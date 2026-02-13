Chiến lược ôn tập trước những thay đổi mới nhất trong đề thi tốt nghiệp THPT

Trong bối cảnh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 chứng kiến những biến động lịch sử về phổ điểm và cấu trúc, việc thay đổi tư duy từ học đối phó sang năng lực thực chất là con đường duy nhất để học sinh chinh phục cánh cửa đại học. Đây cũng chính là định hướng chiến lược đang được Hệ thống Giáo dục SSStudy triển khai mạnh mẽ.

Cú sốc phổ điểm và bài toán tư duy thời kỳ mới

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi lứa học sinh đầu tiên thi theo Chương trình GDPT 2018 đối mặt với định dạng đề thi hoàn toàn mới, được thiết kế để đánh giá năng lực thay vì kiến thức ghi nhớ. Dữ liệu từ kỳ thi cho thấy một cú sốc lớn khi điểm trung bình môn Toán giảm xuống mức 4,78 điểm, trong khi môn Ngữ văn chứng kiến sự tuyệt chủng của điểm 10.

Thực tế, cấu trúc đề thi đã có cuộc đại phẫu toàn diện. Với môn Toán, sự xuất hiện của dạng trắc nghiệm Đúng/Sai (Phần II) với cơ chế chấm điểm lũy tiến đã trở thành tử huyệt của phương pháp học mẹo, khiến xác suất chọn ngẫu nhiên đúng (khoanh lụi) giảm xuống chỉ còn 6,25%. Điều này buộc học sinh phải tư duy mạch lạc cả 4 vấn đề liên quan trong một câu hỏi, thay vì chỉ tìm ra đáp án cuối cùng.

Tương tự, môn Ngữ văn sử dụng ngữ liệu hoàn toàn ngoài sách giáo khoa cho cả phần Đọc hiểu và Viết, đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên văn mẫu. Bối cảnh này buộc các đơn vị giáo dục phải chuyển mình để thích ứng với luật chơi mới, nơi năng lực giải quyết vấn đề và tư duy phản biện lên ngôi.

Phổ điểm môn Toán năm 2025. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chiến lược học tập cho mùa thi 2026

Các trường đại học thay đổi phương án tuyển sinh kéo theo áp lực phải điều chỉnh kế hoạch ôn tập. Nhiều em phải học bổ sung Toán, Tiếng Anh hoặc thêm các môn khác để đáp ứng tổ hợp mới. Không ít học sinh phải cân nhắc dự thi các kỳ thi đánh giá năng lực để giữ cơ hội vào ngành mình mong muốn.

Chính vì vậy, các sĩ tử 2008 cần hết sức cẩn trọng trước khi đưa ra chiến lược học tập cho bản thân mình, hãy cố gắng tập trung vào phần kiến thức cốt lõi, tránh lan man, bên cạnh đó, thí sinh cần phải có chiến lược cụ thể hóa như: Giáo viên hướng dẫn, tài liệu đúng chuẩn, lộ trình phát triển,.. để có thể sẵn sàng chinh chiến các kỳ thi riêng mà không cần lo lắng.

Để học sinh không đứng yên, SSStudy tiên phong thay đổi phương pháp

Trước thách thức từ sự thay đổi cấu trúc đề thi và xu hướng các trường đại học giảm phụ thuộc vào điểm thi tốt nghiệp để gia tăng các kỳ thi riêng, SSStudy đã chủ động xây dựng các kịch bản đào tạo linh hoạt. Đơn vị xác định mục tiêu không chỉ giúp học sinh vượt qua kỳ thi mà còn phải làm chủ năng lực trọn đời.

Giải pháp cốt lõi của SSStudy nằm ở việc chuyển dịch mô hình từ luyện thi sang huấn luyện tư duy. Đối với môn Toán, thay vì dạy công thức tính nhanh, SSStudy triển khai phương pháp “học sâu, hiểu rộng”. Chiến lược này tập trung giúp học sinh hiểu bản chất vấn đề, từ đó tự tin xử lý các câu hỏi Đúng/Sai đòi hỏi tư duy biện chứng và đảm bảo tính chính xác tuyệt đối cho phần Trả lời ngắn.

Lớp học trực tuyến của SSStudy.vn.

Khẳng định vị thế bằng chất lượng thực chất

Việc tiên phong áp dụng các phương pháp đào tạo hiện đại đã giúp SSStudy trở thành điểm tựa vững chắc cho học sinh trong giai đoạn chuyển giao đầy biến động.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, đại diện SSStudy chia sẻ: "Nếu như trước đây học sinh tìm đến trung tâm luyện thi để tìm kiếm các mẹo giải nhanh, thì nay tại SSStudy, chúng tôi tối đa hóa năng lực cạnh tranh của các em bằng tư duy thực chiến. Chúng tôi không dạy các em đối phó với đề thi, chúng tôi huấn luyện các em chiến thắng bằng năng lực thực chất, đáp ứng cả kỳ thi Tốt nghiệp THPT lẫn các kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA/VACT) của các trường đại học hàng đầu".

Có thể thấy, bằng những bước đi chiến lược và sự nhạy bén trước xu thế giáo dục mới, SSStudy đã khẳng định tâm huyết của mình: Trong mọi biến động của cơ chế thi cử, SSStudy luôn sẵn sàng đồng hành, cung cấp những công cụ tư duy sắc bén nhất để thế hệ trẻ Việt Nam tự tin kiến tạo tương lai.