phát hiện và bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ có năng lực sáng tạo, sẵn sàng thích ứng với yêu cầu của chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp trong tương lai.

Chi tiết về thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY.